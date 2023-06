Miguel Alonso Jiménez y su finca de Los Moriscos en la Costa de Gando

El cronista que suscribe recuerda gratamente aquellos días de calma del mes de septiembre cuando en su ya lejana infancia, acompañado de su padre, se desplazaba caminando desde Ingenio al Castillo de Gando a pulpiar a través del primitivo camino real. Recuerdo especialmente un día, que llegados al paraje de Los Moriscos nos tropezamos con un hombre mayor sentado en la orilla del camino con gesto serio, que a primera vista causaba un imponente respeto. Comentó mi padre que se trataba de don Miguel Alonso, un señor rico y famoso de Telde que había sido presidente del Cabildo cuando la República, al tiempo señalaba que la inmensa hacienda de los alrededores era de su propiedad. En los corrillos de la época oía algunos comentarios sobre el trabajo que realizaban algunos obreros de Ingenio con don Miguel Alonso en la Costa en relación al cultivo de tomates y la siega de alfalfa. Con voz grave contestaba a los saludos: ¡Vaya con Dios!

No he podido olvidar su adusta estampa, ni las numerosas cadenas de tierra de su finca cultivadas, lo que me anima, después de muchos años a comentar distintos aspectos de este histórico e inmenso predio en relación a los que fueron sus dueños y que en la actualidad se encuentra en total estado de improductividad, y sin que en sus tierras aparezca el menor signo de vegetación potencial de la zona, sin pretender entrar a fondo en la vida de este reconocido político y su familia de los cuales ya se han escrito muchas páginas.

Antecedentes

A corta distancia de la terminal del aeropuerto de Gando se encuentra el territorio que abarca el singular topónimo Los Moriscos, comprendido por una sucesión de cadenas de tierras de labor bajo riego en un terreno costero casi llano que en siglos pasados fue regado con el caudal de agua procedente de Guayadeque que administraba la heredad Acequia Real de Aguatona de Ingenio. Se encuentra delimitado por la cañada o barranquillo de Cueva de Cochinos o de los Moriscos por el sur y el barranco de Aguatona (Draguillo) por el norte; al poniente queda separado por el paraje histórico denominado la Casilla de Diego Hernández y al naciente la confluencia entre los dos barrancos anteriores que lo separa del lugar conocido por Hoya de San Sebastián, que históricamente perteneció a la parroquia de Agüimes y fue desamortizado en el siglo XIX. Resulta cuanto menos curioso la existencia de los parajes la Morisca y los Moriscos, ocupando el margen derecho del barranco del Draguillo-Aguatona en su curso alto y desembocadura, dentro del término municipal de Ingenio en su límite con Telde y la relación que pudieran tener con la diáspora de los moriscos (musulmanes conversos) de la Península en el origen de este peculiar topónimo, si bien hay opiniones que este nombre se debe a un arbusto propìo de la zona. Hemos encontrado en un protocolo de 1689 una mención al “barranquillo que va a los Moriscos” y otro de 1770 de “tierras en la costa donde llaman los Moriscos”.

La hacienda de los Moriscos

Fue adquirida por el avispado comerciante y representante bancario, a la vez que reconocida figura pública en el campo social y político teldense, Maximino Alonso Jiménez, el cual regentó un comercio en la plaza de San Gregorio de Telde, donde vivió con su familia, que fue alquilado y luego comprado por la sociedad La Fraternidad, para más tarde ser derruido y convertido en un moderno edificio de varias plantas. Padre de nuestro protagonista, Miguel Alonso, que puso empeño para su compra ante las reservas de su padre al tratarse de un terreno árido, semidesértico, cubierto por una raquítica vegetación propia de zonas costeras, azotada por el viento, solamente útil para el pastoreo.

La excavación de un pozo que alumbraba 12 litros de agua por segundo, de muy buena calidad hizo posible la transformación del terreno en una productiva hacienda para el cultivo del tomate, dedicado a la exportación al Reino Unido. En la finca se constituyó la Empresa Hermanos Alonso Jiménez compuesta por Miguel, Domingo, Eusebio, Manuel y Francisco. Domingo era el encargado de recibir la fruta en Londres para su distribución en el mercado; a su regreso a Las palmas fundó la empresa de automóviles que lleva su nombre.

