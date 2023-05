El Cabildo de Gran Canaria avanza en el abastecimiento de los edificios con energías renovables con la adjudicación de dos plantas fotovoltaicas en el polígono industrial de Arinaga. El Comité Ejecutivo del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) ha otorgado a la empresa Electrimega la instalación solar fotovoltaica de 30 kW para el edificio de la Agencia de Extensión Agraria, por un importe de 54.322,33 euros.

La segunda planta fotovoltaica, que tendrá una potencia pico de 57,5 kW y estará situada en el edificio Ecoaga, en el mismo polígono industrial, se ha adjudicado a la empresa Clean Canarian Energy, S.L, por valor de 79.543,80 euros.

Subvención nominada

Además, y con el objetivo de continuar con la implantación de un modelo energético alternativo, el CIEGC ha determinado solicitar la subvención nominada prevista en los presupuestos de la Comunidad Autónoma por importe de 500.000 euros a la Consejería de Transición Ecológica. Así, el Consejo destinará esta subvención al impulso de las comunidades energéticas tanto ciudadanas como industriales en Gran Canaria.

Asimismo, ha aprobado una nueva convocatoria de dos subvenciones específicas para mejorar la penetración de la movilidad eléctrica. Estas líneas de ayudas del Cabildo se destinan a la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal o micromovilidad, entre los que figuran los ciclomotores de categoría L1e-B con una potencia no superior a 4 kilovatios y 45 km/h de velocidad máxima; las bicicletas con motor eléctrico de potencia no superior a 250 vatios y que no superen los 25 km/h; y los patinetes de hasta 350 vatios de potencia y que no superen los 25 km/h de velocidad máxima. También se incluyen vehículos para personas con movilidad reducida.