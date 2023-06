«Me preocupa la relación con Vox en el pleno porque van a la confrontación»

Roque Aguayro ha obtenido, nuevamente, una mayoría absoluta. ¿Qué valoración puede dar de los resultados de estas elecciones?

Mi opinión objetiva es que es un magnífico resultado, una mayoría absoluta consolidada con 14 concejales. Después de la pandemia, que nos ha afectado a todos y ha crispado a la sociedad, un grupo que lleva gobernando desde las primeras elecciones democráticas aunque con distintas personas, genera un desgaste, por lo que siento que esto ha sido un gran resultado. Una demostración de un respaldo importante de ciudadanos y una implantación de la marca y del origen. Así como reconozco que es un gran resultado, entiendo que especialmente para formatos como el nuestro que trabajan en base a reuniones con colectivos y vecinos, la pandemia ha sido muy dañina porque la esencia de nuestro trabajo se ha tambaleado. No nos hemos podido reunir y eso al final es limitante. Para mí es una de las lecturas del resultado, que tenemos que recuperar la inmediatez en la solución, que es nuestra garantía del éxito.

«Esperaba un mejor resultado pero me siento orgulloso porque todo nuestro trabajo es reconocido»

¿Cuál fue su sensación a la finalización del recuento?

Yo esperaba un resultado mejor, tengo que decirlo. Habíamos hecho un buen trabajo pero es verdad que perdimos ese contacto con la calle y eso tenemos que recuperarlo, es un objetivo fundamental. Sin embargo me siento muy orgulloso de tener mayoría absoluta. Eso demuestra que aunque hay que mejorar cosas, el trabajo es reconocido. Vale la pena y eso es fundamental.

¿Qué retos tiene para este mandato?

Tengo varios. Va a ser una de las legislaturas más productivas en cuanto a obra publica porque hay un montón de proyectos que hemos empezado licitación. Antes del verano los tendremos sobre la mesa y por suerte tenemos recursos para poder iniciar la licitación, por lo que lo harán a lo largo de este año. Vamos a empezar varias obras que se finalizarán en el año 2024 y parte en el 2025. Otro objetivo fundamental es el tema del suelo para la vivienda pública y que la gente del municipio pueda quedarse aquí. El tercer bloque principal es la dinamización. El tema de generar actividad social, puntos de ocio y encuentro. Esos tres objetivos serán los fundamentales.

Perdió dos concejales con respecto a las elecciones de 2019 y además entró Vox en el pleno. ¿Esos concejales se los quitó Vox o fue otro partido?

Yo creo que los apoyos que podamos haber perdido es porque no hemos terminado de ilusionar a cualquier otro sector de la ciudadanía. Estoy seguro de que es gente que en algún momento nos votó a nosotros y ahora se ha transformado en el voto de enfado por su situación sociofamiliar. Personas que no llegan a fin de mes, gente que viene con los rumores de que se sigue ayudando a los inmigrantes y no a los de aquí. Este aspecto quien mejor lo canaliza son estos personajes que no tienen ideología ni nada. Ni siquiera son ideología, sino una formación que van en contra de la estructura del estado. No tiene sentido que esa irrupción de votos sea en una lista en la que no se conoce a nadie, que es gente que acaba de llegar al municipio y que no tienen referencias sociales del entorno. Se trata de un voto negativo y de enfado pero que esos votos son recuperables.

¿Le preocupa cómo va a ser la relación con Vox en el pleno como extrema derecha?

Sí. Sobre todo por si van a hacer una oposición respetuosa con la voluntad popular en un foro donde se toman decisiones que modifican, alteran o mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso me preocupa porque su discurso a nivel nacional es vacío y que va a la confrontación y no a buscar soluciones. Van a destruir el concepto de la democracia y eso me preocupa porque a ellos no les importa que el vecino venga a resolver un problema social o de la calle, nunca les ha importado. Ellos quieren ruido y eso deteriora la imagen de la política por un lado y de las instituciones por otro. Agüimes siempre ha presumido de ser un municipio con discrepancias políticas pero respetuosos con la institución que representa el ayuntamiento. Que venga gente a hacer ruido termina aburriendo a los honestos y comprometidos a la hora de gestionar los servicios públicos.

Ha incorporado a su grupo gente nueva que está empezando en la política. ¿A qué tipo de persona ha buscado y cómo tiene pensado repartir las áreas?

Hemos buscado un perfil más de gestión y con mucha formación. La administración pública cada vez es más compleja y para mover un documento hay que conocer mucho la normativa interna, sobre todo para poder buscar soluciones complementarias. La gente nueva que ha entrado tiene mucha experiencia en sus propios sectores y con esa cualidad son capaces de leer un pliego y entenderlo. No es profesionalizar la política, pero sí que desde el ámbito político sea capaz de tener criterio técnico.

«Desde Forum Drago me llamaron para que estuviera presente en la firma del pacto de Ingenio»

¿Es usted una persona fácil a la hora de llevar un equipo o se enfada mucho?

No. Soy bastante empático, creo que a veces me paso. Soy muy accesible y es una de mis cualidades como persona. El hecho de ser el décimo hermano de doce hace que no quede mas remedio que buscar siempre puntos de encuentro y de consenso. Yo creo que en ese formato es la propia naturaleza la que ha enseñado que para sacar las cosas adelante no es por capricho, sino siempre hay matices y siempre hay que considerarlos, porque cambian las cosas.

La participación en Agüimes ha bajado considerablemente con respecto a las elecciones pasadas. ¿A qué lo achaca?

Yo creo que se debe a ese hartazgo genérico de la política global y por eso en estas elecciones locales las marcas nacionales han influido. Yo creo que esa permanente guerra entre el ámbito político estatal se traslada en el día a día en los medios de comunicación a las familias, y al final ese descrédito genérico de lo que es la actividad política esta alcanzando las capas del ayuntamiento. Sin embargo, la realidad es que en el 99% de los municipios de España se trabaja por mejorar los servicios con una entrega tanto personal como profesional.

¿Qué valoración hace del acuerdo entre Fórum Drago- Nueva Canarias y PP para el ayuntamiento de Ingenio?

Desde Fórum Drago-Nueva Canarias me llamaron para que estuviera presente en la firma del pacto en representación de Nueva Canarias, pero bajo mi punto de vista debería ser alguien con más significado para Nueva Canarias, porque yo al final me siento como Roque Aguayro. Ahí fue cuando me enteré que anunciaban el pacto, algo que yo ya me esperaba. Yo no quiero interferir en una decisión de mandato local en un espacio donde tenemos que compartir mucho tiempo. La mancomunidad es un referente y yo quiero evitar cualquier valoración que pueda limitar las relaciones futuras. El otro pacto posible era mas difícil porque había que unir a cuatro fuerzas. El más probable era este y en este caso no solo se mezclan cuestiones políticas sino también de relaciones humanas.