La transacción se realizó en dos sucesivas compras ante el notario de Telde, Antonio Tresguerras. La primera el 28 de junio de 1916 al labrador de Telde Felipe Suárez Collado y se describía como un trozo de tierra para pastos situado en la Costa de Gando en el término municipal de Ingenio con una superficie de treinta y tres y media fanegadas (184.350 m2), lindando al naciente con terrenos de Domingo Romero Medina, al poniente con los de José López Mayor, al norte barranco de Aguatona (límite con Telde) y al sur con la cañada llamada de los Moriscos que separaba terrenos de los hermanos: Esperanza, Josefina y Manuel Suárez Betancor. El precio establecido fue de 1.000 pesetas. Dicha finca se hallaba libre de cargas y la adquirió el vendedor por adjudicación que se le hizo en la partición de bienes quedados al fallecimiento de sus padres: Bartolomé Suárez Rodríguez y María del Pino Collado Ramírez, por escritura otorgada ante el mismo notario de 23 de abril de ese año. La adqusición de la segunda parcela (colindante por el sur, separada por la cañada de los Moriscos) se efectuó ante el mismo notario el 13 de diciembre de 1919 por compra al vecino de Las Palmas, Manuel Suárez Betancor, con una superficie de ocho fanegadas y tres celemines (45.404 m2) y por el precio convenido de 700 pesetas. Lindaba al naciente con terrenos de herederos de Domingo Romero Medina, Matías Romero Pérez y herederos de Antonio Vega Hernández, poniente tierras de Josefina Suárez Betancor, norte con cañada de los Moriscos y sur tierras de Manuel Pérez Quevedo. Se la adjudicó el vendedor por partición de bienes de sus abuelos paternos Bartolomé Suárez Rodríguez y María del Pino Collado Ramírez.

Por 1916 el Ayuntamiento de Ingenio concede a Maximino Jiménez autorización para arreglar el camino vecinal que partía de Aguatona (actual camino de los Moriscos, recientemente reasfaltado) hasta el camino antiguo de Telde a Ingenio para mejor servicio a su finca y pozo en los Moriscos. Construyó dentro de la hacienda: la casa del colono de 200 m2 casa pajar de 270 m2, dos casas de labranza y una casa de máquinas para la explotación de un pozo de 50 m2 junto al camino, según consta en el cuaderno de amillaramiento del Ayuntamiento de Ingenio correspondiente al año 1925.

La crisis de 1929 afectó a la empresa familiar a lo que hay que unir el descenso en el nivel freático del pozo y salinizarse el agua; la finca se convirtió en una explotación forrajera, principalmente de alfalfa, además se siguió cultivando tomates, trigo y cebada.

Por el año 1934, la Junta Pericial del Ayuntamiento de Ingenio aprueba el amullaramiento de la mitad pro indiviso en el todo de una hacienda de tierra labradía de riego, con parte de secano y para pastos, en el sitio llamado “Los Moriscos” con una cabida de 32 hectáreas, 4 áreas y 5 centiáreas, lindante por el norte con el barranco de Aguatona o del Draguillo que divide los términos municipales de Telde y de Ingenio; al naciente con terrenos de José Artiles Guedes, conocido por Florencio, quedando señalado este lindero por paredes, trastones y mojones a todo lo largo del mismo; por el sur con finca de Manuel Pérez Quevedo, separada por paredes o hileras de pitas y con la de Elisa Hernández, esposa de Francisco Zurita Alonso, delimitado por paredes y edificios; al poniente con terrenos de Manuel Peñate Quevedo, al otro lado del cual y por encima del mismo quedaba un pequeño trozo del inmueble descrito. Tenía como accesorios dos pozos, cuyas aguas regaban los terrenos del predio principal.

El primero y más elevado alcanzaba una profundidad de 70 metros y para extraer sus aguas contaba con un motor de gas pobre que bombeaba 15 litros por segundo, además de otro motor de aceite pesado de 60 hp, accionando una bomba centrífuga capaz de elevar el agua a 190 metros con un rendimiento de 20 litros por segundo. El segundo de los pozos disponía de un motor eléctrico de 30 hp con bomba capaz para elevar 10 litros de agua por segundo a 90 metros de altura. Para depositar el agua extraída contaba con dos estanques y varias tuberías.

Cuatro pozos

La hacienda formada por la unión de cuatro trozos colindantes fue adquirida mediante compraventa por Miguel Alonso Jiménez y Camilo Martinón Navarro según escritura otorgada por Domingo Alonso Jiménez y otros el 28 de julio de 1933 ante el notario de Las Palmas Cayetano Ochoa Marín. Por 1947 constaba Miguel Alonso con distintos predios en la costa de Gando: Los Moriscos cinco predios diferentes, uno de ellos plantado de alfalfa con un total de 16 hectáreas, Solís entre la cañada de los Millos y la de la Burgalesa con 10 hectáreas, la mitad de un pozo en los Moriscos con un caudal de 5 litros por segundo con dos gramos de sal, apto solamente para el riego de alfalfa en una superficie de 8 fanegadas, pudiendo llegar hasta 10 en cuatro lotes, quedando el resto de secano.

