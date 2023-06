Un geógrafo propone cerrar una pista para recuperar las dunas de Arinaga

Hace poco más de dos años, el doctor en Geografía por la ULPGC Néstor Marrero, natural de Tenerife, se marcó un reto: analizar si es posible o no la recuperación del antiguo sistema dunar de Arinaga, ubicado en el entorno de las playas de El Cabrón, Tres Peos y el Monumento Natural de Arinaga, un espacio que sobre todo durante los últimos sesenta años ha estado sometido a importantes impactos derivados de la actividad humana. ¿Y es viable? «No quiero decir que el sistema no es recuperable porque creo que todo es posible, pero es muy complicado», señala el investigador, «porque las condiciones que harían falta para recuperar el espacio ya no existen». Para empezar ese rescate medioambiental, advierte, como mínimo será necesario cerrar al tráfico la pista de tierra que atraviesa todo el espacio en dirección a la playa de Vargas.

Marrero ha realizado un trabajo de investigación titulado El impacto de los usos históricos del suelo en la evolución ecológica del sistema eólico de Arinaga con la ayuda de la beca Simón Benítez Padilla otorgada por el Cabildo de Gran Canaria, institución que ya tiene en sus manos el informe elaborado por este geógrafo. En su estudio, el investigador ha analizado los últimos 200 años con el objetivo de reconstruir cómo era el sistema eólico y cómo ha evolucionado después de haber sido sometido a la presión humana. Así, la Montaña de Arinaga era antaño una zona mucho más vegetada que contribuía a la retención de arena, pero fue explotada durante años como una área para la extracción de leña. «En el archivo de Agüimes he encontrado citas históricas que hablan de rematar el barranco de Balos y la Montaña de Arinaga sacando leña para calentar las casas o cocinar», relata el geógrafo, quien alude también al pastoreo, pues los archivos recogen la presencia de grandes matos en la zona que ya no existen. Mientras que en 1962 existía un 80,34% del espacio libre, en la actualidad solo queda el 17,60% Esa vegetación beneficiaba a un sistema mucho más importante que el actual, con una lámina de arena que entraba por los sectores de las playas de El Cabrón y Tres Peos y se extendía, por un lado, montaña arriba y, por otro, viajaba hacia la playa de Arinaga y el sector ocupado por el barranco de Balos, por donde la arena salía al mar. Pero además, observa el geógrafo en su investigación, también había una parte del sistema que era de entrada y salida de sedimentos, pues la arena que se acumulaba en la Montaña de Arinaga volvía a bajar hasta El Cabrón y Tres Peos en época de lluvias, pero el viento la reintroducía en el monumento natural, constituyendo así un ciclo cerrado del sistema. Uno de los impactos más importantes fue el proceso extractivo de áridos durante los años 60 con el boom de la construcción para el sector turístico. «Se llevaron gran cantidad de la arena que había en el sistema, pero incluso los vecinos de la zona nos han contado que ellos mismos la recogían para construir sus viviendas», cuenta el investigador, «y cuando a un sistema le quitas la arena, no retiene la humedad que dará paso a futura vegetación y se transforma completamente». A todo este proceso se suma además la construcción del pueblo de Playa de Arinaga, hoy en día asentado sobre lo que fue una gran lámina de arena. Menos superficie Todo ese arenal ha desaparecido y la superficie ha cambiado. Mientras que en 1962 existía en torno a la playa de Arinaga un 80,34% de espacio libre fuera del espacio protegido pero sobre el antiguo sistema dunar, en 2020, año en que comienza el estudio, solo quedaba libre un 17,60% del espacio, según explica Marrero. A fecha de ese año, el 54,72% del suelo está ocupado por viviendas, el 10% está ocupado por otras infraestructuras y el 15,19% estaba parcelado para construir, un suelo que en la actualidad ya está en obras para levantar una megaurbanización de 820 viviendas en el llano colindante a la Montaña de Arinaga. «Ahora el sistema de Arinaga no es funcional y vivo, sino un sistema muerto en el que identificamos parches separados de arena que han perdido su relación con las otras partes», afirma el investigador, «se ha convertido en un sistema fragmentado que sobrevive como puede; lo único que puede estar funcionando medianamente bien es la playa de Tres Peos y la duna rampante, la que sube por la ladera de la montaña». Pero El Cabrón, por su parte, está completamente desconectado del sistema por la carretera que atraviesa la zona. «En el proceso extractivo no somos conscientes de que eliminamos el sistema de dunas», añade el investigador, «y tampoco tenemos consciencia de que la arena se nos está agotando en los fondos litorales de Canarias. Ya no está entrando arena en Maspalomas, ni en Corralejo, en La Graciosa ni en El Médano; donde único hay estudios que revelan que entra arena es en Las Canteras y tampoco sabemos por cuanto tiempo». Matiza el geógrafo que el sistema dunar de Arinaga nada tiene que ver con el de Maspalomas, pues es mucho más pequeño, pero no por ello es menos relevante su conservación, ya que existe una gran variedad de especies y endemismos como la piña de mar (Atractylis preauxiana), el chaparro (Convolvulus caput-medusae o el corazoncillo de Arinaga (Lotus arinagensis). «Pensamos que lo más espectacular es lo más importante de conservar, pero que no hubiese unas dunas tan impresionantes no quita el valor medioambiental que tiene la zona», señala Néstor Marrero. Marrero propone ampliar el deslinde marítimo-terrestre para darle una mayor protección a la zona Las dunas no serán recuperables salvo que se modifiquen todos los impactos actuales. Así, el geógrafo propone al Cabildo un conjunto de medidas de gestión del espacio que prioriza el cierre de la pista de tierra para limitar el tránsito de vehículos; la ampliación del deslinde público marítimo-terrestre para dar a la zona una protección extra; la prohibición de eventos deportivos; la eliminación de especies invasoras como los conejos, que afectan a la flora; y delimitar el desarrollo de la urbanización. «Es una locura lo que ocurre en Arinaga, pues ya casi se está llegando a la falda del Monumento Natural», avisa. Añade la implementación de vigilancia y la delimitación de los parches de arena para intentar que vuelvan a conectarse entre sí. Pero, reconoce Néstor Marrero, no todo son malas noticias. «Hay ciertas zonas del sistema que están mostrando un comportamiento positivo donde hay menos presión humana, como la playa de Tres Peos, donde antaño hubo impactos humanos pero se le ha dado la oportunidad de recuperarse». A favor de la conservación de los espacios naturales, recuerda, juega la financiación europea, que permitiría crear en Gran Canaria nuevos empleos verdes. «Cuando le das un respiro, en la naturaleza pasan cosas increíbles», concluye el investigador.