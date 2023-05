¿Por qué empieza a practicar a la doma clásica y se hace después jinete?

Por tradición familiar, por mi abuelo, Manuel Alvarado, y luego también porque mi padre JuanAlonso, tenía caballo para pasear. Mi abuelo iba de Pino Santo al sur a trabajar en caballo, y lo de mi padre fue más por afición, porque le gustaba darse paseos con el caballo. A los seis años empecé a montar, y a los ocho ya comencé con las competiciones.

¿Y además de competir también cría caballos?

Si, en el 2003 mi padre compró en Huelva una yegua de pura raza española con líneas descendientes del bocado, de la estirpe cartujana del caballo español. Ya con esa yegua, que vino preñada, comenzamos a tener potros. Como ya estaba en la competición lo que buscaba era que el caballo fuera cada vez más deportivo, y lo estamos consiguiendo ahora con la línea de ejemplares que tenemos más dedicados al deporte.

¿Cuántos caballos tiene?

Tenemos doce. Esto lo llevo junto a mis hermanos Sergio y Óliver al igual que el negocio de la cafetería Mallow, de aquí de Santa Brígida, que hemos heredado de mi padre.

¿Y compite con los caballos o participan en las competiciones lomos por otros jinetes?

Si, compiten a nivel nacional y en las carreras de caballos del Turf. Tenemos cinco caballos tabulados en el hipódromo de La Zarzuela en Madrid y entrenan con Òscar Anaya. De esto se encarga más mi hermano Óliver.

¿Entonces los caballos están todo el día cruzando el Atlántico?

No, están toda la temporada en Madrid y vienen solo aquí, a Pino Santo, a descansar. Lo normal es que vengan en invierno si hace mucho frío. Si no tienen carreras una temporada los traemos a descansar. Ahora tengo a Great Prospector, que fue el mejor caballo de España durante dos años, que gano premios importantes como la de San Isidro, y otras carreras, que como tiene un poco de artrosis está retirado aquí, porque el clima es mejor . Aquí está muy bien y puede estar suelto.

¿Es rentable dedicarse a criar caballos?

No. Aquí en Canarias no es rentable dedicarse a la cría de caballos porque la comida vale el triple que puede costarle a una persona en la Península. Aquí lo haces más por hobby que como negocio, porque crías un caballo para venderlo y puede suceder que alguien los venda más barato que el tuyo porque le ha costado menos criarlo. Lo hago todo porque me gusta y es mi hobby. Disfruto mucho con la crianza, las competiciones y las clases, y luego tengo mi trabajo en la cafetería.

¿Què características ha buscado en la crianza?

Al principio tenía caballos muy bellos pero les faltaba fuerza, equilibrio para el galope. Ahora he buscado caballos más para la doma que se asemejan más a la raza centroeuropea. Son caballos deportivos en lo que se refiere a los movimientos, de trote, de galope.

¿No tienen todos cualidades para la doma o el salto si se entrenan?

No. Para la doma se buscan otras cualidades, los movimientos tienen que ser más amplios, más bonitos. El paso tiene que ser de cuatro tiempos, amplio y expresivo. El que hace doma tiene que mantener el equilibrio, mantenerse en el aire y esos tres aires de trote, paso y galope lo llevan naturalmente dentro.

¿Resulta sencillo buscar ese tipo de ejemplares?

Siempre se eligen por los dotes y características de la madre o de su padre. En mi caso siempre me ha gustado criar caballos españoles, pero me he dado cuenta que el caballo centroeuropeo, en especial el alemán está hecho para la doma. Y entonces, viendo esos caballos estoy intentando que el español se asemeje a ese.

¿Y qué hace, los cruza?

No, prefiero la raza pura. Lo que hacemos es a la hora de inseminar a la yegua buscar esos caballos que en la Península los hay también parecidos.

¿Cuánto puede costar un caballo?

Bueno, eso depende. Puede valer desde 500 euros a 100.000 euros. Eso depende de muchas cosas. La cuna del caballo español está en Sevilla, en Andalucía en general, se encuentran caballos de pura raza, pero puedes encontrar buenos ejemplares en Barcelona o en las islas Baleares.

¿Hay que entrenar mucho para ser jinete?

En doma clásica si, requiere de una formación de años y un entrenamiento constante. Tenga en cuenta de que al final cuando llegamos a un gran premio o una prueba de San Jorge el caballo forma parte de nuestro cuerpo, nosotros pensamos y él ejecuta.

¿Es primordial tener ciertas condiciones físicas para dedicarse a ser jinete de doma clásica?

Hay que ser disciplinado y metódico con el entrenamiento. El peso solo es importante en las carreras no en la doma. Si que hay que estar bien, estar fuerte y entrenado pero el peso no es lo importante.

¿Cómo lleva lo de estar al cuidado de la cuadra y trabajar en la cafetería ?

Mi vida es una locura. Por la mañana voy a la cuadra, luego vengo a trabajar a la cafetería y luego vuelvo a la cuadra y entreno a unos niños.

¿Y qué es lo más difícil a la hora de montar un caballo?

Lo más difícil es cuando se trata de caballos jóvenes porque es complicado sacarlos de la concentración, de su entrenamiento diario porque se desorientan al ver a otros caballos y la gente en la competición. Luego hay que tener en cuenta el tiempo de calentamiento justo para que el caballo en la prueba esté expresivo y esté activo y se muestre lo más brillante posible. Calcular ese tiempo de calentamiento es muy importante.

¿Y cómo va el negocio de restauración que lleva con sus hermanos?

Hemos pasado por todo. Pero ahora llevamos una racha muy buena. Lo cierto es que más alegría en la calle, más consumo y hay bastante trabajo.