Ya en el último tercio del siglo pasado con la presencia en el lugar del exportador Juan Martel, el conjunto de la finca de los Moriscos lucía como un vergel con tomateros, alfalfa, palmas, naranjeros, hortalizas, habichuelas, plataneras además de las casas, alpendres, era, almacén de empaquetado, dos pozos y casas de máquinas con dos estanques “el negro y el blanco” y un camino que la atravesaba de forma longitudinal de oeste a este al que se conoció como “paseo”. La presencia humana era numerosa, junto Miguel Alonso y familia, el maquinista Carlitos Méndez y esposa, la familia majorera Santana-Umpiérrez, los cónyuges Blas Sánchez y Sinforosa Gopar, el capataz Narciso Almeida y familia, además de Salvadorito Santana con su esposa y numerosa prole. En el momento de pergeñar este trabajo el cronista que suscribe junto a Paulino Santana (hijo de Salvadorito), defensor a ultranza de los valores etnográficos de nuestra tierra, hemos bordeado la hacienda y comentado la etapa que le tocó vivir en la primitiva hacienda de los Moriscos de “los Alonso”, en un relato lleno de nostalgia sobre un lugar que rebosaba vida y actividad laboral y que hoy, abandonado por sus moradores, sin señas de vegetación de ningún tipo, languidece en un panorama desolador, al igual que la vecina parcela donde estuvo ubicada la finca experimental del Cabildo donde han desaparecido todas sus instalaciones.

Biografía de Miguel Alonso

Nació en los Llanos de Telde el 23 de junio de 1886. Hijo de Máximino y Micaela. Fueron sus hermanos: Maximino (pintor, fallecido en edad temprana), María, Francisco, Domingo, Isabel, Manuel, Eusebio, Rafaela y Nieves. Contrajo matrimonio en 1924 en la parroquia de San Gregorio cuando contaba 37 años con María Dolores Lorenzo Fernández, natural de Tafira de 29 años, de cuyo fruto nacieron seis hijos: Conrada, Marina, Olegaria, Ofelia, Acacia y Miguel.

En los primeros años del siglo XX cursa estudios de Segunda Enseñanza en el Colegio de la Soledad, donde coincide con Juan Negrín. Desde muy joven se le reconoce como un osado activista político local y ya en 1914 plasma en sus escritos la desastrosa situación de la hacienda municipal de Telde. Por 1915 conformó una candidatura por el partido Republicano Federal junto a José Mireles Domínguez y Juan Gil Monzón que fue derrotada en las elecciones municipales por el partido Liberal. Por 1916 forma parte como vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Amigos de País del Puerto de la Luz que preside Bernardino Valle. En las elecciones municipales de Telde de 1931 gana el acta de concejal por el partido Republicano Federal y vocal del Cabildo destacando por sus actuaciones en relación con las obras que se llevaban a cabo en el aeropuerto de Gando. Por 1933 es nombrado vicepresidente de la nueva directiva de la Sociedad Patronal de Exportadores. Es en el año 1933 cuando pide autorización para utilizar el acueducto de abastecimiento al Lazareto de Gando (Carrizal-Gando) al objeto de conducir agua de su propiedad a su finca de los Moriscos al que renuncia en 1934, participando que nunca llegó a hacer uso de dicha autorización.

Su afinidad con Rafael Guerra del Río, líder en Las Palmas del partido Radical hizo que fuera nombrado presidente del comité local y llegar a la presidencia del Cabildo insular el 10 de octubre de 1933 bajo las siglas de ese partido, figurando en su equipo el cosechero exportador teldense Juan Ojeda Álvarez, coincidente con la etapa del llamado Bienio Negro en un gobierno nacional de coalición con la CEDA con la presidencia del gobierno para el líder radical nacional Alejandro Lerroux, correspondiendo a su gran patrocinador Guerra del Río la cartera Obras Públicas que favoreció su mandato en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Desde su posición como presidente del Cabildo y el reconocimiento que se le dispensaba en Ingenio se presenta en febrero de 1936 en el cine del pueblo para celebrar un mitin propagandístico del partido radical, sobre las elecciones generales, en confrontación abierta con el Frente Popular acompañado del líder Guerra del Río al que presenta además de otros cosecheros exportadores con intereses y propiedades y amplio reconocimiento en Ingenio como eran Juan Ojeda y Camilo Martinón. El mitin se repite en Carrizal que también contó con su presencia. El triunfo de la coalición de Izquierdas hace que acabe su mandato en el Cabildo el 4 de marzo de 1936, curiosamente en la gestora entrante figura su hermano Francisco que también había sido concejal en Telde.

A partir de entonces Miguel Alonso abandona la política y se retira a una casa que formaba parte de su finca de los Moriscos, que habitó buena parte de su vida, donde nacieron sus hijos, a excepción de Marina, dedicándose de manera exclusiva al cultivo y exportación de tomates. El Ayuntamiento de Ingenio presidido por Benigno Bravo lo declara vecino del municipio en septiembre de 1936, respondiendo a su petición por llevar residiendo en su casa de los Moriscos más de cuatro años.

Pasada la Guerra Civil no fue represaliado, si lo fue su hermano Francisco que había militado en las filas del partido Republicano Federal bajo la acusación por delito de masonería.

En 1925 fallece su madre y en 1950 su padre a los 94 años. Miguel Alonso falleció en su casa de los Moriscos el 16 de mayo de 1970.