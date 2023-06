Madrugar, tener un abanico cerca y un caramelito de menta para proyectar la voz. Esos fueron los tres pasos que siguieron ayer los afortunados que se hicieron con uno de los pocos huecos en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Tunte. Marco Aurelio Pérez (PP-AV) recuperaba el bastón de mando de las manos de Conchi Narváez después de cuatro años en la oposición y nadie en el pueblo quería perdérselo. Y comentarlo en directo. La cola a las puertas del Consistorio desde primera hora de mañana daba una idea de la fiesta que se montaría cuando los concejales tomaran posesión de sus cargos y se nombrara al nuevo alcalde. Y así fue. La sesión tuvo que interrumpirse en varias ocasiones porque el jaleo entre los asistentes impedía a los protagonistas terminar sus discursos. Hubo incluso tiempo para hacerle bromas la alcaldesa saliente. «¡Levanta la mano, Conchi!» le pidieron desde el público cuando los concejales de PP-AV y CC votaron a favor de Pérez.

Narváez mantuvo la sonrisa durante toda la sesión a pesar de que concentró gran parte de los comentarios burlones que lanzaron los vecinos. Frases al aire que partían de una sola persona pero que terminaban levantando a toda la bancada vecinal. Y cuando llegó el momento del discurso de los portavoces de los partidos los asistentes no perdieron la oportunidad para continuar con la fiesta.

La hasta hoy alcaldesa en funciones del municipio sureño aprovechó las primeras líneas de su discurso para felicitar a su sucesor y aclararle que le dejaba «un municipio mejor del que se encontró en 2019» pero las siguientes palabras quedaron ocultas tras la oleada de risas que originó esa última frase. El nuevo alcalde pidió calma a los asistentes y permitió que la socialista acabara con su intervención. También hubo alguno que le recomendó a Narváez que saliera de «¡Fiesta!» haciendo alusión al I Congreso de Administración Local y Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional Maspalomas-Santa Lucía 2022 que se celebró en noviembre y en el que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el de Santa Lucía de Tirajana se gastaron 500.000 euros.

Y el lado contrario de la historia la vivió ayer Pérez. Para el nuevo alcalde todo fueron aplausos y vitoreos. Desde que tomó posesión del cargo de concejal hasta que levantó el bastón de mando al final del la sesión en el balcón del Ayuntamiento. El jaleo fue tan fuerte durante la proclamación oficial del cargo de alcalde que el secretario tuvo que repetir el discurso pidiendo a la sala que se calmara para poder concluir el procedimiento oficial.

Para poder ver el espectáculo en directo había que estar desde muy temprano. Mariano Trujillo es un experto en tomas de posesión, lleva desde 1978 metido en la política del municipio y no se pierde una. Por eso, desde las seis y media de mañana estaba ya montado en el coche rumbo a Tunte desde El Pajar. Media hora más tarde ya estaba en la plaza del Ayuntamiento haciendo la cola junto a otras cuatros personas madrugadoras. «No podía perdérmelo y ya a las ocho la cola era importante», afirmó Trujillo tras lograr sentarse una de las 66 sillas dispuestas para el público en el salón de plenos. La sonrisa le duró durante toda la sesión. «Estoy encantado de que vuelva Marco Aurelio, es el mejor gestor que ha pasado por el municipio y el único que puede sacarlo para adelante», apuntó minutos antes del comienzo.

También consiguió ayer primera fila María Dolores Santana. La mujer, del 91 años, no quería perderse la toma de posesión de su nieto, Eduardo Armas, concejal de PP-AV. Por eso no dudó en plantarse desde las nueve de la mañana en la puerta del Consistorio. «Estoy muy orgullosa de todos y lo único que pido es que me saquen el pueblo para adelante antes de morirme», reclamó Santana, quien aseguró que se necesita mayor limpieza y ocio para mayores y niños en el municipio. «Conozco a Marco Aurelio desde que era un niño chico y es muy buena gente», afirmó.

Una vez acabó la sesión, los vecinos que no lograron entrar por el aforo limitado en el salón, pudieron vitorear y ver de cerca a los miembros del nuevo Gobierno. En el primer acercamiento, cuando el alcalde y su socio de Gobierno Alejandro Marichal (CC) salieron al balcón del Ayuntamiento, Juan Godoy fue uno de los más entusiasmados. «¡Viva el alcalde! ¡Grande!» fueron solo algunas de las frases que gritó al ver a los protagonistas levantar el bastón de mando. Godoy confía en que el pacto se mantenga durante los próximos años y que los líderes de PP y CC sean capaces de entenderse «por el bien de municipio». «Tengo ganas de ver un cambio en San Bartolomé para que deje que estar abandonado», reclamó.

Pero no todos los curiosos que se acercaron ayer a la plaza del Ayuntamiento eran partidarios de que Marco Aurelio recuperara la Alcaldía. «Esto que ha ocurrido hoy es nefasto para el municipio» lamentó Francisco Quevedo, quien insistió en que San Bartolomé de Tirajana «necesita aire fresco y joven». Para su amigo, Pedro Melián, el retorno del PP al poder significa «retroceder en el tiempo».

El día, aunque soleado, tuvo un tinte oscuro y triste por el duelo de Marcos A., dueño del bar La Cueva, que falleció el pasado viernes por la tarde en Tunte en una colisión con su moto. En su honor se mantuvo un minuto de silenció al finalizar el pleno que culminó con un gran aplauso. También estuvo presente en el recuerdo de muchos de los vecinos que se acercaron a la plaza. «El ambiente hoy es de tristeza total porque a él le hubiera encantado estar aquí», apuntaron algunos amigos.

