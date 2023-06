Alejandro Martín Bolaños: «El Aquiles de Gáldar entendido como el mejor guerrero es Teodoro Sosa»

¿Cómo se le ocurre a un joven dedicar su tiempo a la Ilíada y a la Odisea?

Yo me sentí bastante atraído desde que era adolescente por el tema de la mitología griega y las letras clásicas. Nunca fui buen estudiante hasta que conocí el latín y el griego. Una vez entré en la facultad, conocí a un profesor que es uno de mis mentores y maestros y él había trabajado sobre la Ilíada y la Odisea. Yo quería hacer una beca de colaboración y tenía que presentar un proyecto sobre algo que quisiera hacer y yo me había dado cuenta de que pese a que Homero es el autor del que mas se ha escrito después de la biblia, no tenia un material directo para los alumnos y se me ocurrió mezclar el humor con Homero y empecé a investigar. A raíz de eso vi que había bastante humor en la Ilíada y la Odisea.

¿Hay alguien en casa que también se haya interesado por estos temas?

No, de hecho soy el único de la familia con estudios. Somos una familia bastante humilde.

¿Se puede vivir de de las lenguas muertas?

Yo a día de hoy no he tenido esa suerte. También es verdad que no he terminado de estudiar, pero en teoría sí que tiene bastantes salidas en la docencia. Siempre ha tenido ese peso, todo el mundo pregunta para que sirve y te dicen que no vas a llegar a nada pero a veces la pasión es tan fuerte que te animas a hacerlo.

¿Cómo lleva sus estudios cláricos?

Terminé la carrera el año pasado, ahora estoy a punto de terminar un máster y estoy empezando a preparar el doctorado, por lo que me quedan cuatro años al menos, y mi intención es entrar en la universidad.

¿El sistema educativo trata como se merece a la filología clásica?

En general bastante mal, somos la gran asignatura olvidada especialmente desde que se ha puesto de relieve las ciencias, sobre todo las tecnológicas. Siempre hemos sido los raros de la clase y eso se nota en la oferta. Ponen bastantes pegas, porque aunque es una asignatura por la que se ve atraída muy poca gente, no se tiene en cuenta que hay algunos que sí les gusta. El griego nunca sale porque si no hay un mínimo de alumnos no se da y en latín somos muy pocos. Además, cada ley que sacan es peor.

¿Qué solución propondría para que eso cambie?

En principio le daría un beneficio por así decirlo, o una discriminación positiva. Permitir que con seis alumnos la asignatura salga para que no muera el griego en las aulas. Segundo, concienciar al profesorado y directivos de centros que ellos tienen que ser responsables con su cargo y no pueden hacer presión sobre los alumnos para que cojan un estudios en base a su criterio, sino lo contrario. Tienen que alimentar todos los palos y hacer ver a los chicos que son libres de elegir lo que les da la gana, porque las letras son muy importantes.

Si queremos seguir teniendo humanos sobre la tierra y no máquinas, tenemos que tirar de humanidades»

¿Qué le han aportado estos estudios?

La vida. Era bastante malo en el instituto y un profesor me hizo pasarlo muy mal en la pizarra. Somos diez hermanos, mi madre tenia que trabajar y poco tiempo tenia para ponerse con nosotros. Una vez no pude aprenderme las tablas de multiplicar y ese señor me humilló delante de todos por no sabérmelas. Vivimos en un sistema en el que no prima motivar las habilidades y dones que tenemos, porque todos tenemos alguno, y nos esmeramos en que todos pasen por el mismo aro, y es cuando pasan estas cosas. Yo fui uno de los afortunados que descubrió una de sus pasiones, que es el latín y el griego, ademas de conocer a una profesora buena de matemáticas.

¿Cree que tiene interés e importancia en la actualidad conocer estos temas?

El propio nombre lo indica, las humanidades. Si queremos seguir teniendo humanos sobre la tierra y no maquinas, qué es lo que nos espera, tenemos que tirar de las humanidades. La ciencia es importante, todos tenemos que tener salud, pero hay algo más. Los seres humanos tenemos la razón, que es lo que nos diferencia de los animales y necesitamos ser humanos, interesarnos por saber de dónde venimos y a donde vamos.

¿Ha cambiado la condición humana desde Homero hasta la inteligencia artificial?

Ha cambiado en muchas cosas pero en otras no. Los seres humanos son una de las cosas por la que los filólogos clásicos nos sentimos atraídos, porque nos asombran la antigüedad que tienen y aún así vemos cómo somos prácticamente iguales a ellos. En las mismas circunstancias hacemos lo mismo.

¿Vuelven los clásicos o nunca se fueron?

Yo pienso que nunca se han ido. Todo al parecer en este mundo es cuestión de modas y también es cierto que los clásicos siempre llegan tras un periodo de crisis. Es la historia de las humanidades. Siempre se suele hablar del renacimiento del siglo XV pero ha habido varios y siempre confunden en periodos de crisis. Se produce como un periodo de reflexión en el ser humano que lo impulsa y excita a expresarse artísticamente. Es como cuando a uno le da una depresión o padece un badén que necesita centrarse y expresarse. Eso nos ha tocado ahora, vivir un momento convulso que están entrando ideologías de todo tipo y el mundo necesita orden y las humanidades contribuyen a establecer ese orden.

¿Cómo habla usted del humor cuando la Ilíada trata de los sucesos en la guerra de Troya?

Yo siempre pregunto que donde creen que hay mas humor, si en la Ilíada o en la Odisea. Todo el mundo me dice que en la segunda, pero la realidad es que es la Ilíada. Es la necesidad de los anticlímax y los climas. Si nosotros estuviésemos viendo una película de miedo y nos estuviesen asustando todo el rato y la música fuera tétrica y que mueve a que estemos nerviosos no aguantaríamos. Necesitamos momentos de relajación, incluso en las películas de miedo y en las tragedias hay humor. Sino, la catarsis seria tal que no podríamos soportarlo. La Ilíada por ese carácter bélico necesita sus anticlímax. A veces tendemos a pensar que la risa viene de la burla y no. En Homero se diferencian dos tipos de humor. Un humor burlesco e irónico que se basa en la humillación, y después el humor cariñoso como cuando un padre ve a su hijo o cuando un perro mueve la cola.

Ahora que han pasado las elecciones, bajo su punto de vista, ¿quién seria Aquiles?

No me gusta mostrar mis colores políticos, pero puestos a opinar he de decir que el Aquiles que tiene Gáldar, entendido como el mejor guerrero, es Teodoro Sosa Monzón.

¿Hay alguna similitud entre la guerra de Troya y la de Ucrania?

Sí. Casi todas las guerras parten de lo mismo, y es de garantizar los intereses de una nación, bien sean económicos o políticos. En su día, en el siglo XIX Heinrich Schliemann defendió la tesis de que lo que movió la guerra de Troya no fue el amor, sino que fue por motivos económicos. Esa Troya apareció devastada y se comprende que Troya era un enclave comercial interesante, que es lo que sucede ahora mismo con Ucrania.

¿Qué le diría a aquellos bachilleres que sientan interés por la filología clásica?

Que se animen y que si les gusta y es su pasión pongan su empeño en estudiarlo, porque mis profesores estudiaron entre los años 70 y 80 y ya ahí había problemas con el latín y el griego. Sin embargo, ellos han logrado darme clases a mí. Yo terminé mi carrera y si Dios quiere entraré en un centro con las oposiciones o en la universidad. Lo importante es hacer lo que a uno le apasiona y no ver el estudio como un trabajo forzoso.