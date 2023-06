Vesna González Diez es la artista pop más reconocible de Canarias. Su trabajo es muy valorado para crear carteles y portadas de publicaciones especializadas, sin olvidar su labor en la divulgación del género que eclosionó en los años 60 y que se convirtió en una de las manifestaciones artísticas más icónicas del siglo XX. La Casa-Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista le brinda ahora la oportunidad de aprovechar su personal estilo para ofrecer un homenaje muy personal a las gentes de su Gáldar natal. La exposición ‘De aquellas raíces, estas flores’ se inaugura el próximo día 16 de junio, a las 18:30 horas, en el museo indigenista galdense, con entrada libre. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 20 de agosto.

La artista define su propuesta como “un viaje en el tiempo, del pasado al presente. Nadie puede negar que somos una mezcla de todos y, a la vez, guardamos la autenticidad individual, la historia, nuestras gentes, lo vivido, lo heredado, lo contado… Lo no vivido, pero sí leído y escuchado hacen que el artista sea una mezcla de todo hasta encontrarse así mismo”, explica Vesna González sobre su exposición.

El título ‘De aquellas raíces, estas flores’ trate de poner en valor, las raíces propias como una forma de autoconocimiento. “Las raíces están ancladas en la tierra, son la causa y el origen, lo realmente importante, no podemos florecer si creemos que las raíces no han sido necesarias para nuestro crecimiento”, confiesa González.

La elección de los retratados incluye tanto personas del presente como del pasado de Gáldar, pero siempre con un nexo común, y es el hecho de que, “de alguna manera, han creado esas raíces de las que hablo y que, a su vez, ellas fueron las flores de unas antiguas raíces. Somos la mezcla de todo lo que nos rodea”.

Dieciséis obras componen la exposición. Son trece obras de arte digital y tres lienzos en acrílico que representan personajes tan reconocibles para los galdenses o vinculados de algún modo con la ciudad como el artista Pepe Dámaso, la profesora de música Josefina Medina, los artistas visuales Cristóbal Guerra y Raúl Mendoza, la tejedora ‘Mariquita de las Nieves’ o el escritor Ángel Sánchez.

Tras la selección de los referentes artísticos que aparecen en la muestra, Vesna González fue entrevistándose con algunos de los retratados. Para los que ya no se encuentran entre nosotros, tuvo que indagar y preguntar anécdotas reales y conocidas por todos los que los conocieron, “lo que me ha hecho llegar a pensar que, en algún momento, yo los hubiera conocido. ¡Me he divertido muchísimo! Y de eso justamente trata la vida”, asegura la artista.

Londres

Vesna González Diez comenzó su carrera como estilista en peluquería en Londres, para después formarse como maquilladora-caracterizadora en Barcelona. Sin embargo, a partir de 2012, decidió cerrar su negocio de peluquería y estilismo para entregarse por completo a su verdadera pasión y, desde entonces, es artista plástica profesional. Su trabajo, marcado por una profunda influencia ‘pop art’, tiene su más amplia repercusión en la realización de carteles para eventos, festivales, conciertos y proyectos institucionales. También es diseñadora gráfica y textil para fundaciones a nivel nacional y trabaja además como escenógrafa y directora artística.

Entre sus muchos trabajos destacan más de 30 exposiciones nacionales e internacionales, además de distintas portadas para suplementos artísticos a incluso ‘performances’ de pintura. Este año 2023 ha sido la responsable del diseño y la elaboración de una sardina de tres metros para la celebración del Entierro de la Sardina en Gáldar.