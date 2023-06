«Mogán debe deconstruir el litoral para dar espacio a las playas y no perderlas»

El grupo de investigación acaba de publicar en la revista científica canadiense Remote Sensing un estudio sobre cómo el tiempo de sur está perjudicando a la costa de Mogán. ¿En qué consiste?

El estudio, que realizamos entre 2020 y 2021, utiliza datos que van desde los vientos y oleajes procedentes de los modelos matemáticos de generación y propagación del oleaje que proceden de la Base de Datos Oceanográfica de Puertos del Estado, datos de las condiciones atmosféricas a partir de los informes meteorológicos de Wetterzentrale y Aemet, y hasta la simulación del oleaje de aguas profundas con la ayuda de modelos numéricos bidimensionales. A partir de ahí hemos analizado datos desde 1958 a 2018, un período de 60 años, con el objetivo de observar qué está pasando con las tormentas del suroeste de Gran Canaria para saber si está aumentando la frecuencia y qué efectos tienen en las zonas turísticas costeras de Mogán.

¿Y qué está pasando?

Las tormentas del suroeste, lo que todos conocemos como el tiempo de sur, están incrementando su tendencia desde 1990. De hecho, analizamos los datos desde 1958 a 2018 y apreciamos que el 70% de las tormentas que hemos identificado en 60 años se han dado desde la década de los 90. La razón está en el cambio climático: en muchas zonas del mundo se está identificando cómo las tormentas ciclónicas van en aumento, y las que se registran por el suroeste de Gran Canaria son un ejemplo de este tipo. En los años cincuenta se registraban entre una y tres tormentas, mientras que 2013 y 2014 son los años en que más se produjeron, a razón de diez cada año. Luego en 2018 se registraron siete, pero estadísticamente la frecuencia de las tormentas sigue una tendencia de incremento.

¿Qué efectos está teniendo sobre la costa?

Las tormentas del suroeste son más agresivas, pues tienen un mayor oleaje observándose cada vez más una mayor altura de la ola con más duración en el tiempo, y esto supone un mayor impacto sobre la costa y procesos de erosión sobre las playas. En la zona de estudio, que comprende las playas de Amadores, Puerto Rico, Balito, Anfi del Mar, Patalavaca y La Carrera, hemos observado directamente destrozos sobre las infraestructuras como paseos marítimos e inundaciones en algunos hoteles. Pero lo más importante es que cada vez hay más tormentas que terminan inundando todas las playas y erosionándolas. El problema es que en este municipio casi todas son playas turísticas artificiales o que han sido artificializadas, y cuando las tormentas las inundan, se llevan la arena quedando muy poca. Y aquí es muy difícil recuperar la arena de forma natural traída de nuevo por el propio mar porque las playas están abrigadas por rompeolas y diques; eso corta la dinámica marina, no deja que la propia corriente incorpore la arena nuevamente porque solo encuentra obstáculos y hay que rellenarla con arena traída de fuera. Dicho de otra manera, no está regresando toda la arena que se va. Por ejemplo, con la construcción de la playa de Amadores en los años 90 se incorporó arena, pero ahora se ha perdido y se observan grandes rocas en uno de los extremos de la playa. Eso es un indicador de que algo va mal. Si solo con estar inundadas, actualmente desaparece la arena , ya sabemos qué va a pasar con la subida del nivel del mar.

«Las tormentas del sur dejarán al municipio de Mogán sin zonas de playa en 100 años»

¿Y qué predicciones hay para los próximos años?

En el estudio hemos proyectado los datos que estamos observando ahora sobre el escenario RCP 8.5, el peor de los escenarios posibles, en que la temperatura aumentará entre 4 y 6 grados y el nivel del mar subirá unos 70 centímetros, y como resultado nos da que habrá una cota de inundación de 6 metros. Eso es una barbaridad para las infraestructuras de Mogán porque no solo se cubren las playas, sino que el agua alcanzará los paseos marítimos y los servicios de restauración. Ahora no está ocurriendo, pero sí ocurre en una predicción futura, y las pérdidas no solo serán del medio natural, sino también del modelo socioeconómico que tenemos.

