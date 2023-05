El lado sentimental de la ganadería

Una multitud de personas, buen ambiente, familias enteras y lo mejor de cada gallanía en un momento en el que el sector primario se encuentra en la cuerda floja. De este modo se desarrolló el último día de la tradicional Feria de Ganado 2023 y Concurso de Ganado Selecto, que tuvo como ubicación la Granja Agrícola Experimental de Arucas.

Desde que las puertas del recinto abrieron al público, los más madrugadores empezaron a pasear por las instalaciones, donde pudieron disfrutar de una gran variedad de animales, cien puestos dedicados a la artesanía y productos locales de las islas, floristerías o food trucks entre otras cosas. Ya a la hora del mediodía, cuando la entrega de premios del XXX concurso de ganado selecto se fue acercando, las colas para aparcar en la zona se hacían notables y el bullicio de los ahí presentes fue aumentando considerablemente.

Entre caballos, burros, vacas, el cochino negro canario, cabras o perros de presa canario se encontraban, orgullosos, los responsables de sus ganados, y entre ellos estaba Víctor Vega que demostró la cara más sentimental de un trabajo que cada vez se ve menos. Según explica, ha traído a esta feria vacuno del país, caprino, ovino y asnal. Además, este año volvió a resultar ganador, recogiendo el primer premio de cordero y el tercero de carnero. «Llevo desde los diez años dedicándome a esto, una pasión que me viene de familia, porque mi padre se dedicaba a esto» recuerda melancólico frente a su ganado.

Víctor tiene en Santa María de Guía su finca con 30 animales, a la que acude cada vez que su trabajo se lo permite. «Tengo mi trabajo principal y la ganadería lo tengo como hobbie, porque de esto no se puede vivir», asegura tras admitir que el futuro de este sector no tiene buena pinta. «De momento hay relevos, pero aunque somos muy pocos, los que hay tienen ganas, y eso al final es lo importante», comenta ilusionado mientras desvela que uno de los grandes problemas es que hay que concienciar a la sociedad sobre las razas autóctonas y cuál ha sido el objetivo de ellas.

Víctor Vega: «En cada feria de ganado siento que revive mi niñez y la ilusión la mantengo intacta»

Tras recoger el premio que le coloca como un gran ganadero, Víctor asegura sentir orgullo, así como la ilusión del primer día y unas ganas renovadas por seguir dedicándose a sus animales, una pasión que le acompaña desde hace varios años. «En cada feria me siento como un niño, es como si reviviera mi niñez y a veces me veo reflejado incluso en mi sobrina». Unas palabras que Vega finaliza entre lágrimas al recordar a La Canaria, una vaca a la que guardaba un cariño especial debido al tiempo que llevaba con ella. «Todos mis animales tienen nombre, pero La Canaria era especial para mí, llevaba 10 años conmigo y en diciembre falleció», explica secándose las lágrimas. «Hoy vi una foto de ella en el stand de Arucas y me emocioné bastante», sentencia con los ojos brillantes. Un brillo provocado por la emoción y la pasión que provoca la ganadería, una profesión de gran relevancia y que cada vez parece más olvidada.

Premios e ilusión

Con una inmensa sonrisa y paseando por los puestos de artesanía está Carmen, que disfruta viendo la felicidad de su nieto Renzo al ver a los animales. «Nos ha gustado mucho esta feria. Es la primera vez que venimos, y fue porque mi hermana ayer vino y me lo aconsejó», explica. Con varias bolsas en la mano, Carmen comenta que este paseo matutino de domingo le ha servido para mucho, y es que además de ver la variedad de animales ahí presentes, han tenido tiempo para comprar croquetas e incluso comerse un bocadillo de pata asada.

Entre invernaderos y plataneras, los ganaderos y sus animales contaron con grandes espacios, motivo que hizo que los más de 32.000 visitantes que acudieron durante el domingo tuvieran buenas sensaciones. César Macías, que viene junto a su familia, no tiene dudas a la hora de puntuar su experiencia n esta feria de ganado. «Es la primera vez que venimos y creemos que hay una buena organización», explica mientras acaricia a una de las cabras. «Nos enteramos de este evento a través de las redes sociales, y esta mañana no dudamos en darnos un salto para ver el ambiente y hacer algo diferente», comenta encantado con las condiciones en la que se encontraban los animales. «Los niños están contentos y eso es lo que importa», sentencia sonriendo.

Más de 45.000 personas acudieron a la XXX feria de ganado y concurso de ganado selecto

Las actividades para niños y las degustaciones de productos locales no faltaron en una jornada que estuvo marcada por la diversión y por el buen ambiente en familia. Un marco y un evento en el que la prioridad es salvar la ganadería, un lema que lo advertía a través de la palabra «¡Sálvalos! Busca, pide, exige producto local en supermercados, restaurantes, mercadillos etcétera para que entre todos logremos aumentar su consumo y así contribuir a que los productos del sector primario insular no desaparezcan».

Antonio Santana empuja a su madre Dolores, que va en silla de ruedas y que en la mirada se podía ver lo mucho que está disfrutando. Acompañada por sus hijos y algunos de sus nietos, Dolores explica que las ferias de ganado siempre le han hecho mucha ilusión, y que cada vez que hay una intenta no perdérsela. «Cuando yo era niña mi padre tenía un terreno y se dedicaba a la ganadería», explica entusiasmada. «Yo crecí entre animales y cuando me hice mayor y tuve mis hijos, decidí seguir con esta bonita profesión como un agradecimiento a mi padre». Con los años, Dolores no ha podido seguir adelante con su querido ganado ni con su terreno, y sus hijos, con sus complicados trabajos y la falta de tiempo del que disponen, tampoco han podido seguir cuidando de las tierras y los animales. Sin embargo, eso no impide que la familia al completo se reúna cada vez que las ferias de ganado recorren la isla, porque como dice el dicho, «Uno vuelve siempre a aquellos sitios donde amó la vida».

A la clausura de la XXX Feria de Ganado 2023 y Concurso de Ganado Selecto insular acudió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, participando en la entrega de los premios de esta edición, destacando el esfuerzo de los ganaderos y agricultores de la isla, quienes tienen en el Cabildo un apoyo fundamental para mantener su actividad promocionar sus productos.

La feria de Ganado de Gran Canaria se posiciona como el mayor evento del sector primario y ganadero insular. Un motivo más para que este año, en un marco especialmente complicado debido al constante incremento del precio de los alimentos y otros gastos de mantenimiento de los rebaños y las producciones ganaderas, se haya hecho un llamamiento. Un mensaje importante que sirve de apoyo para que los ganaderos y ganaderas puedan mantener su actividad, pero también para que se interesen por las razas autóctonas y las mantengan, mejorando así el bienestar animal sin perder de vista su rentabilidad económica.