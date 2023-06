"Hay un hongo de madera que hace peligrar los árboles de Gran Canaria"

¿Qué labores desempeña como responsable técnica en el Laboratorio Agroalimentario y Fitopatológico?

Entré en el año 2000, aunque los primeros años estuve en la sección de fruticultura. Fue en el 2004 cuando empecé en el laboratorio de fitopatología hasta día de hoy. La función principal del laboratorio es el diagnóstico, la detección de plagas y enfermedades que afectan principalmente a los cultivos agrícolas y ornamentales de la isla de Gran Canaria. Últimamente con las incidencias que hay con palmeras y árboles de parques, jardines y complejos turísticos está aumentando cada vez más el número de muestras ornamentales respecto a las agrícolas.

¿Cuáles son los problemas que atacan a los Laureles de Indias de la isla de Gran Canaria?

Los Laureles de Indias es una especie que se introdujo hace más de un siglo y su valor ornamental es muy apreciado porque tiene un crecimiento rápido, da porte y sombra y una de sus características es que no tenía problemas de plagas ni enfermedades descritos. A partir de los años 90, con la globalización y el cambio climático, empezaron los problemas de plagas, que llevan a que a veces aparezcan llenos de un polvo blanco y moscas blancas. Lo que más nos está preocupando, desde el 2017 hasta la actualidad, es que están entrando en un decaimiento o regresión. Parece que está implicado un hongo de madera que también hacer peligrar a árboles frutales como viñas. Este hongo puede convivir con el árbol y está como en un estado latente, pero cuando los árboles están estresados y debilitados se transforman en patógenos. Los árboles de ciudad están en unas condiciones de estrés con la polución, los alcorques pequeños y las obras.

¿Cómo apareció este hongo?

Empezamos en 2011 con el ficus de Telde y en 2017 empezó a extenderse. En San Francisco, en California y en el condado de Los Ángeles ya está citada en 2009 esta problemática. Es una familia concreta que tiene muchas especies. El hongo que aislamos nosotros es el Lasiodiplodia theobromae y ellos aíslan otro, pero son primos hermanos. En Estados Unidos afecta a toda la costa de California y entra incluso al estado de Arizona y Nevada. Después pasó a Egipto y hay evidencias científicas de que en Sicilia también hay este tipo de afección.

¿En qué zonas de Gran Canaria se ha convertido en un problema recurrente?

Cada vez hay más árboles afectados, por ejemplo en la Alameda de Colón, así como otras zonas de la ciudad. También está en otros municipios, como en los ficus de la plaza de San Miguel, en Valsequillo, y se está extendiendo especialmente en las plazas y parques de la Isla. Agüimes tiene este problema en la plaza de la iglesia y Telde lo tuvo hace años en la plaza de San Juan, en uno de los grandes ficus, pero al final quedó como un caso aislado en el 2011. Se han puesto en contacto con nosotros desde el Ayuntamiento de Ingenio y estamos pendientes de ir a verlos. En San Fernando de Maspalomas también hay otros árboles enfermos, sobre todo en áreas urbanas.

¿Por qué surgen estas enfermedades?

Es un hongo que se vuelve patógeno cuando se encuentra en situación de debilidad. Puede deberse a falta de riego, heridas de poda o a las obras porque las plazas sufren repavimentaciones si se levantan las alcantarillas o se instalan fibras y eso daña las raíces. Hay que sumarle que el volumen de plagas es cada vez más elevado y se van haciendo pequeñas heridas con el viento. Además, con el cambio climático cada vez vamos a una mayor sequía y esta falta de humedad hace que el árbol no esté en sus mejores condiciones. Nos preocupa que no hay productos fitosanitarios autorizados, ya que en zonas públicas no se pueden tratar problemas de esta envergadura, y en los alcorques en los que se plantan el tronco casi no tiene espacio de tierra. La jardinería tendría que dar un vuelco para hacer que los árboles estén en mejores condiciones de desarrollo.

Si no se actúa a tiempo. ¿Pueden llegar a derrumbarse y poner en peligro a los viandantes?

En los ficus no hay tanto riesgo de caída. Han caído algunos por algún problema a nivel de raíz pero habría que estudiarlo porque no todos los árboles tienen el mismo tipo de madera. Hay otros tipos de árboles que se resquebrajan más fácilmente, pero es necesario ejercer un control para supervisarlos y que no llegue a pasar. No pasa así con las palmeras, pero con los árboles hay unas pruebas mecánicas que se pueden hacer para analizar el riesgo de caída.

¿Cómo reconoce si un árbol está afectado por este hongo?

Primero hay que fijarse en la corona, lo que es la copa del árbol, y uno de los síntomas es si presenta un ligero cambio de color amarillento. Las hojas empiezan a ser más pequeñas y a partir de ahí se van cayendo y en las ramas cada vez hay brotes más secos. El árbol se va despoblando y puede llegar a secarse por completo en los casos más graves.

¿Hay soluciones sin llegar a la tala?

Las soluciones pasan por una detección temprana del problema, cuando empiezan a secarse las ramas pero antes de alcanzar las principales. No hay que dejar que descienda porque es una enfermedad que empieza de arriba hacia abajo. Estamos viendo cómo en la alameda de Colón el árbol más pegado a la fachada de la iglesia, al que cariñosamente llamamos el abuelo porque es el más antiguo, empezó a presentar síntomas entre 2017 y 2018. Lo que se hizo fue ampliar el alcorque, levantando el pavimento, se descompactó el terreno y se añadió materia orgánica enriquecida, abonos ecológicos y más riego. Se hizo un lavado para quitar el exceso de moscas blancas y el árbol está respondiendo bien. Como no hay productos fitosanitarios estamos probando a ver si mejorando sus condiciones, con aportes de agua y abono y mejorando su suelo, si el árbol puede salir adelante. Algún árbol se ha tenido que talar en esa plaza porque el daño era muy grande y el árbol estaba totalmente seco.

¿Cuáles son las últimas actuaciones que se han llevado a cabo en estos ejemplares?

Las últimas actuaciones han sido lavados aéreos porque están las moscas blancas y queremos que la copa esté más limpia, quitarles ese exceso de plaga para que les llegue la luz natural y puedan hacer mejor su proceso. El suelo siempre que se pueda hay que mejorar el alcorque con riegos y nutrición. Habría que invertir más recursos para llevarlo a cabo de forma continuada y que los resultados se puedan ver antes, sin dejar que llegue a estar tan mal.

En Santa Cruz de Tenerife se han realizado diversas talas por este problema. ¿Las Palmas de Gran Canaria va por el mismo camino?

En Santa Cruz tienen grandes ramblas y cuentan con 2.653 ejemplares, que es una barbaridad. Han tenido que cortar algunos y han visto que son ficus de mucha edad que hay que ir reponiendo. Están caminando para que estén en las mejores condiciones posibles controlando el agua y los nutrientes. En la Alameda de Colón se han tenido que talar dos árboles, pero en Las Palmas de Gran Canaria aún no se ha tenido que cortar tanto. La evolución depende de lo que se decida hacer y de cómo evolucione el clima. Habría que constituir un grupo de expertos para evaluar cómo va a evolucionar esta situación y que no llegue a más, pero para eso hay que invertir en recursos humanos y económicamente.