¿De cuánto tiempo hablamos en esa predicción futura?

La predicción es a 100 años. Si no se pone remedio, las tormentas del sur dejarán a Mogán sin playas en 100 años. No han desaparecido ya porque todavía no ha aumentado el nivel del mar en esos 70 centímetros; por otro lado, tampoco sabemos la frecuencia de las tormentas futuras, pero como la tendencia siga en aumento, la situación se va a acelerar y no será en 100 años, sino mucho antes. Todo puede variar si tomamos medidas contra el cambio climático.

¿Cuáles son ahora las playas más afectadas?

Actualmente, las playas más afectadas son Balito, con una cota de inundación de 3,74 metros, y de Patalavaca con 2,64 metros, aunque la cota de inundación más alta se registra sobre un rompeolas que actualmente está protegiendo un hotel en torno a Patalavaca, con 5,92 metros. En un escenario futuro las zonas más afectadas serían las mismas pero las cotas aumentan para la playa de Balito hasta los 4,45 metros, Patalavaca hasta los 3,38 metros y hasta los 6,64 metros para el rompeolas de Patalavaca.

¿Qué podemos hacer como sociedad para, en la medida de lo posible, intentar revertir la situación?

En cuanto a las grandes políticas internacionales, debemos continuar apostando por el impulso y desarrollo de las energías renovables para frenar o mitigar los efectos del cambio climático. Y a nivel local se puede poner en marcha una mejor planificación y ordenación del territorio en las zonas que ya sabemos que se verán afectadas. La planificación que se dio en la zona en los años sesenta cuando arrancó el boom turístico no tuvo en cuenta cómo se comportan las playas e incluso los sistemas dunares que tantos problemas están mostrando actualmente. Las playas, por sí mismas, tienen capacidad para retranquearse e ir ganando espacio hacia el interior de la isla, pero el problema es que no tiene capacidad de retroceder porque se ha construido justo detrás y no tienen espacio para emigrar. Así, la arena no puede seguir retrocediendo, el mar se la lleva y desaparece la playa. ¿Y qué posibilidades tenemos? En estos momentos no se me ocurre otra cosa que la deconstrucción del litoral, es decir, retirar infraestructuras o viviendas que están siendo dañadas para darle espacio a la playa, lo que eso supone el sacrificio de plazas turísticas, pero a favor de mantener zonas de playa que no dejan de estar ofreciendo un servicio y ser un recurso turístico.

Precisamente, el Ayuntamiento de Mogán está a la espera de que Costas autorice las siguientes fases del paseo marítimo desde Las Marañuelas a Anfi del Mar. ¿Cómo lo ve?

La Administración va a seguir invirtiendo y autorizando proyectos asociados a infraestructuras cerca de zonas que ya están siendo perjudicadas por las tormentas marinas, pero este tipo de medidas, un tanto incongruentes, no funcionan para solucionar un verdadero problemas como puede ser la desaparición de una playa. De hecho, lo que hace es perjudicar al sistema porque el agua se lleva la arena y cuando ésta quiere regresar las propias infraestructuras impiden el funcionamiento natural de éstas. Es decir, la Administración puede invertir mucho dinero en infraestructuras, pero también va a tener que continuar invirtiendo en traer arena todos los años para alimentar las playas. Las instituciones solo miran a corto plazo y pueden tener cierto sentimiento por ver negocios inundados, pero no perciben de la misma forma la desaparición de una playa que piensan que permanecerán toda la vida, cuando pueden ir desapareciendo poco a poco. Y eso tendrá que ser un tema de debate en algún momento, porque se van a tener que gastar enormes cantidades de dinero para mantener las playas en el futuro. Hemos calculado que sólo mantener la situación actual de la zona de estudio costaría 128.359.106 euros anuales en las condiciones actuales y 139.535.896 euros en un escenario extremo de RCP 8.5. Estas cantidades se necesitarían repetidamente y durante largo período de tiempo.