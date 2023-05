Buen ambiente, risas, buen rollo y diversión. Esos fueron cuatro ingredientes fundamentales de la tarde noche de ayer en el Ocean Club Maspalomas, escenario elegido para llevar a cabo el marco de las fiestas ‘Sundance’. Una pool party abarrotada poor una multitud calurosa fue el aperitivo perfecto para un día en el que la música fue la reina de la fiesta, y que vino de la mano de dos artistas reconocidas, como Paulina Rubio y Vicco.

Con un aforo máximo de unas 4.000 almas, desde la organización estiman que durante el día de ayer llegaron al pico máximo, pues se podía entrar y salir del recinto siempre que se quisiera. Una fiesta privada que contó con los cuidados pertinentes, como hamacas, zona VIP diferenciada e incluso una zona de diversión donde estaba presente un video booth 360. Según la organización, se trató de un evento en el que la sostenibilidad fue un elemento principal.

Atraídos por la fiesta y el espectáculo que desprende el Pride de Maspalomas, reconocido mundialmente, entre el público local se colaron grupos de personas que llegaban de varias partes del territorio español y europeo. Entre ellos, David García y Fernando Luján, que llegaron desde Córdoba hace dos días para visitar la isla y acudir a la cita. «Es la primera vez que estamos aquí, pero nos lo habían recomendado varios amigos y no dudamos en probar la experiencia. Estamos encantados, el ambiente es muy bueno y vamos a repetir el año que viene», explicaban mientras se daban un baño en la piscina.

A pesar de que el turno de estas artistas estaba previsto para las seis de la tarde, la diva mexicana hizo esperar al público del Ocean Club una media hora larga, cuando por fin subió al escenario para cantar uno de sus himnos más famosos: Ni una sola palabra. Con la bandera LGTBI a sus espaldas, Paulina Rubio levantó a un público que gozaba del espectáculo y que disfrutó con un corto repertorio de canciones. Con gritos que coreaban su nombre, la mexicana cantó canciones como Lo haré por ti o Yo no soy esa mujer. Unos temas que hicieron que algunos curiosos, desde fuera, se acercaran aal recinto para escucharla.

Con confetti y un espectáculo sobre el escenario en el que estuvieron presentes varios drags, Paulina Rubio se despidió del público quecon una frase que se quedó grabada en Ocean club: «love is love».

Pedro Cruz y Alexander Alonso, por su parte, llegaron desde Granada atraídos por la fiesta, y aunque Alexander es la séptima vez que visita la isla, es el primer encuentro de Pedro con el archipiélago. «En Granada no hay fiestas como las que hay aquí, por eso hemos venido», explicaba Alexander Alonso sonriente, mientras desvela que le hace especial ilusión escuchar a Vicco más que a Paulina Rubio. Aunque vienen solo de fiesta, tal y como aseguraron, tienen previsto volver en verano para disfrutar de la playa de Maspalomas. “Lo único que he podido ver hasta ahora son las dunas de Maspalomas, y me han encantado”, sentencia Pedro.

Besos y abrazos

Entre besos, abrazos y mucha música, llegó el turno de Vicco, que en muy poco tiempo saltó a la fama para regalar a sus fans temas como el éxito de Nochentera. La catalana subió al escenario del Pride para llenar de ritmo el ambiente con su Me muero x ti o Me da igual. Vestida con los colorines pertenecientes al orgullo y tras cantar cuatro canciones, bajó del escenario después de dar un mensaje al mundo. «Viva el amor, viva la diversidad y viva Maspalomas», aireó Vicco.

Tras las actuaciones de Paulina Rubio y Vicco, el testigo en la tarima fue para diferentes DJ’s y drags, como fue el caso de Orion, Gio y Dave y Tamito en una fiesta en el Ocean Club que duró hasta las diez de la noche.

Después, la fiesta siguía al cierre de esta edición en el escenario del centro comercial Yumbo con la celebración de los Premios Freedom, que fue presentada por Fruela y Roberto Herrera.

Unos premios que fueron entregados por jóvenes de la Asociación Chrysallis Canarias en una gala que contó con la actuación de Conchi Rodríguez, a la que se sumó el espectáculo drag de Yumbo Terry Show, el grupo alemán Zeitflug y Cristina Ramos. Los DJ colombianos Óscar Max y JMO también subieron al escenario del Yumbo para que los asistentes pudieran seguir con la fiesta hasta altas horas de la madrugada.