La borrasca que se fue con arcoíris

No es habitual que en pleno mes de junio, una borrasca visite la Isla. Mucho menos si se trata de una que trae consigo lluvias, rachas de viento y bochorno, con temperaturas que superan los 30 grados. Los habitantes del sureste no esconden su sorpresa al ver correr los barrancos de las zonas a días para que comience el verano, al igual que los curiosos que no dudaron en visitar los rincones agraciados por la lluvia.