«Cuando trabajo de consejero me quito la chaqueta de alcalde de Gáldar»

Teodoro Sosa (1975) fue elegido alcalde del Ayuntamiento Gáldar en 2007, ejerciendo el cargo hasta la actualidad. Vuelve a presentarse a la reelección para un quinto mandato por el Bloque Nacionalista Rural (BNR)-Nueva Canarias. Durante la último etapa ha sido consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, donde ahora vuelve a formar parte de las listas de su partido con el número dos.

Ha hecho un gran esfuerzo en estos cuatro años por darse a conocer fuera del Norte como consejero de Presidencia, a la vez que sigue como alcalde. ¿No se ha valorado la labor para encabezar la lista al Cabildo?

Para nada. Yo lo tenía claro. Desde un primer momento dije que estaba a disposición de nuestro presidente. Gran Canaria tiene un activo que es Antonio Morales y he aprendido de él en estos cuatro años. La política es una carrera de fondo. Me queda cerrar una etapa en Gáldar. Y, en este caso, se me está reconocimiento yendo de vicepresidente con él. Incluso, a nivel personal, da tranquilidad estar al lado de una persona que tiene a Gran Canaria es su cabeza y corazón, y que tiene un modelo de isla. Me queda mucho por aprender.

¿NC tiene relevo generacional? ¿Por qué siguen las mismas caras desde hace décadas? ¿Es una cuestión de encuestas?

Alguien pudiera decir lo mismo de mí en Gáldar, que llevo 16 años. Pero nos hemos centrando en un momento complejo, con pandemia, crisis inflacionista y económica, el volcán... ¿Es el momento de hacer cambios? Es el momento de la consolidación de personas en los cargos y de responsabilidad de gestión. ¿Todo el mundo está capacitado para salir en una situación de crisis? Hacen falta personas con liderazgo para sacar a esta sociedad adelante. Todavía no estamos viendo la luz al final del túnel. Por eso hay personas que, con rigor económico y de gestión, tienen que seguir al frente de las Administraciones. Si fueran por encuestas había personas que liderarían muchas candidaturas. Debe ser cuestión de experiencia y renovación.

Usted es consejero de Presidencia, con mucho dinero a repartir, y alcalde. ¿No es ser juez y parte? ¿Es ético?

He intentado en estos cuatro años que se me conozca en el resto de la Isla, que mi trabajo sea de experiencia. En el Cabildo hemos sido o somos alcaldes Antonio Morales, Miguel Hidalgo, Carmelo Ramírez, yo... Esa experiencia es un rodaje necesario. He intentado ser lo más justo y equilibrado, atendiendo a alcaldes de todos los signos políticos. Algunas personas lo usan de forma partidista para hacer daño a contrincantes, y es un error, porque beneficia o perjudica a los ciudadanos.

¿Pero solo ocurre en el Cabildo y no en el Gobierno de Canarias?

La ley prohíbe tener cargo ejecutivo en el Gobierno, pero sí ser parlamentario, senador o diputado. En el caso de las Corporaciones Locales, sí. La ley lo permite. Entra en la esfera de la ética personal. He intentado no actuar como otros lo han hecho conmigo. Por eso me quito la chaqueta de alcalde cuando me siento de consejero. Me lo pueden decir alcaldes de todos los signos políticos de Gran Canaria. Debemos estar por encima de esas rivalidades el día después de las elecciones. Hay que gobernar para todos. Soy alcalde de los que me han votado y los que no, y soy consejero de los 21 alcaldes. Antonio Morales también ha sido bastante justo porque lo ha vivido. No se puede estar al frente de la consejería o presidencia con sectarismo.

¿Pero juega con muchos recursos económicos?

Muchas de las partidas son nominadas. Después, es verdad, que se nominan en el transcurso, a petición de alcaldes, colectivos sociales o religiosos. A veces vamos de la mano de consejerías, porque no tienen dinero. Presidencia es las cañerías para la gestión del día a día. No solo son las subvenciones. A nadie se le esconde que hay una parte política.

¿Por qué ha llevado sus siglas del BNR a Agaete?

En 1999 nos presentamos en Mogán, y tuvimos un concejal, y en Guía. El BNR es anterior a Nueva Canarias. Ha sucedido que muchos ciudadanos de Agaete nos piden dar un paso al frente y, con la gestión exitosa de Gáldar, liderar en Agaete. Hay necesidad de cambio. No vamos con ánimo de revancha. Hablamos de ideas y programas. Si en Gáldar ha funcionado para levantar la ciudad, ese es el mensaje para Agaete, que brille con luz propia. Y en los últimos años ha habido un retroceso.

