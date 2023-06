Aparcamientos, baños, tiendas y ocio para revivir los centros comerciales

Poder ganar edificabilidad más que esperar por las ayudas públicas, agilidad en los trámites de las licencias, y cambiar el concepto de la oferta son, a grandes rasgos, las fórmulas para lograr que los centros comerciales obsoletos de San Bartolomé de Tirajana se modernicen. Y eso pasa por dotarlos de aparcamientos, baños, restaurantes, comercios, espacios para los mayores, las familias, instalaciones deportivas o de ocio nocturno para los jóvenes. En el informe 'Centros Comerciales en la zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana. Antecedentes, conceptos y estrategias de rehabilitación, el consultor turístico Antonio Garzón establece, a partir de un diagnóstico de la situación de los establecimientos de este municipio, una hoja de ruta de las actuaciones que hay que emprender, a largo plazo, para adaptarlos a la demanda turística.

Son más de 25 los centros comerciales que hay en este municipio, pero el informe solo analiza a ocho en detalle como son Kasbah, Metro, Plaza, Anexo II, Cita, Oasis, Parque Europa y Faro II, mientras que a otros diez como Yumbo, San Agustín, Playa del Inglés, y Playa del Inglés en la zona de GC-500, el Beach Club, Sunset Meloneras Beach y la Rotondita, Morro Besudo, y una parcela del Campo de Golf, los mira ya más por encima.

«Cada centro es diferente y cada uno exige una actuación concreta», destacó ayer Garzón, antes de presentar a los representantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria del trabajo encargado por Turismo de Gran Canaria del Cabildo insular. El estudio se centra en los conceptos y el tipo de oferta al que se debe orientar cada centro comercial. En este sentido, comentó como el Yumbo tiene todos los locales ocupados y tiene hasta lista de espera para instalarse, mientras que El Chaparral solo tiene ocupada el 40% de la superficie, al tiempo que la actividad de ocio del Plaza, que cerró se ha ido trasladando al de Meloneras.

No entra a analizar las inversiones que tiene que acometer cada establecimiento porque entiende que corresponden a la iniciativa privada, aunque admitió que en muchos casos es complicado poner de acuerdo a los propietarios, pero insistió en que las ayudas públicas deben pasar por dar mayor edificabilidad a través del Plan de Modernización o del Plan General para que a los propietarios les compense realizar la inversión.

«Los centros comerciales son mucho más que la suma de locales de un centro, y deberían ser el eje de transformación del núcleo turístico de Playa del Inglés, Maspalomas, o San Agustín donde están dando los servicios que se han perdido como el ocio nocturno, el segmento de los mayores, las familias, y también ofreciendo las de aparcamiento y aseos. «Eso de las plazas de garaje y los baños suena a simple pero Playa del Inglés no tiene aparcamientos ni baños públicos, ni cultura», destacó del autor del estudio.

Kasbah.

Este trabajo propone recuperar el proyecto de 2011 que impulsó el dueño de Jupama, y que en 2012 se incluyó en el Plan de Modernización con la idea de derribarlo y pasar de una edificabilidad de 5.377 metros cuadrados a 9.954 metros cuadrados. Se plantea, como está ubicado en el centro de Playa del Inglés, que tenga una cafetería, aseos, y aparcamientos, como incentivo para el inversor. En su día se habló de 484 plazas de garaje. Otra de las ideas es que cuente con un centro para mayores, oferta de ocio para las familias dado su proximidad al futuro Siam Park.

Metro.

Este centro está declarado en ruinas y espera a ser derribado por los propietarios o por el Ayuntamiento para volver a reconstruirlo. Al lindar con Kasbah y Plaza, la oferta comercial y de ocio debe ser diferente y a la vez complementaria. Los propietarios han visto en la entrada de una superficie de alimentación la forma de hacer frente a la inversión. La oferta gastronómica es clave dado los hoteles que tiene al lado junto a los comercios y el uso deportivo, no en vano tuvo una pista de patinaje. Construir apartamentos se ve más complicado por el cambio de uso del suelo.

Plaza.

Gesplan no hizo un proyectos para este centro, pero se propone lo mismo que en los dos cercanos Metro y Kasbah: aparcamientos, una oferta comercial genérica y restauración. El producto estrella es el ocio nocturno que se ha ido trasladando a Meloneras, y por eso una opción se basa en reflotarlo. Pero hay otras dos opciones, una que pasan por disponer de la planta de ocio para comercios en favor de grandes tiendas de moda como cualquier centro comercial; y otra destinar 4 plantas de aparcamiento con negocios de restauración en la terraza.

Anexo II.

Son 97 locales construidos en el frente marítimo de Playa del Inglés. Las tiendas de souvenirs y artículos de playa, muchas regentadas ahora por chinos, conviven con restaurantes, cafeterías y comercios en los que no se ha hecho nunca una reforma. Los propietarios tienen que resolver la concesión del espacio marítimo con Costas que vence en 2026. El proyecto contempla la mejora de todos los locales dejando libre los accesos para dejar más espacio al paseo. En este caso se recortarían las plazas de garaje en un 20% para ampliar las aceras de la trasera. Restaurantes, ocio, y comercio no pueden faltar modernizando la oferta y propone tener en cuenta al turista ‘silver’, que visita el Sur en invierno.

Cita.

Fue edificado en 1973 sobre una parcela de 23.000 metros en Playa del Inglés, junto a Yumbo. Bares y restaurantes en la planta alta, conviven con comercios en la baja, y locales de ocio, muchos orientados al público LGTB conviven en este centro. No se incluyó en el Plan de Modernización. Es el único que cierra locales en verano. Resulta complicado el consenso entre propietarios para demolerlo y la reforma pasa por contar con un inversor externo. Habría que reformar los pubs y cafeterías sin perder la esencia que atrae a los turistas alemanes, y diversificar la oferta comercial.

Oasis.

Se construyó en 1973 y lo conforman 47 módulos en los que están 34 locales de restauración, comercio y ocio en la línea de playa de Maspalomas. Los propietarios presentaron en 2010 un proyecto en el que se retranqueaban 20 metros los locales y a inversión se cifró en 20 millones y lo rechaza el Ayuntamiento porque contemplaba dos plantas de altura. Para una reforma del centro comercial se sigue contemplando el derribo del centro y hacer nueva construcción retranqueada, Se plantea que la restauración esté representada la alta gama, y lo mismo en la oferta comercial. Se propone hacer baños públicos y que se puedan celebrar bodas en la playa.

Parque Europa.

En 2016 tres hoteles que justamente rodean el Parque Europa (Marieta, Playa Bonita y Bronzemar), mostró interés por estos locales abandonados que desprestigiaban los alrededores de sus hoteles) y adquirió la concesión del Parque. Colinda con el centro Águila Roja. El autor del informe insiste en que se aporveche para construir una o dos plantas de plazas de garaje subterráneas dado que en la zona no hay y crear una zona ajardinada. También plantea que se hagan baños y que las cafeterías o restaurantes vayan pegadas a esas zonas verdes.

Faro II.

Se hizo en 1989 en el Campo Internacional de Maspalomas con una forma de caracol. Tras el éxito de los 90 en el 2000 empieza a decaer y los locales comienzan a vaciarse por lo que se plantea su reconversión. La espero hay que estructura está en perfecto estado pero hay que renovar la fachada. Una propuesta es covertirlo en centro de Exposición de Artesanía Insular, de forma que toda la producción artesanal pueda tener este centro comercial como escaparate. Esto incluiría también que sirviera para ofertar todos los productos de alimentación y bebidas producidos en la isla.