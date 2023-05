Jesé Rodríguez no ha querido dejar de felicitar a los que, durante años, fueron sus compañeros de juego. El ascenso a Primera División de la UD Las Palmas no ha dejado nadie indiferente y, como no podía ser de otra forma, el jugador que milita actualmente en la Sampdoria de la Seria A italiana, ha publicado en su cuenta de Instagram un bonito reconocimiento dedicado a sus compañeros que, desde ya, forman parte de la máxima categoría de la liga española de fútbol.