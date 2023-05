La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica cambios en el tiempo para el archipiélago canario durante este fin de semana. Según el informe meteorológico, se espera la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en cinco islas, aunque los chubascos no serán continuos ni prolongados, sino que se registrarán en momentos puntuales y en áreas específicas del archipiélago.

Para este viernes, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas más altas, mientras que en el resto del archipiélago predominarán cielos poco nubosos o despejados.

En Lanzarote y Fuerteventura, es posible que haya nubes bajas al comienzo y al final del día. Además, no se descarta la formación de nubosidad de evolución en las vertientes suroeste de las islas más elevadas durante las últimas horas de la tarde. En cuanto a las temperaturas, se espera que haya pocos cambios, con ligeros ascensos en las máximas y descensos mínimos. No se esperan lluvias, aunque no se descarta alguna precipitación en Tenerife o La Palma.

El sábado, en general, predominarán cielos poco nubosos, aunque se podrán observar algunos intervalos de nubes de evolución en las vertientes sur y oeste de las islas más altas durante las horas centrales del día. No se descartan chubascos. En el norte de las islas montañosas, se espera una mayor presencia de nubes con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios significativos.

El domingo es el día del fin de semana con mayor probabilidad de lluvias. Se esperan precipitaciones, en general débiles y ocasionales, en el norte de las islas más altas y en Lanzarote. La probabilidad de lluvia se estima en un 55% para La Palma y Tenerife, un 35% para Gran Canaria, y un 10% para Fuerteventura y Lanzarote. Además, se registrarán intervalos nubosos en general. Las temperaturas se mantendrán estables, con algunos ligeros descensos.

Abril, el mes de más calor en Canarias desde 1961

La Aemet confirma que abril en Canarias fue anormalmente cálido con una temperatura media de 18,4ºC, lo que representa una anomalía de +2,0ºC sobre la media de la serie de referencia. Según los datos, este ha sido el segundo mes de abril más cálido desde 1961. Además, el valor medio de las precipitaciones acumuladas ha sido de 3,5 mm, lo que representa un 23% de la precipitación media esperada para un mes de abril, lo que lo clasifica como muy seco.

Estos datos generan una situación de calor en Canarias que en ocasiones ha puesto en alerta a las autoridades y a la población en general. En esos períodos se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades competentes para evitar situaciones de riesgo.

Es importante destacar que el aumento de la temperatura y la falta de precipitaciones son fenómenos cada vez más comunes en todo el mundo debido al cambio climático. Por ello, la Aemet seguirá monitorizando la evolución de las condiciones meteorológicas en las Islas Canarias y proporcionará información actualizada a la población a través de los medios de comunicación.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre en las horas de mayor calor, mantenerse hidratados y protegerse adecuadamente del sol. Además, es fundamental tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el avance del cambio climático.