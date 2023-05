Más de 30 trabajadores de Panadería Maspalomas denuncian a la empresa

Con el cierre oficial de Panadería Maspalomas el pasado domingo 21 de mayo, los trabajadores de la empresa han sido los que han dado un paso adelante presentando una denuncia. Así lo ha confirmado uno de los empleados a este medio, que afirma que el lunes, un día después del cierre de la empresa, una treintena de trabajadores han acudido a tribunales en busca de una solución.

El principal motivo por el que han decidido denunciar a la que fuera su empresa es porque no les han dado una carta de despido. Por ello, al no estar dados de baja en la Seguridad Social, la situación se agrava cuando son conscientes de que tampoco podrán beneficiarse del paro, por lo que los 65 trabajadores de la empresa no tendrán ingresos hasta que esta situación se aclare. «Ahora nuestra situación es complicada, porque nos hace falta dinero para seguir pagando alquileres y comida, y sin paro y sin ingresos, no sabemos cómo hacer frente a los pagos», explica uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Panadería Maspalomas, según cuenta uno de sus trabajadores, debe a los 65 empleados el mes de abril y mayo, además de las vacaciones de este año, los festivos y por supuesto la liquidación, que es lo que menos esperanza tienen de cobrar los afectados. Al cierre de esta edición, no fue posible contactar y conocer la opinión de los dueños de la empresa.

Los trabajadores de la empresa explican que sin ingresos no podrán hacer frente a los diferentes pagos

Después de 44 años de historia, la empresa, ubicada en San Bartolomé de Tirajana, ha cerrado sus puertas debido a las deudas provocadas por el covid y la guerra de Ucrania. Los trabajadores de la empresa, tal y como han explicado, se enteraron de este cierre el pasado 9 de mayo, doce días antes de que se tuviesen que quedar sin trabajo. Durante los días anteriores, habían rumores por parte de los clientes, pero ellos no les dieron importancia pese a conocer la situación por la que estaba pasando la empresa.

La dirección de la empresa, por su parte, achaca este endeudamiento a la pandemia por el covid y a la guerra de Ucrania, teniendo unas pérdidas durante el primer año de pandemia que ascendieron a los 700.000 euros. Cuando pudieron recuperarse del bache, el conflicto entre rusos y ucranianos agravó la situación, haciendo que los costos en materia prima se multiplicaran hasta los 60.000 euros.

A todo ellos se suma el que la nave en la que Panadería Maspalomas desarrollaba su actividad se encuentra hipotecada en 800.000 euros. Además, desde la propia empresa son conscientes de que a día de hoy, Panadería Maspalomas no puede hacer frente a la indemnización de todos los trabajadores.

Al otro lado están los clientes de la empresa, que desde hace varios años se suministraban de los servicios de la panadería. Entre ellos, grandes empresas como Lopesan, Hiperdino o Spar, que han explicado que seguirán teniendo productos gracias a los demás proveedores que ya tenían.

A los 65 trabajadores afectados, después de hacer oficial la denuncia, sólo les queda esperar lo que dictamine el inspector, que según detallan los empleados, será el encargado de presentarse en la empresa con la denuncia. Sin embargo, las esperanzas son nulas en cuanto al pago de la liquidación.