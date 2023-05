La escritora Rut Nieves resalta el poder de las personas en las jornadas de inteligencia emocional

El teatro Víctor Jara de Santa Lucía alberga mañana las VIII jornadas de inteligencia emocional de la mano de los formadores y coachs Rut Nieves y Carlos García-Almonacid. En estas jornadas, que están organizadas por el Ayuntamiento, habrá una sesión matinal dirigida a los alumnados de los institutos del municipio y por la tarde tendrán lugar dos conferencias abiertas a todo el público interesado. Carlos García-Almonacid impartirá la conferencia Inteligencia emocional. El secreto para una vida equilibrada, mientras que Rut Nieves impartirá una charla dirigida a lo que realmente queremos en nuestras vidas.

Con más de medios millón de libros vendidos, Rut Nieves aterriza en la isla para cumplir uno de sus sueños más secretos: dar conferencias a los adolescentes y hacerles recapacitar sobre lo que realmente necesitan y aspiran en un futuro. En el año 2014, después de replantearse su vida y tras dejar su trabajo de arquitecta, escribe su primer libro. “Mi trabajo de arquitectura me permitía vivir con comodidad pero yo no me sentía realizada ni plena y no me veía haciendo lo mismo toda la vida. Me preguntaba cómo sería mi vida dentro de diez años si seguía haciendo lo mismo. La respuesta que obtuve fue entrar en depresión, deje la arquitectura y empecé a investigar sobre el potencial del ser humano y cómo desarrollarlo, que es lo que me apasiona”, explica Rut, que confiesa haber estado haciéndose preguntas toda toda la vida para llegar a la conclusión que le cambió la vida.

Rut Nieves: «Esta conferencia ayudará a los adolescentes porque están en el momento de decidir»

“Me pregunté que por qué esa información no se daba en los colegios, y decidí que yo podría ser la encargada de llevar esa forma de pensar a los adolescentes”, asegura mientras hace hincapié en el potencial que tienen sus libros. “Mi primer libro no es el mas importante, sino que es la puerta y el mas fácil de leer, el mas básico para todos los públicos y que tiene la energía de cuando yo cambio mi vida, por lo que es el mas potente para generar un cambio en las personas. En los otros he ido profundizando”.

Durante la conferencia que se dará en Vecindario, Rut explica que lo que quiere transmitir es que durante la infancia, las personas se dejan llevar por los comentarios de los demás y por las suposiciones de la gente, cuando realmente hay que dejarse llevar por lo que queremos. “Nuestro poder reside en darnos cuenta de que somos más capaces de lo que nos han contado y cuando lo descubrimos llegaremos más lejos en la vida, eso es lo principal”, comenta la escritora.

Cuestionada por la adolescencia, Nieves define esta etapa de la juventud como un momento en el que se busca la independencia y la individualidad, así como el despegue de los padres para centrarnos en el círculo de amigos. “Esta conferencia les ayudará porque están a las puertas de decidir qué van a hacer y es un momento de presión. La vida es mucho más de lo que les han contado, porque muchas veces nos educan para encontrar un trabajo seguro, bien pagado, y no para desarrollar nuestro potencial y hacer lo que amamos”, confiesa Rut Nieves.

Hoy será un día importante para esta arquitecta y escritora madrileña, que dará su primera conferencia a adolescentes. “Dar mensajes a los adolescentes es una de las cosas que desde el día que dejé la arquitectura para dedicarme a esto soñaba con hacer. Siento gratitud, confianza en la vida y felicidad”.