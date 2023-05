La Fiesta del Queso despacha a raudales la mejor golosina de Montaña Alta

Los quesos de Guía son garantía de éxito en cualquier cata o encuentro gastronómico. Eso bien lo saben en Montaña Alta, donde cada año preparan una fiesta en homenaje a su golosina más preciada, en la que tampoco pueden faltar sus ya clásicos sancochos, tortillas de miel y potajes. La segunda jornada de este encuentro, que acumula 45 años de historia, satisfizo los paladares de locales y visitantes de toda la Isla, que no se pudieron resistir ante el escaparate de manjares. La tradición permanece intacta pese al paso del tiempo, algo que les ha servido para obtener el año pasado el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Canarias.

Desde las 10.00 de la mañana, cuando empezaron a rugir las cocinas y a cortar los cuchillos en el centro de la localidad, empezaron a llegar en masa cientos de asistentes para degustar los productos de cercanía. Unas nubes negras y una densa niebla parecían vaticinar una jornada marcada por agua, pero el tiempo se mantuvo estable y, a partir del mediodía, empezaron a asomar los primeros rayos de sol. Un clima que animó el entorno de la plaza, donde el público bailó al son de la música de Los Gofiones y de la Asociación Folclórica Estrella y Guía. También se asomó al escenario Yeray Rodríguez para dirigir un encuentro de verseadores canarios y colombianos.

Uno de los momentos más esperados fue el reparto de premios de los ganadores de la XXIV Cata Insular de Quesos de Guía, en la que participaron 37 quesos de siete municipios distintos. Este acto contó con un homenaje a cuatro personajes públicos cuya labor ha estado estrechamente ligada al municipio.

Pedro Moreno, El Cortijo de Caideros: "La celebración más tradicional de todas es esta"

Milagrosa Moreno, maestra quesera de Campo de Guía, fue una de las que salió de la jornada con un premio debajo del brazo y toneladas de cuajo vendidas. "Lo característico de estos quesos es el sabor que le dan los pastos que come el ganado y la temperatura que hay en el ambiente el día que se ordeña para sacar la leche. Es ahí donde está el truco", aseguró la comerciante.

Cada año produce junto a su marido cerca de 2.500 kilos de queso. La ganadera empezó en la profesión para continuar con el relevo generacional de la familia de su marido, José Juan Gil. Ambos comenzaron en el año 2000, aunque antes estuvo al frente del negocio su suegra y antes de ella otra generación más. «Esto va pasando de familia en familia. Como antiguamente no había otra cosa ha continuado ligada a la agricultura y la ganadería», explicó la comerciante.

La labor que desempeñan comprende todos los procesos. Comienzan recogiendo la leche para después comprobar la temperatura a la que se encuentra, que debe rondar los 31 grados centígrados antes de echar el cuajo. Después toca esperar entre 15 y 20 minutos para cortar la cuajada, pasarla a los moldes, prensar y guardarlo en la cámara.

El Cortijo de Caideros, por su parte, acercó su producción de flor, de media flor y de Guía, todos elaborados a partir de la leche curada de oveja que recogen. "Hay fiestas mejores y otras peores pero estamos rondando en cada uno de estos encuentros en torno a 200 y 250 kilos vendidos", afirmó Pedro Moreno, maestro quesero de esta producción asentada en el municipio.

"Se ha promocionado mucho la fiesta del queso en Gáldar y en Guía, pero antiguamente la más artesanal de todas es la de Montaña Alta. Por eso siguen poniendo guaguas para que la gente siga viniendo y no se pierda esta tradición", inició el ganadero. Moreno remarcó que estos encuentros permiten a la gente pasar un buen rato mientras compran, prueban los distintos productos de la mano de los propios ganaderos y degustan todo tipo de platos.

La quesería Cortijo de Pavón, ubicada en los Altos de Guía, también trajo dos tipos de queso de oveja, semicurado y curado. "La fiesta ha sido desde primera hora muy concurrida. Desde las nueve de la mañana empezaron a venir clientes y entre la una y media y las dos creo que ya habremos vendido toda la producción que hemos traído", aseguró Joana Mendoza, hija de José de la Cruz Mendoza y Ana María Vega, dueños del negocio.

