Cinco municipios grancanarios, al margen de la capital, entran en la última semana antes de la toma de posesión sin tener cerrado quién estará al mando de su Alcaldía y del resto de miembros de gobierno. En algunos de los municipios el debate entre los partidos que aspiran a estar al mando de la Corporación se centra en la posibilidad de que existan alcaldes a tiempo parcial, esto es, que un partido asuma la presidencia durante la mitad del mandato, para dar luego dar entrada a otro partido.

Una quincena de municipios ya tienen claro quién será el alcalde el sábado de la próxima semana, cuando se constituyen todos los ayuntamientos. En unos casos, porque el grupo más votado alcanzó la mayoría absoluto, por lo que no necesitan a nadie. Y, en otros, porque en estos días se han cerrado pactos, como los más recientes de Firgas, Santa Lucía de Tirajana y Arucas. Pero todavía existen cinco en los que no se han puesto de acuerdo los distintos grupos. Esta es la situación actual en los distintas localidades que están en negociaciones.

El Bloque Nacionalista Rural (BNR)-Nueva Canarias liderado por Jesús González y el PSOE de Candelaria Mendoza aspiran a arrebatarle la Alcaldía a María del Carmen Rosario (Partido Popular), que volvió a ser la más votada, pero en esta ocasión sin lograr alcanzar la mayoría absoluta, (tuvo seis concejales). Pero las negociaciones entre los dos grupos de izquierda se han quedado atascadas, ya que los socialistas han puesto sobre la mesa la propuesta de un gobierno a tiempo compartido. Es decir, que Candelaria Mendoza sea también alcaldesa, junto a Jesús González. Sin embargo, los nacionalistas han dejado claro que esta es una línea roja que no van a dejar traspasar, al entender que están legitimados para estar los cuatro años con el bastón de mando porque tiene casi 500 votos más, además de cuatro concejales, por los tres del PSOE. «Es más que justo lo que pedimos», señalan los nacionalistas, que también hablan de colocar a los distintos concejales en Áreas de gobierno que se adapten al perfil personal y profesional de cada uno de los siete ediles electos de ambos partidos políticos.

Las negociaciones entre NC y PP han avanzado en La Aldea, y se confía en el acuerdo inminente

Las negociaciones siguen sin cerrarse, pero han encontrado este escollo que está por desbloquearse. Jesús González ha insistido en que el pueblo pide cambio, aunque tampoco quiere cerrar las puertas a negociar con el Partido Popular. Pero tiene claro que si no hubiese sido el debate sobre la Alcaldía, ya se hubiese firmado la alianza de cuatro años en Agaete.

Los socialistas seguían en la tarde de este viernes sentándose a negociar para decidir con quién pacta: si con el PP del alcalde en funciones, Sergio Nuez, que a su vez es su actual socio, o con Nueva Canarias, liderado por Isabel Guerra, que también fue la más votada en las últimas elecciones, aunque obtuvo el mismo número de concejales que el PP (seis), por los cinco del PSOE, que fueron las tres únicas fuerzas que han logrado entrar en la Corporación, expulsando el electorado de Teror a otros partidos del salón plenario. En este caso, el PP le ha propuesto al PSOE compartir la Alcaldía dos años cada uno. Es decir, continuar con la fórmula que ha existido durante el último mandato y medio, después de la ruptura del PP con Nueva Canarias en la primera mitad del periodo 2015-2019. La llave la siguen teniendo los socialistas de José Agustín Arencibia, toda vez que Sergio Nuez ha manifestado claramente que no tiene intención de firmar un acuerdo con Isabel Guerra, con la que ya rompió en su momento tras un cúmulo de discrepancias. Los ‘populares’ siempre se hayan manifestado convencido de que terminarán pactando con los nacionalistas, aunque en este caso el cabeza de lista se ha estrenado en estas elecciones, y ha partido de una situación distinta a la que han tenido sus compañeros, que también han tenido sus divergencias anteriores con Guerra, que abandonó en su momento las filas socialistas tras ser consejera en el Cabildo.

Los socialistas tienen la llave en cuatro de las cinco Corporaciones que están en el aire

El Partido Popular y Nueva Canarias dan los últimos pasos para firmar en poco tiempo una alianza, salvo que exista una imprevista ruptura de última hora. En este caso también están tratando de solventar las diferencias, centradas especialmente en aclarar si se firma un acuerdo para compartir la Alcaldía en este mandato. El PSOE del actual alcalde en funciones, Tomás Pérez, obtuvo una mayoría con seis concejales, pero no le llegó a certificar la mayoría absoluta. Y de momento no parece que termine en un acuerdo con Nueva Canarias de Pedro Suárez. Y el PP de Víctor Hernández se han tomado con calma esta negociaciones, aunque hay quien cree que es cuestión de horas que ambos certifiquen su unión. La suma de ambos daría siete concejales, para superar al PSOE, ya que no hay ningún otra fuerza política con representación.

Guía.

El PSOE se sigue dejando querer, y ya ha mantenido conversaciones con el alcalde en funciones, Pedro Rodríguez (JxG-NC) y con el bloque alternativo formado de Unidos por Gran Canaria, Ahora Guía y PP, que le ofrecen la Alcaldía o gestionar muchas áreas.

San Mateo.

Unión Veguera, Alternativa por San Mateo y PSOE siguen todavía tratando también de solventar su discrepancias para sacar del gobierno al alcalde en funciones, Antonio Ortega.