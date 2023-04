Enrale en el Gran Canaria Me Gusta

«De tanto que me gusta el pan me casé con el panadero». María Dolores Méndez Cabrera, a la que le gusta el pan, está en la Feria Gran Canaria Me Gusta y arrambla como un torbellino de regreso a su puesto de la Panadería Artesanal Artiles con un viaje de fresas frescas del día, compradas allí mismo, a unos cinco metros de su despacho de pan de puño, bizcocho de puño y millo y un sinfin de diabluras recién sacadas del horno, y que son fruto de un trajín que comenzó a las nueve de la noche del viernes para, durante toda la noche y la madrugada, tener listo el arsenal de sus multipremiadas golosinas.

María Dolores Méndez, aún en vigilia, lejos de colgarse de un guindo se propone el nuevo día para componer unas irresistibles truchas de fresa y chocolate para presentarlas este domingo en la Feria de la Fresa de Valsequillo, «porque yo, lo que son ferias, no me pierdo ni una. Esa era la actitud, este sábado, la de un enrale espontáneo, el de las decenas de puesteros que participan en la cita organizada por el Cabildo de Gran Canaria en Infecar, y en la que se ofrece lo mejor de cada huerto, invernadero, finca, gallanía, y hasta barco pesquero que flota en la isla redonda, con un indisimulado entusiasmo por los productos que ofertan que raya en el asombro. En la mismísima cancela del pabellón 6 se encuentra el puesto de Carlos Hernández, de Microvegetales Canarias. Lo mismo. «Tenemos de todo, brotes de girasol, de millo, de guisante, brócoli, rábano, ojo, cuatro tipos de rábanos, flores comestibles, pétalos, hojas frescas», todo con una pinta que no se sabe bien si es para decorar o jincarse rián por el buche abajo sin mayor preámbulo. «Ah, pero espera, que también hay micromezclas para carnes o para pescados, o si lo quieres para sándwiches, de lo más saludable, y con todos esos nutrientes que contiene». Enfrente está la Pastelería Singlutencake . A ver qué pasa. Recibe Mayte Álvarez, de Huesca. No lleva ni 24 horas contratada en el establecimiento, detalle que da a pensar quizá un entusiasmo algo más contenido. Error: «No hay otra pastelería igual en la isla», lanza sin más rodeos, «en la que ofrecemos productos sin gluten con distintas harinas, de arroz, de maíz, garbanzo, trigo sarraceno, panes y variedades de frutos secos, que hasta la matalahúva es integral. Y todo elaborado en el obrador de la calle Venegas, que también cuenta con cafetería». Quizá en Las Delicias de Canarias la cosa esté más pausada. Allí están Diego de León y su madre Mónica, que participan por segunda vez del certamen. Pues tampoco, y además vienen curvas, porque resulta que hasta cuando se estrenaron en Infecar era una pequeña firma de dos personas trabajando, y después de presentarse con sus postres caseros y artesanales, mus de gofio, huesillo canario, polvito uruguayo de chocolate..., se montó tal carajera que ahora Las Delicias de Canarias se venden en todas las cadenas de supermercados de las islas, y aquellas dos personas del principio de los tiempos, ahora son ocho. «Nos vino genial», resuelve Diego con una sonrisa de oreja a oreja. Para digerir tantas emociones, viene siendo hora de cuadrar un zumo. O un Zumísimo. Allí está el capitán zumo: «Sin aditivos, sin azúcares, solo los pasterizamos, de tuno indio, con plátano y naranja, y hasta con aloe cien por cien puro». Zumísimo son productores de fruta que antes vendía en los comercios, «y tirábamos un montón, y como somos cristianos nos parecía un pecado, de forma que la fruta que no tenía vista la reconducimos al zumo, más madura, con más azúcares». Dieron en el clavo. Después de seis años sirven al personal de grandes empresas con un lote de cinco zumos a la semana «que te pone las vitaminas que necesita el cuerpo, perfectamente calculadas, por 7,5 euros. A ellos se suma un plan detox para quemar grasas de seis zumos numerados con instrucciones de cómo tienes que tomarlos, a sorbitos, para que se eliminen las toxinas y se depure el cuerpo. Todo por diez euros». Exhibiciones de altura A toda esta fiesta hay que añadir las exhibiciones de los premiados chefs Carito Lourenço, Juanjo López, Marta Verona, Tomeu Arbona y María José Orero, que eran recibidos por el anfitrión, el cocinero Carmelo Florido. Para hoy domingo más, con la entrega de premios del Concurso Regional de Cocina de Gran Canaria, clases maestras sobre el pescados, las sales, las mermelada o las legumbres de las islas, o las disertaciones del aula Mucho Más que Pesca sobre la manipulación de productos pesqueros, y en la que se ofrecen degustaciones. La feria se clausura este lunes, con la celebración del VI Congreso Gastronómico Orígenes, jornada dedicada a los profesionales del sector gastronómico, cocineros, restauradores, personal de sala, sumilleres, sector primario, entre otros, y que es organizada por la consejería de Industria y Comercio. En esta ocasión, los restaurantes Tabaiba (una estrella Michelin y un Sol Repsol, de Abraham Ortega y Aser Martin) y Borneo (Cristina Monge), El Bento (Teresa Moon) y 222 SW (Mikel González), entre muchos otros profesionales, mostrarán la influencia de la cultura asiática en la identidad gastronómica de Gran Canaria.