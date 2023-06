Mil devotos de la tradición cantan Los Pajaritos en honor a San Antonio

El canto a Los Pajaritos, los lirios que simbolizan la belleza y la pureza, los reencuentros y las palabras de felicidad. «Cuanto tiempo sin encontrarnos», se decían los vecinos de Mogán que iban encontrando en los alrededores de la iglesia de San Antonio de Padua en un día grande para el municipio. Desde antes de las once de la mañana, hora de inicio de la misa, miles de devotos se agolparon a las puertas de la iglesia, que desde mucho antes ya se había llenado.

Con la salida de San Antonio para comenzar con el recorrido de la procesión, Rosa Albania corre junto a sus padres Yiya Cruz y Francisco Segura para posar delante del patrón del municipio en una instantánea para toda la vida. «Sácame la foto, corre», le dice a su acompañante. Una vez se coloca y posa con sus lirios en la mano, sonríe ante la cámara y los tres desprenden un brillo especial en los ojos. Un sentimiento que se nota que es de verdad y que se puede ver en el fondo de pantalla de sus teléfonos móviles, en el que San Antonio es protagonista.

«San Antonio es lo más grande», explica Rosa Albania. «Es un día grande para todos los moganeros y se trata de una tradición que siempre se cumple». Junto a sus padres, Albania comenta que no hay un año que se haya perdido esta festividad, y es que con tan sólo cinco meses, su madre la llevó a su primera misa y posterior procesión en honor al patrón. Una festividad que la familia Segura Cruz cumple con entusiasmo cada vez que llega el mes de junio.

Presidiendo la procesión, la Banda Pasión de La Aldea. Aunque son un grupo de 45 personas, sólo pudieron acudir 24, que desde el año 2015 unen sus fuerzas para sentir la música desde lo más profundo, llegando incluso a confesar que se trata de «una pasión». Tienen varias canciones declaradas como «favoritas», pero sin duda alguna, en el día marcado en el calendario como San Antonio y desfilando en el municipio de Mogán, hay una melodía que sobresale más que otra: la canción de Los Pajaritos en honor a San Antonio de Padua.

«El director de la banda nos ha repetido mil veces que podemos fallar en todas las canciones menos en la de Los Pajaritos. Esa no tiene margen de error», comenta Lucía Valencia, que a sus 15 años ya tiene experiencia tanto en conciertos musicales como en festividades. Una banda de música en la que todos son familia y donde ven el estudio en el que ensayan como su segunda casa, o algunos incluso la primera. «Ver a los vecinos emocionarse cuando tocamos es algo único y que te llena el corazón de alegría», explica Lucía.

La Banda Pasión de La Aldea fue la encargada de poner la melodía a la procesión

Para Evelia Miranda, el sentimiento que siente hacia la música va más allá. «Podría decir que es mi alma», comenta emocionada. «Tenía que ir a trabajar por la mañana pero cambié el día para poder venir a tocar junto a mis compañeros», explica mientras prepara con mimo su instrumento, al que cuida como si se tratase de su propio hijo. María Teresa Valencia, por su parte, apura los últimos retoques antes de colocarse junto a su grupo y comenzar la marcha, marcando el paso y poniendo melodía a uno de los días más importantes de los más de mil fieles que ayer se reunieron en Mogán.

Un día especial

Sin embargo, no todas las personas que se acercaron a disfrutar de San Antonio eran de Mogán. Agustina y Juana Delgado lo confirman, que han llegado a primera hora desde Tasarte, localidad en la que viven. «Somos primas hermanas y tenemos la tradición de venir cada año tanto a la romería como a la misa», explican.

Una misa y procesión que además contó con numerosas personalidades encontrándose entre los asistentes la alcaldesa de Mogán en funciones, Onalia Bueno, el senador en funciones Fernando Clavijo, los alcaldes de Artenara, Jesús Díaz, de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, el de Arucas, Juan Jesús Facundo, y el de la Vega de San Mateo, Francisco Ortega. También concejales y concejalas de Teror, de la Aldea de San Nicolás, San Mateo, de San Bartolomé de Tirajana y de Arucas.

Entre núcleos familiares y personalidades de todas las edades destaca Araceli Martín, que en un lado de la calle observa melancólica el paso de San Antonio, que después de realizar el pertinente recorrido de la procesión, comienza su regreso a las puertas de la iglesia, lugar donde se producirá uno de los momentos más conmemorativos de la jornada festiva. «Hoy es uno de los días más felices de mi vida», desvela sincera. «Nací y me crie en Mogán y siento un orgullo tremendo por este día», confiesa.

Araceli Martín: «Podría decir que San Antonio es uno de los días más felices de mi vida»

Araceli parece nerviosa y a la vez feliz, y es que según comenta, se ha criado «bajo las alas de San Antonio», motivo que ha hecho que durante toda su trayectoria haya vivido esta festividad como algo único y especial. «Hoy no es un día cualquiera, sino que es totalmente diferente a los demás. Es el momento en el que compartes, te reencuentras con vecinos y amigos que hace tiempo que no ves, te llenas de paz y te acuerdas de los que no están», comenta un tanto nostálgica.

De vuelta a la iglesia, donde se cantará la canción de Los Pajaritos, los vecinos del pueblo de Mogán hablan sobre el milagro de San Antonio. Una historia que, según dicen, «les pone los pelos de punta» e intentan contar a los más pequeños de la casa desde que tienen uso de razón. Coger una buena localización es una tarea complicada, pues todos quieren estar lo más cerca posible de San Antonio cuando se cante en su honor y cuando se reparta el pan «bendecido».

«Este pan que van a repartir ahora, nunca se pone mohoso ni malo. La tradición dice que si se guarda en un rincón de la cocina, la casa siempre estará bendecida y llena de salud», finaliza Araceli.

Pasadas la una del mediodía, llegó el momento más especial. San Antonio vuelve a las puertas de la iglesia y sus devotos cantan la canción que cuenta su historia y que hace que a algunos se les escapen lágrimas de emoción. Tres minutos en los que todos los presentes alzaron sus voces unidos por una tradición que no van a dejar morir. Porque de eso se trata la festividad de San Antonio, de seguir con las tradiciones de padres a hijos y de vivir cada mes de junio con la ilusión de los reencuentros. «Viva San Antonio», gritan al unísono antes de levantar al cielo de Mogán los lirios para que se bendigan y coger el pan que mantendrá los hogares llenos de paz y salud hasta dentro de un año, cuando la tradición vuelva a llenar de devotos al pueblo.