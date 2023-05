Jordi Abella i Pons, director de l´Ecomuseu de les valls D´Àneu, situado en el Pirineo catalán, ofrece e jueves a las 19:30 horas, en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, una conferencia en la que planteará la necesidad de que las instituciones indaguen en un nuevo modelo de museo adaptado a las nuevas demandas de la sociedad.. Su intervención se produce en el marco de las jornadas ‘Los museos, entre la sostenibilidad y el bienestar’, que se llevan a cabo el 11 y 12 de mayo en Cueva y la Casa de Colón.

Para el antropólogo e investigador catalán, responsable del citado centro que lleva abierto al público 30 años, «en cada época, los museos que tradicionalmente ha estado muy relacionada con el tipo de sociedad que los ha creado, han dado respuesta a necesidades diferentes. En muchos de estos equipamientos, el foco ya no está en los objetos sino en las personas. Por tanto, los museos debemos asumir nuevos retos y funciones sociales que permitan mejorar la calidad de vida tanto de la población local como de los diferentes públicos que lo visiten o lo utilicen», explica Abella, que forma parte de la dirección de l´Ecomuseu desde su creación, en 1994.

«Con el tiempo, desde l’Ecomuseu, hemos podido consolidar una serie de líneas de trabajo que van desde la puesta en valor y reivindicación de los patrimonios locales, tanto materiales como inmateriales; la participación local en la gestión patrimonial, la creación de redes y plataformas colaborativas y la cooperación con diferentes sectores económicos y sociales del territorio», avanza su director, que ha colaborado en proyectos de investigación, conservación y divulgación del patrimonio etnológico e inmaterial de los Pirineos.

Lamenta que en muchas ocasiones la percepción de la población sobre los museos “se limite a su papel como almacén de objetos, colecciones o elementos patrimoniales, pero, en realidad, pensar en ellos únicamente como contenedores visitables es un error. Los museos son instituciones que están en primera línea y que, más allá de conservar y enseñar el patrimonio, tienen potencial para cumplir muchas otras funciones sociales para la comunidad”, advierte.

Para Jordi Abella un museo puede mejorar la vida de la sociedad o comunidad que le rodea. «Actualmente, existen interesantes experiencias en muchos ámbitos que demuestran cómo los museos participan activamente en la mejora de la calidad de vida de la población local. La cultura y el patrimonio son sectores que tienen un gran potencial para participar en proyectos transversales e interdisciplinarios. Cada vez más, desde el mundo de los museos se establecen alianzas estratégicas con otros sectores y profesionales que permiten trabajar conjuntamente. En este sentido, siempre es necesario trabajar desde posicionamientos colaborativos y no unidireccionales. Empiezan a ser abundantes los proyectos conjuntos con hospitales o centros sociales, los dirigidos a colectivos con necesidades especiales, o los que dinamizan sectores económicos marginales. Sin duda, la tendencia de muchos museos de implicarse cada vez más con su entorno social es un movimiento que ha venido para quedarse».

Según el director del citado centro leridano, con una población estable que no llega a los 1.500 habitantes, «los museos podemos convertirnos en potentes creadores de contenidos y relato (siempre con base científica), pero también tenemos que diseñar nuevas maneras de comunicar estos conocimientos de manera participativa, divertida y activa. Los públicos son cada vez más exigentes y es necesario buscar estrategias para hacer la información más accesible a todos los sectores de la sociedad». Asimismo, Abella no comparte la idea de aquellos que entienden los museos únicamente como producto turístico, sin vinculaciones con la población local: «Es un error grave de planteamiento y, de hecho, los museos con solo base turística y no local son los que más han sufrido durante la pandemia y la postpandemia», puntualiza. «La pandemia nos ha enseñado que los museos somos estructuras con gran capacidad adaptativa a las situaciones complejas y las crisis. Nos ha enseñado también que los públicos locales y el territorio tienen que ser objetivos fundamentales en nuestra estrategia y acción», concluye.