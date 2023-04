«En Maspalomas Pride queremos que las lesbianas sean más visibles»

Vigesimoprimera edición, ¿cómo lo afronta la organización y cómo van los preparativos a tres días vista?

Los preparativos van muy bien. Llevamos trabajando ocho meses, más que nunca, para conseguir el mejor Maspalomas Pride. Anunciamos que volveríamos más fuertes después de la pandemia y tenemos que cumplirlo, y para eso vamos a tener el escenario más grande que jamás hayamos tenido, de 16 metros y una pantalla se seis metros de altura, la más grande que se ha montado en Maspalomas. Y todo eso es gracias a la financiación de las administraciones públicas, de los patrocinadores privados y de las cinco personas de Freedom que trabajan para que todo esto salga adelante. Somos un equipo pequeño que contrata todo, busca los artistas y consigue la financiación y eso es un trabajo duro que luego tiene sus frutos. Estamos muy contentos porque vamos a tener una artista internacional como Paulina Rubio o Vicco en la fiesta del Ocean Club Maspalomas. Será la fiesta más grande que se haya organizado en el Maspalomas Pride, para 5.000 personas.

¿Cuáles son las previsiones de asistencia?

Quiero ser muy preciso. Es casi imposible saber el número de personas que vienen de fuera, pero hablando con un touroperador gay me calculaba que entre las personas que vienen de fuera más las de la isla pueden ser unas 100.000 personas. Pero sabiendo que son once días de celebración, calculamos que por todos los eventos en su conjunto pasarán unas 300.000 personas.

Entre las novedades hay una fiesta en el Parque Sur y otra en la Playa del Inglés. ¿Cómo se ha logrado? Costas es muy exigente con los eventos en la arena.

Presentamos un proyecto muy respetuoso con el medio ambiente que cuida mucho el entorno: montamos y desmontamos el mismo día y hemos contratado un servicio de limpieza. Por otro lado, las fiestas en la playa y el parque son una novedad muy interesante porque trasladamos a los turistas a otros espacios del municipio para que los conozcan. Y participarán artistas con grandes DJ internacionales.

Entre la programación destaca una noche dedicada a la actuación de grupos canarios. ¿Eso gusta al público internacional?

Muchísimo. Aquí tenemos unos artistas increíbles. Cada vez que el coro gospel o Gus Jackson salen al escenario el público se vuelve loco. Es verdad que un nombre internacional como Paulina Rubio despierta mucho interés, pero aquí tenemos muy buenos artistas y nada que envidiar.

«El desafío de la comunidad LGTBI es la educación, solo así el futuro del mundo será mejor»

¿Por qué sigue siendo Maspalomas un destino favorito para el público LGTBI?

Por la libertad y la normalización. En toda Europa, por no decir en todo el mundo, existe un destino así. Aquí hay una normalización plena y puedes ir de la calle de la mano de tu pareja. Eso no pasa ni en las grandes capitales como Barcelona o Madrid, allí es en barrios concretos, en zonas muy localizadas, y aquí es en toda la isla. Aquí estamos muy concienciados y se ha educado a los niños desde pequeños.

En esta edición se ha recuperado la vertiente cultural con una exposición de fotografías de menores trans y charlas de concienciación, apenas un mes después de que la Ley Trans entrase en vigor. ¿Qué importancia tiene para el Maspalomas Pride?

Mucha. El año pasado no la celebramos porque apenas tuvimos un mes para organizar todo el evento porque con la normativa Covid no se podían celebrar eventos con más de mil personas. Pero para nosotros es importantísimo. La exposición y la charla para alumnos de primero de bachillerato es de lo más importante que hay en el Maspalomas Pride. Y además este año los niños y niñas trans van a tener un papel fundamental porque van a ir a la cabeza en el desfile de carrozas. En otras ocasiones lo han hecho discretamente, pero este año van a tener un papel clave tras la aprobación de la Ley Trans. La norma ha salido con un montón de 'peros' vinculados a niños y adolescentes, y nosotros queremos apoyarlos, porque de la comunidad LGBTI ahora mismo son los más vulnerables.

Con tantas fiestas, ¿se ha perdido la parte reivindicativa del Orgullo?

No se ha perdido y la potenciamos con los niños desfilando en cabeza. Lógicamente la gente quiere disfrutar y celebrar que hemos conseguido muchos derechos. Llevamos años luchando y se han ido consiguiendo pero faltan muchas más cosas por conseguir. Y este año nos centramos en los menores porque creemos que son los mal vulnerables.

El consejero insular de Turismo, Carlos Álamo, solicitó a la organización que potenciara la visibilidad de todas las realidades. Parece que el Pride fuese solo masculino, ¿están las mujeres lesbianas en un segundo plano?

En todos los Pride mundiales las chicas son más discretas. Están, pero están dispersas dentro del evento. Y este año, justamente a petición de las organizadoras de las fiestas de chicas, hemos acordado crear un punto de encuentro para mujeres lesbianas y se ha recibido con buen agrado. Queremos darles más visibilidad, porque no es que no estén, sino que no se les ve.

«Los extranjeros valoran mucho a los artistas canarios; cuando actúan se vuelven locos»

Cada cierto tiempo leemos noticias sobre agresiones o insultos homófobos en cualquier parte del país. ¿Cómo va la situación de la comunidad LGTBI en España?

Cada vez que escucho un caso de agresión homófobo alucino, porque estoy tan acostumbrado a la libertad de Gran Canaria que esas cosas para mi son inconcebibles. Y menos cuando las agresiones son en barrios como Chueca, eso no me cabe en la cabeza, porque hace 15 años eso no pasaba y ahora sí. Al final, todo es reflejo de la política, donde hay partidos que quizá promueven este tipo de actitudes y eso es un error, porque damos pasos atrás. Realmente son casos aislados, por suerte tenemos leyes que nos apoyan.

¿Cuáles cree que son los grandes desafíos que tiene que afrontar la comunidad LGBTI en los próximos años?

Creo que lo más importante es la educación; tenemos que enfocarlo todo en esa línea. Aquí en Gran Canaria la población lo ha normalizado y eso tenemos que trasladarlo al resto del mundo. La educación es clave porque lo que enseñemos a los niños y niñas desde pequeños es el fruto que vamos a recoger en el futuro, porque muchas veces la homofobia parte desde la casa familiar, así que si los educados desde pequeños el futuro del mundo será mucho mejor.