«El simbolismo del Templo Ecuménico se ha degradado con las discotecas»

Hace 52 años, en 1971, se inauguró el Templo Ecuménico. ¿Cómo se gesta su construcción?

En el Sur no había iglesias, solo una pequeña en el poblado de San Fernando que daba servicio a las 60 familias residentes, pero cuando empezó a bajar la gente de Las Palmas de Gran Canaria a la playa los fines de semana se formaba tal follón para ir a misa por falta de espacio que se tenían que abrir las puertas, el cura salir a la calle e incluso celebrar varias misas al día. Ahí se vio la necesidad de tener un espacio más amplio. Y al mismo tiempo se había celebrado el Concilio Vaticano II en el que se habló de la reunión de las distintas iglesias cristianas. Es entonces cuando el obispo Infantes Florido plantea la construcción de una iglesia más grande que sirviera para todos los cristianos, católicos y no católicos, en una idea enmarcada en la creación de un conjunto de 17 iglesias para toda la isla, sobre todo en la zona sureste, donde se había sentado una mayor población tras el nacimiento del turismo. El conde Alejandro del Castillo, un hombre muy católico, cedió los terrenos.

Y tocan a la puerta del arquitecto Manuel de la Peña, artífice del templo. ¿Cómo empieza a diseñar el edificio y qué tiene en cuenta?

Sobre la construcción apenas hay material. Es un problema complejo porque ni siquiera se conservan los planos completos del Templo Ecuménico. En teoría tendrían que estar, pero yo conservo el archivo de Manuel de la Peña y solo existen unos pocos planos originales y algunas fotocopias, pero no se ha localizado el resto; ni lo tiene el Ayuntamiento ni el Obispado. Desde el momento en que no hay una memoria, un plan de obras, documentación del día que empieza y termina, el coste o qué partidas se utilizan, en realidad se convierte en un edificio maravilloso que está en Playa del Inglés pero del cual no sabemos mucho.

¿Y qué sabemos?

Sabemos que se ejecuta prácticamente en meses porque es una obra muy liviana, muy fácil de construir y muy sencilla de pagar. En realidad es una obra de arte diseñada bajo la filosofía de que menos es más, pues para una economía como la canaria en aquella época no tenía mucho sentido hacer grandes gastos, porque tampoco sabían cómo se iba a recuperar ya que el turismo tan solo era una apuesta para ver cómo salía. Su diseño es una estructura realmente simple, pues se trata de estructuras que se apoyan en un solo punto. Imagínese una bailarina de ballet que se apoya solo sobre la punta de los dedos; pues el edificio es igual: está apoyado sobre unos triángulos que tocan el suelo y soportan una estructura prácticamente aérea. Todo lo demás es una estructura que se soporta sobre una arquivolta, como las portadas de las iglesias medievales, es decir, varios arcos consecutivos en orden de mayor a menor. Y ese efecto, agigantado, aporta la sensación de una gran portada que directamente se convierte en un templo.

Toda una obra de arte.

Sí, el edificio tiene 52 años y no tiene grandes problemas. Es una obra de arte desde el punto de vista de que es un diseño muy original, enmarcado en el movimiento estructuralista de la época, y además porque cumple una función de skyline del Sur, pues no hay ningún otro edificio que se le parezca y, entre los bloques de apartamentos, el templo emerge como si fuera una gran catedral. Y desde el punto de vista arquitectónico, la genialidad está en utilizar los menores recursos posibles, pues solo se utilizó metal, paneles de fibra vegetal y cemento revestido con mortero de arena y cemento, para conseguir el mejor efecto posible.

«Es una obra de arte porque es original; su genialidad está en usar pocos recursos para lograr mucho»

¿Qué cree que fue lo más rompedor que imprimió Manuel de la Peña en esta obra? ¿Se inspiró en otros edificios europeos?

Sin duda, lo más rompedor es la estructura y sus arcos apuntados. No se inspiró en otros edificios europeos porque por entonces no había ejemplos equiparables, pero sí posteriores al templo.

No sabemos mucho de la construcción pero sí sabemos que es un edificio cargado de simbolismo.

Sí, pero hoy en día es un simbolismo ya perdido. La idea básica de su construcción era unir a todos los cristianos en ese edificio, pero en la actualidad la afluencia tanto de residentes como de visitantes es mínima y ahora solo se ha convertido en una arquitectura muy original pero ubicada en medio de una zona de ocio. Su simbolismo se ha ido degradando con la presencia de discotecas; se le debió dar a la zona un aire de plaza de una ciudad, como Santa Ana y la plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria. Podía haber sido un espacio libre presidido por una gran arquitectura, pero se han construido espacios que no guardan relación alguna con el templo y ahora nadie quiere ir. Los cambios en las creencias religiosas, sumado a que los visitantes van por el día a la playa y por la noche a la discoteca, han modificado el objetivo con el que se construyó. Así que la repercusión que el Templo Ecuménico tiene hoy en día solo se puede recuperar valorando el edificio por su arquitectura, original y moderna, es decir, haciendo que la gente observe un objeto extraordinario por su estructura, su estética y por la época que representó.

¿Cree que en 52 años se ha valorado lo suficiente el templo?

No. Cuando se inauguró se valoró mucho y la población estaba muy contenta con el templo, pero ahora hay un gran desconocimiento sobre su construcción. Nunca se dejó constancia, por ejemplo, en un libro. Por eso se celebra esta conferencia y se presenta un vídeo en 3D. Ya lo hicimos con el libro que publicamos sobre la construcción del poblado de San Fernando, también diseñado por Manuel de la Peña, con el que se dejó constancia por escrito y se repartió a todos los habitantes una copia que queda para todas las familias.

Hoy nos quedan las obras de Manuel de la Peña, pero ¿cree permanece en el imaginario colectivo?

Manuel de la Peña permanece en la sociedad culta y el Las Palmas de Gran Canaria está totalmente presente. En 2007 realicé una exposición sobre el arquitecto y desde entonces hasta ahora la situación ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, hay una familia que tenía una tienda y regaló a la Casa de Colón los muebles que había diseñado Manuel de la Peña para que los guardara el Cabildo. Eso parece una tontería, pero la familia que cerró esa tienda sabía que sus padres habían encargado esos muebles a De la Peña y no quisieron tirarlos, y desde que llegaron a la Casa de Colón esos muebles se han mostrado en todas las exposiciones en las que se ha presentado piezas pequeñas o bibliografía. Con eso quiero decir que se han convertido en un pequeño hito del diseño moderno de aquellos años y que ya forma parte de las colecciones de un museo.