La localidad vivió una jornada repleta de actuaciones musicales, comida y espectáculo

La ganadera resaltó la calidad de los productos que se elaboran en la isla y cómo este tipo de encuentros ayudan a estrechar lazos entre clientes y ganaderos. La quesería arrancó la actividad de la mano de los bisabuelos de la vendedora y desde entonces ha ido continuando con los descendientes de la familia. "Es imprescindible tener buena mano, que las ovejas pasten sueltas y que el procedimiento se haga de la forma más tradicional y artesana posible", aseveró.

También se citaron en la fiesta los productos de otras localidades de las medianías de la Isla. Tal es el caso de la quesería Lomo El Chorrito, ubicada en Valleseco, que deleitó con sus lácteos de cabra, cabra y oveja y cabra, oveja y vaca. "La gente está con ganas de salir y de volver a vivir de cerca las tradiciones», garantizó Mario Quintana, dueño del negocio, que la semana pasada despachó en el municipio todo el producto que trajeron.

El actual propietario del negocio tomó las riendas después de que sus padres se jubilaran y desde entonces ha seguido al frente del negocio. Mantienen la leche de cabra, más común en la costa, que en las medianías mantiene su calidad aunque produzca menos cantidad.

Junto al cuajo también encontraron su espacio un año más platos contundentes y alimentos típicos de la zona. Los clientes pudieron catar una vez más el millo tostado, las ya famosas tortillas de miel, el potaje o el sancocho, entre otras delicias. Los helados, los licores y los panes para todos los gustos tampoco podían faltar junto a una pequeña muestra de artesanía.

Para elaborar estas creaciones los vecinos se volcaron una vez más con sus clásicas fiestas. Tal es el caso de Milagrosa Molino, que empezó a tostar el millo para después convertirlo en gofio con motivo de esta celebración, hace ya más de 30 años. "Plantamos el millo entre enero y febrero, después lo recogemos en septiembre, lo deshojamos y lo secamos al sol. Yo tengo guardados entre 100 y 200 kilos de millo y cada vez que me hace falta gofio lo tuesto", explicó la agricultora.

La receta de las tortillas de miel, que destacan por su esponjosidad y su altura, también nació con motivo de esta celebración. "Nos juntamos algunos miembros de la comisión de fiestas para empezar a hacerlas y a partir de entonces hemos seguido adelante", explicó Ana María Santiago, una de las cocineras del puesto.

El acto reconoció a Braulio, Fabiola Suárez, Yuri Millares, Tato Gonçalves e Isidoro Jiménez

Otros platos clásicos, como el sancocho, atrajeron la mirada del público, que para conseguir una ración tenía que cambiar su dinero por vales, quedando cada elaboración a un costo de entre 2 y 3 euros. Para el sancocho comenzaron desde temprano cociendo la papa con la batata y, a mitad de cocción, fueron añadiendo las distintas piezas de pescado. Una vez hecha esta base, añadieron gofio, queso y bizcocho para disfrute de los comensales. "Desde que regresó la fiesta a Montaña Alta, todos los que estamos hemos ido echando una mano en cada edición", comentó Miguel Díaz, uno de los cocineros, que destacó la calidad del producto base que se utiliza en cada una de las elaboraciones.

El encanto de la fiesta ha logrado atraer al mismo tiempo a visitantes, algunos de los cuales se han convertido en habituales de la celebración y no han dudado en acudir a echar una mano. Este es el caso de Gabriel Dovalo, un gallego que lleva más de 30 años asentado en Canarias y que reside en Las Palmas de Gran Canaria. "Vine por primera vez hace 15 años para ver esta fiesta como público y algunos familiares de mi mujer participaban en la organización, así que me ofrecí a volver al año siguiente para ayudar en los puestos", explicó. Comenzó colaborando desde el sábado, para preparar bien el material, aunque ahora sube hasta la localidad a partir del viernes con el fin de dejarlo todo listo para el esperado día. "Me recuerda al ambiente donde yo vivía en Portugal, que era una zona rural de montaña donde también hacían pequeñas fiestas y todo el mundo se conocía, y aquí me han acogido con los brazos abiertos y me siento como uno más. Esta sensación no te la transmite ninguna otra fiesta, lo vives, lo sientes y es lo que te ayuda a volver otro año más", reflexionó.