«El incendio del molino de Mogán fue una venganza contra el alcalde»

Hoy es, de alguna forma, responsable del mantenimiento del Molino de Viento, pero lleva vinculado a él desde muy pequeño. ¿Qué recuerdos tiene?

Desde muy niño me levantaba a las 06.00 de la mañana para ir con mi madre a las misas de madrugada en la iglesia de Mogán y recuerdo que nunca me despertaba con pereza para ir a la misa, que realmente era lo que menos me interesaba, porque mi única intención era contemplar el molino. Era un edificio que me impactaba. Tanto, que le preguntaba a mi padre y mi abuelo por qué esa casa era redonda, y me explicaban que no era una vivienda sino un molino, el lugar donde molían el gofio que me comía cada mañana. Me explicaba que había molinos de viento, de agua, de fuego y molinas y me llevaba a verlos.

Y nada como algo sorprendente para causarle aún más curiosidad a ese niño.

Eso es. A medida que crecía iba formándome e informándome sobre los molinos y siempre me rondaba por la cabeza la misma idea: cómo reformar este molino que llevaba más de 100 años sin usarse. Pero claro, yo económicamente no podía, pero nos justamos varios vecinos del barrio para impulsar su rehabilitación y llegamos a poner dinero de nuestro bolsillo para traer a un artesano molinero de Lanzarote.

¿Dinero de su bolsillo?

Si. En 1991 empezamos con la inquietud de renovar el molino y en 1996 nos lo tomamos en serio y fuimos a Lanzarote a buscar a un artesano de 83 años. Vino a Mogán y estuvo en mi casa una semana; nos decía que lo dejásemos allí solo trabajando y lo que hacía era calcular el régimen de vientos y la fuerza para saber cuántas aspas debía llevar el molino, que son seis. Después de tomar las medidas se marchó. Tiempo después trajeron el molino desmontado y lo armaron pieza a pieza como un puzzle, y en 1998 ya teníamos el molino moliendo. Para los viajes y los primeros trabajos, dos familiares pusieron 500.000 pesetas cada uno y yo otros dos millones de pesetas. Tuvimos que desembolsar esos tres millones para que después los políticos se diesen cuenta del sentir popular y buscaran dinero para reformarlo.

«Me costó convencer al Ayuntamiento para reformar el molino, querían dejarlo caer»

¿Fue fácil convencerlos para rehabilitar aquel viejo molino?

No, primero hubo una guerra con los políticos porque no querían reformarlo. De hecho querían dejarlo caer y así se quitaban un problema de encima. Me costó mucho convencerlos, así que la estrategia fue primero poner dinero del bolsillo propio para que viesen que eran necesario renovarlo, y entonces el pueblo fue levantando la voz hasta que el Ayuntamiento, que estaba gobernado por Antonio Santana Flores, se hizo eco de las reivindicaciones del barrio. Primero hablaron con la Caja de Ahorros, que aportó 12 millones de pesetas, y luego el Consistorio desembolsó otros cinco. La obra costó 17 millones de pesetas. Yo firmaba las letras, el Ayuntamiento me asignó esa tarea.

¿Por qué estuvo 100 años sin usarse?

El molino fue incendiado por un ajuste de cuentas entre un hombre de La Aldea que tenía su ganado aquí en el barranco de Mogán en terrenos de su propietario, que era el alcalde. Le cobró tanto que por venganza le pegó fuego al molino. No hay datos exactos de cuándo se produjo ese suceso exactamente, porque ocurrió cuando Mogán todavía formaba parte de Tejeda, y los archivos municipales se quemaron en un incendio en la sacristía de la iglesia, pero por la tradición oral calculamos que pudo ser sobre 1870. Y así, quemado, permaneció la estructura hasta 1998 que terminó de restaurarse.

¿Qué supuso para usted y para el barrio la reapertura?

