Canarias ‘esquiva’ la ola de calor que arrasa la Península por la brisa marina

Esta semana Canarias se enfrenta a un aumento de temperaturas, que alcanzarán valores encima de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, el calor será mucho menos acusado de lo que se espera en la Península, donde se prevé que algunos puntos alcancen temperaturas veraniegas –de más de 40ºC– en pleno abril. En esta ocasión, la responsable de conseguir que las islas queden al margen del intenso calor que afectará al resto del país será la brisa marina, que suavizará las temperaturas en el Archipiélago y, especialmente, en las zonas de costa.

Así lo ha corroborado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, quien insiste que las más perjudicadas de este aumento de temperaturas en Canarias serán las zonas que se encuentran "a sotavento", dado que esta suave brisa fresca oceánica es incapaz de alcanzar dichas zonas. "De ahí que podamos ver diferencias de hasta 10ºC de temperatura entre las medianías del sur y el norte de las Islas en los próximos días", explica Suárez.

Esta fresca brisa se produce por el choque entre la masa de aire cálida y la temperatura del mar, que se enfría durante la noche. También es la causante de la nubosidad con la que llevan varios días amaneciendo las zonas del norte de las Islas de mayor relieve.

La diferencias de temperatura entre norte y sur y medianías y costa, ya se hizo notar durante la jornada de ayer. Mientras las zonas de costa del norte de Gran Canaria apenas rebasaron los 21ºC, en San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla, se alcanzaron los 28,1ºC. Además, según los datos recabados por la Aemet, mientras en San Juan de la Rambla se registraron 19.3ºC, en Adeje alcanzaban los 24,8ºC.

Las medianías y zonas a sotavento serán las más afectadas por este episodio

Este episodio de calor tiene su origen en un cóctel atmosférico y una serie de coincidencias. Del norte de África ha partido una masa cálida que se dirige a la Península y Canarias, una situación que se ve intensificada por un «cinturón» de estabilidad atmosférica que se extiende por toda esa zona. Estabilidad proporcionada por una dorsal «pequeña» pero anclada en esa región, que impide que las borrascas que están formándose por Azores puedan descender hasta latitudes más bajas.

El anticiclón de las Azores, por su parte, se encuentra «desplazado» de su posición habitual –en el centro de este archipiélago portugués–, lo que supone que el viento fresco que está soplando en Canarias no tenga nada que ver con los alisios. Una situación que, por otro lado, no es rara para la época. «En primavera y otoño hay un 50% de posibilidades de que el alta emigre de Azores», explica Suárez, que remarca que un escenario en el que no soplaran los alisios sería más rara en verano, donde las probabilidades de que se mantenga estancado sobre el Archipiélago de Azores es del 90%.

Se estima que las variaciones más acusadas en los termómetros de las Islas se produzcan a partir del próximo sábado, cuando la Aemet espera que se registren valores de hasta 32ºC, tal y como explicó Suárez. El aumento será más significativo en las zonas de interior, porque la brisa marina seguirá suavizando las temperaturas en en el litoral.

La previsión meteorológica para hoy indica que en Gran Canaria estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas, así como intervalos nubosos a primeras y últimas horas en zonas bajas del norte, por debajo de 400 a 500 metros, también podrían aparecer en el litoral sur, informa Efe.

En Lanzarote y Fuerteventura el cielo estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en las vertientes del norte y oeste a primeras y últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no experimentarán cambios o en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 19 grados de mínima.