El albaricoque de Tirajana, en mínimos

La producción de albaricoques en San Bartolomé de Tirajana está en mínimos. La campaña para recolectar ese producto tan característico de las medianías del municipio acaba de comenzar y la previsión es que los agricultores recojan apenas 10.000 kilos de fruta, una cosecha que cae hasta un 93% con respecto a hace cinco años, cuando los trabajadores del campo recogieron unos 150.000 kilos de albaricoques, la producción más elevada que se ha registrado de este fruto. La situación es «desastrosa», según refieren algunos de los agricultores que se dedican al cultivo de esta fruta e incluso, si la situación persiste en las próximas temporadas, agravada con la sequía, se plantean dejar secar los matos.

Esta fruta se introdujo en las medianías de la localidad a los años cincuenta del siglo pasado y se cultivan en la actualidad unas 20 hectáreas entre Hoya Grande, Las Lagunas en Tunte, Fataga, Cercados de Araña y Manzanilla de las variedades currot, currot rojo, sayeb, mayero, canino, rojo tardío, mikado y mogador, estas dos últimas introducidas hace pocos años, según expone la guía de productos alimentarios editada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La producción de esta fruta en los últimos cinco años ha ido sufriendo vaivenes: si en 2018 se recolectaron aproximadamente 150.000 kilos, en 2019 la producción cayó hasta los 100.000 kilos, en 2020 sufrió una drástica bajada hasta los 25.000 kilos, cifra que se recuperó en 2021 con 55.000 kilos. Pero volvió a descender en 2022 hasta los 30.000 kilos y los 10.000 en este temporada.

Los datos no son nada halagüeños para unos agricultores que acaban de iniciar una campaña que, además, ha arrancado con tres semanas de retraso como consecuencia de un frío que llegó tarde, a finales de diciembre, y que retrasó la floración y por tanto la maduración del fruto. La recolección debió iniciarse durante la segunda semana de abril.

Pero el motivo que ha provocado el fuerte descenso de la producción de este año fue la situación meteorológica anómala que provocó un episodio de varios días con altas temperaturas durante el mes de marzo, cuando en Gran Canaria se registró la temperatura más alta jamás registrada en ese mes en España, de 38,2 grados. «Las condiciones de fuerte calor, aire caliente y seco y la calima que se produjeron a finales de marzo ocasionó que los albaricoques registrasen un fuerte estrés hídrico y se cayeran las flores y los frutos recién cuajados, pues es un momento en el que la fruta todavía está muy débil», señala Juan Carlos Gómez, ingeniero agrícola del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

A esta situación también contribuye la sequía de los últimos años, que ha ido debilitando a los árboles albaricoqueros. Añade el técnico que el calor registrado en marzo no solo afectó a este producto sino también a otros frutos como el níspero, pues literalmente acabaron quemados por el sol.

Los agricultores de albaricoque están cuanto menos afectados. La familia de Luis Ventura lleva cultivando este fruto casi desde que se introdujo en Tirajana y ahora tiene 450 árboles en su finca de Hoya Grande. «La rentabilidad es cada vez más complicada porque el clima está tropicalizándose y nosotros en medianías notamos cómo los cultivos que tradicionalmente se han dado bien están empezando a tener dificultades», señala este agricultor.

«El albaricoque necesita muchas horas de frío por debajo de 8 grados y no las está teniendo porque los inviernos son cada vez más templados», explica, «y encima nos viene una ola de calor y calima que ha fastidiado el cuajado del fruto, que es su momento más delicado». Ventura ya casi ha terminado la campaña porque apenas tenía fruta para recoger, pues de los 20.000 kilos que recolectó en 2022 ha pasado a apenas 1.000 kilos este año. «Había árboles que no tenían ni un solo fruto, es un desastre», lamenta. «Necesitan humedad y fresco, pero en marzo tuvimos una humedad relativa por debajo de 30% y eso la planta lo ha sufrido», añade. Y avisa: la falta de producción conllevará necesariamente una subida de precios. Pese a todo, relata, «seguiremos apostando por un albaricoque que tiene mucha calidad y como buenos canarios siempre buscamos una salida ante la adversidad».

A pocos metros de su finca, también en Hoya Grande, cultiva Francisco Araña, un agricultor que lleva 50 años trabajando el albaricoque y ahora tiene 300 árboles. También está preocupado por la situación de este año, pues solo ha recogido 1.000 kilos frente a los 3.000 del año pasado. «No hay fruta, es una situación catastrófica y esto va a peor», asevera, «este año no hemos ganado para pagar agua, porque no llueve». Y si la situación meteorológica continúa así teme verse obligado a dejar secar los árboles porque no le son rentables.

La producción del albaricoque en Tirajana está pasando en esta temporada sus horas más bajas, pero pese a ello se mantienen las 20 hectáreas cultivadas en los altos del municipio, porque ninguna de las fincas se ha abandonado completamente.