Para mi fue un orgullo y más cuando he estado 23 años como molinero. Y para el barrio fue muy curioso porque cuando el molino se inauguró y se empezó a moler, la gente del pueblo empezó a plantar millo por el barranco para tener gofio de la tierra y todo el barranco se sembraba, pero ya no. Luego cuando se abandonaron los cultivos la gente compraba el grano en una tienda y venía a molerlo, y pagaban al molinero en efectivo o en grano.

¿Cómo funciona?

Solo funciona con aire, que es la materia prima para mover las aspas, y la mejor época es de mayo a agosto, el resto del año el viento no sirve. Así que hay que esperar a mayo, que empiezan a llegar los vientos del suroeste barranco arriba, y que van cogiendo más fuerza a medida que avanza el día. También podemos virar el molino para el norte pero, con la ubicación de las montañas, el aire no tiene suficiente fuerza y no alcanza la velocidad mínima de 12 kilómetros por hora para mover una piedra de 400 kilos más los 400 kilos de la piedra volante. Cuando toma velocidad, la piedra toma unas 60 revoluciones por minuto. Pero hace cuatro años que este molino no muele.

¿Por qué?

Durante los primeros doce años el molino molió perfectamente, pero después ha ido a menos porque el funcionamiento del molino depende del viento. No sé si es el cambio climático, pero los vientos ya no son los mismos y se ha empezado a mezclar el del verano o el del otoño, y ya no tiene fuerza. O directamente no hay viento.

«El molino de viento de Mogán lleva cuatro años sin moler porque no hay viento cuando toca»

¿Qué supone para un molinero no haber podido moler en los últimos cuatro años?

Me entristece. ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Se podrá volver a moler? Hombre, se puede poner un motor pero es un fraude, y además pasaría a ser un molino de fuego y no uno de viento. Me niego. Si hay viento, hay viento, y si no nada. Yo tengo la esperanza de que se pueda moler este año; pero los vientos y el calor se mezclan, parece que hace más calor en septiembre u octubre que en el propio verano.

¿Y no se puede cambiar el momento de la molienda para adaptar el molino a los tiempos en que hay vientos?

Si el viento viniese de forma regular podríamos moler, pero en septiembre u octubre los vientos soplan un minuto y no tienen el mismo empuje. Con lo cual se para el molino, tienes que volver a levantar la piedra para volver a moler cuando vuelva el viento y al grano no lo hace polvo, eso hace que tenga que cernirlo otra vez, echarlo en la tolva y volverlo a moler. Es doble trabajo. Pero aquí estamos, a ver qué pasa este año, estoy expectante porque ver moler el molino es un espectáculo.

Un espectáculo que se mostraba a los turistas y que se seguirá exponiendo con la nueva musealización del molino y cuando concluya el reacondicionamiento exterior. ¿Llega mucha gente a diario?

En verano llegan entre 200 y 300 personas al día a visitar todas las grandes piezas de romería y el molino. Ahora, mientras se realiza la obra exterior, pasan de largo excepto quienes ven las piezas en la parcela de enfrente. La musealización y el arreglo exterior es muy bueno porque se plantará millo, trigo, avena y cebada, aunque tendremos que traer agua sin químicos para no afectar a los cultivos, porque el agua de abasto, con cloro, no es buena. Cuando todo haya terminado se va a quedar precioso y el molino va a ser un atractivo turístico importante. Se ha acertado de pleno con la restauración, y ahora vamos a ver si podemos hacer una exposición de trilla en la era que han puesto. Todo será cuestión de voluntad.

¿Y ahora?

Me gustaría que en la parcela de enfrente podamos montar un museo de la romería con las piezas que estaban junto al molino. Y también colocar la tahona que tengo guardada.

¿Con todo, cree que se ha perdido la cultura molinera en la isla?

Sí, tristemente, no se está por la labor de conservar nuestro patrimonio.

Además del molino, usted está metido en todos los fregados culturales de Mogán, ¿por qué?

Porque me gustan las tradiciones. Colaboro con la romería de San Antonio, con el belén ornamental en la iglesia, los tronos de Semana Santa, he colaborado en el belén viviente de Veneguera y ahora estoy restaurando grandes piezas de romería. Y algunas cosas que dejo porque no puedo con todo.