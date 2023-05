El cierre definitivo de Panadería Maspalomas ha causado desconcierto no sólo entre los dueños y los trabajadores, sino también entre las empresas que consumen sus productos. Lopesan, Spar Gran Canaria, Hiperdino o las cadenas de hoteles Princess y Radisson son algunos de los clientes de la panificadora que cierra. Mañana será el último día que distribuyan sus servicios a todas estas empresas. A partir del lunes, empieza una nueva situación no solo para los 65 trabajadores de Panadería Maspalomas sino también para sus clientes.

Lopesan ha sido una de las empresas que como clientes de Panadería Maspalomas lamentan «la desaparición de esta empresa porque era un proveedor que llevaba muchos años trabajando para nuestro grupo y de una manera muy efectiva», explica un portavoz de Lopesan. Según explican desde el grupo de Eustasio López, Panadería Maspalomas comunicó con tiempo de su cierre, por lo que hubo un margen de maniobra con los suministros. «El lunes tendremos un abastecimiento de pan a través de otros proveedores que ya venían trabajando con nosotros, por lo que no hemos tenido que ir tocando puerta por puerta, sino que este inconveniente lo solventaremos incrementando los pedidos con otros», explican desde prensa de Lopesa.

Panadería Maspalomas cierra sus puertas después de 44 años de historia. Según directivos de la empresa, el coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania, con la subida de precios de materias primas han sido los culpables de que las deudas hayan acabado con los 65 trabajadores que a partir de mañana se irán al paro.

Aunque no será de la noche a la mañana, desde Lopesan confirman que los altos volúmenes de pan que consumen a diario obligan a tener varios proveedores, motivo por el que este cierre no les afecta en exceso, como sí podría pasarle a otras empresas más pequeñas. «Poco a poco supliremos el porcentaje de panes que nos ofrecían con otras empresas. Estas, tendrán que incrementar su producción y sus servicios, una tarea que no será fácil», explican en el grupo hotelero.

Grupo Dinosol y Spar, por su parte, se encuentran en la misma situación, y es que debido al alto volumen de negocio, tenían varios distribuidores de los que ahora se beneficiarán. Desde Dinosol explican que Panadería Maspalomas distribuía a los supermercados del sur de la isla, pero el cierre aunque afecta, no será en exceso. «Echaremos mano de nuestros otros proveedores para esta ausencia», confirman.

Spar, por su parte, lanza un mensaje de tranquilidad: «El suministro de pan en nuestros supermercados está asegurado y garantizado con otros proveedores locales y nacionales», resumen.