Usted firmó un artículo con el alcalde de Guía que publicó en mi periódico hace algún año anunciando la posibilidad de presentar a Europa proyectos conjuntos. ¿En qué quedó eso?

Ha mencionado el artículo, pero hemos trabajado con la depuradora de Bocabarranco y la residencia de Los Salesianos, recientemente me he posicionado al lado del ayuntamiento con el tema del agua. Ese proyecto se trata de un corredor sostenible entre Gáldar y Guía, con áreas de esparcimiento y recreo, en el que se está trabajando. No es inmediato, y nos presentaremos si se permite que sean de ámbito supramunicipal. Hay que pensar en clave comarcal. Somos complementarias, también con Agaete. Puede haber unión entre los tres municipios. Me siento cercano a los vecinos de Guía y Agaete. Nunca he sido ombliguista.

Uno de sus planes estrella para Gáldar es el nuevo ayuntamiento en el actual instituto, que permitirá al mercado (La Recova) crecer hacia las actuales oficinas municipales. ¿Cómo está el proyecto?

Se ha encargado el proyecto del nuevo ayuntamiento. En 2024 ya se estaría el nuevo instituto abierto y tendríamos liberado, porque es municipal, el instituto Saulo Torón para el nuevo ayuntamiento. Se han encargado tres proyectos y ese es uno muy importante. Es una inversión bastante gorda, son unos 7 u 8 millones de euros solo el ayuntamiento, que tendría aparcamiento bajo las canchas. La idea es concentrar allí todas la oficinas municipales, que ahora están dispersas, y se hará por fases. Y aprovechar los edificios que se van quedando libres como el de Servicios Sociales, por ejemplo, la futura biblioteca. Se le da dignidad a las oficinas municipales, que tendrán comodidad, y por ejemplo que en la primera hora se pueda aparcar gratis. Y que La Recova sea un gastromercado, porque tenemos la calle Larga y aparcamientos cerca, con restauración vinculada a lo que se compra en la primera planta. Será un mercado coqueto y de cercanía.

Se habla de un área comercial en el entorno del puente de los Tres Ojos. ¿No corre el peligro Gáldar de morir de éxito, como ya se ha visto con las colas llegando a la autovía con las fiestas por saturar la zona?

Cada pieza debe contar con sus aparcamientos asociados. Hay dos bolsas importantes de suelo para aparcamientos, en San Sebastián y La Quinta, y cuando se cierra este por una actividad, tiramos del barranco. Hay una pieza comercial junto a la sede de la Banda Municipal, en las antiguas carpinterías de Teodoro del Pino, de 9.000 metros cuadrados construidos, tiene que tener aparcamientos, porque si no crearíamos un atasco permanente. Hay posibilidad de crecer entre el McDonalds y las cuevas de Facaracas con promotores interesados, para un desarrollo urbanístico sensato, respetado el patrimonio histórico. Siempre habíamos oído de que el centro comercial de Gáldar iría en La Vega, pero quizás se ha adelantado, y a lo mejor estará de la autovía para acá, porque se seguirán colocando marcas de primer nivel. El dinero va donde va el dinero, y se revalorizará el sector. Y más tarde o temprano la antigua carretera de Sardina, la subida de Lomo San Antón y las piezas detrás de McDonalds, y las piezas de las antiguas carpinterías tendríamos un sector comercial importante.

¿Se ha renunciado ya al centro comercial de los Hermanos Domínguez, en La Vega, después de tantos años de espera por motivos burocráticos?

No, todo lo contrario, hemos tenido conversaciones recientes. Y me trasladan que el plan parcial lo tienen. Está en manos de ellos, y cuando quieran lo presentan. Lo esperamos como agua de mayo. No defiendo hoy un centro comercial de 400.000 metros cuadrados, sino de 50.000 metros cuadrados. Antes hablábamos de piezas de 10.000 metros cuadrados y se presentan tres grandes firmas importantes. Parecido a la Mareta, en Telde. Ese estilo es en el que tenemos que luchar. En el Norte no existen firmas importantes deportivas, sector mobiliario o bricolaje. Esas firmas interesadas se van llamando unas a otras. Lo mismo pasó con el polígono industrial de San Isidro. Habían 10 naves, más bien locales y al colocarse Mercadona se coloca Lidl y automáticamente Hiperdino. Hoy tenemos el polo de alimentación más importante del norte de Gran Canaria. Y está concentrado en 100 metros de distancia cada uno. Hoy va viento en popa el polígono, no hay marcha atrás y las parcelas que hay está cotizadas.