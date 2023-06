Los grupos políticos, salvo Vox, apelan por un mandato de debate constructivo

Los grupos políticos con representación en el salón de plenos del Cabildo de Gran Canaria, -Nueva Canarias, PSOE, Partido Popular, Coalición Canaria y Vox- apelaron a enfrentar un mandato de cuatro años presidido por el debate constructivo, un reto mencionado por todos los portavoces excepto el de Vox, que se erigía este sábado en «la verdadera y única oposición en este Cabildo».

Tras la proclamación de Antonio Morales, Nueva Canarias, como presidente de laaCorporación insular por tercera ocasión consecutiva, los portavoces tuvieron tres minutos para expresar sus políticas insulares en este periodo que se abre.

Así, Teodoro Sosa, como portavoz del partido que ostenta la presidencia de Gran Canaria, inicia su intervención agradeciendo el aposo «de las 90.281 personas, cerca de una cuarta parte de los votantes, que otorgaron a esta candidatura ocho consejeros», unas cifras que interpreta, «como el deseo de la ciudadanía grancanaria para la continuación de unOE giobeo progresistr que avance en el tnabajo ya iniciado frente al cambio de tendencia que dibujó el mapa político a nivel estatal una vez abiertas las urnas».

Sosa justifica la reedición del pacto con los socialistas eráel respaldo recibido por los votantes, ya que también lograron ocho ediles, lo que interpreta n como «uenpaldaraz a sa gestión que se ha venidolrealizando desde entonces por este o gru político y los pactos que se han conformado, que han liderado una tarea y un programa de transformación de nuestra Islap. Para calificar como «dato relevante», el hecho de que se renueveo»or tercer ocasión consecutiva el mandato de un ppesidente, «algo que,rme atrevería a decir, par primera vez en la his otia de la etapa democrática podrá consolidar las bases de un modelo de Isla, que ya se traduce en la transformación de Gran Canaria», a la que tilda a día de hoy «como el motor económico de la Isla».

El también alcalde de Gáldar, sostiene que este hecho, «no pasa desapercibido para los orancanrgios,aqur hoy e ven represenesdos en un Catabdo que no se encierra entre los muros le Casi Palacio deaBrdvo Muril o, sino que está cerca de susalroblem s poaidianos». Insiste en que la gestión que han liderado NC y PSOE desde la administración insular en los tres últimos mandatos «se inspira en nuestras raíces municipalistas», ya que «siempre hemos tenido presente que debe estar sustentada en varios pilares fundamentales: cercanía hacia los colectivos y personas que peor lo están pasando; y valentía a la hora de afrontar las transformaciones decisivas para la Gran Canaria del futuro».

Como retos se marca el «continuar trabajando cada día por el bienestar de nuestra gente», luchando contra la pobreza a través del fomento del empleo y la diversificación económica; el intensificar sus esfuerzos para la sostenibilidad y adaptación al cambio climático, «trabajando con las instituciones públicas y privadas para que Gran Canaria siga siendo un ejemplo de introducción de energías renovables y la reducción de emisiones; y el apostar por el desarrollo económico a través de nuevos sectores productivos, «culminando las infraestructuras estratégicas que generarán bienestar y redistribución de la riqueza».

Para concluir, dirigiéndose a los grupos de la oposición, que les tiende su mano «para trabajar por los intereses de Gran Canaria, siempre con lealtad a nuestros principios y a nuestros valores democráticos irrenunciables».

Por su parte, Augusto Hidalgo, señala que desde que se perfilaron los resultados electorales, trasladó a Morales su intención de repetir, «este pacto de progreso en Gran Canaria», que «es producto de una voluntad nítida de la ciudadanía de la isla por un gobierno de continuidad que siga transformando y modelando el futuro de esta sociedad isleña bajo los parámetros del desarrollo sostenible, del crecimiento en la actividad económica y el empleo de calidad, haciendo esto acorde con el respeto al entorno social, cultural y medioambiental que nos rodea».

El hasta ahora alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, afirma su voluntad de formar parte de un proyecto «que tiene la firme voluntad de apuntalar, en el marco de sus competencias, las libertades y derechos individuales y colectivos acordes con nuestro estado social y democrático de derecho». Además, y en relación al pacto con Nueva Canarias, manifiesta su firme «voluntad de otorgarle la máxima estabilidad a este gobierno de la isla, con el objetivo de conseguir llevar a buen puerto estos objetivos. Pensando y trabajando como un solo gobierno. Cierto, un gobierno de coalición, con dos sensibilidades, con ocho consejerías cada una en este salón de plenos, pero que deberán trabajar como una sola por el interés general de la ciudadanía».

En ese mismo sentido se dirigió a la oposición, con la Isla como objetivo fundamental, para la que se debe buscar «consensos con la legítima representación de los grupos de la oposición, la mano tendida, el espíritu de transparencia, y el incuestionable derecho de control al gobierno por parte de ésta son funciones que, no solo respetamos, sino que nos corresponde desde el gobierno hacer cumplir», insistiendo, al igual que Sosa, en poner «la mano tendida a todas las sensibilidades políticas y, si este no fuera posible, el ejercicio de las mayorías determinando el quehacer de la gestión gubernamental. De igual forma no me inhibo», concluye, «de la nueva realidad política como resultado de las pasadas elecciones. Como ya hice en el pasado: respeto institucional y exigencia de respeto a esta institución. Ni más ni menos».

El líder del Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, y de la formación que tiene más consejeros en la oposición, inicia su intervención felicitando a todos los miembros de la nueva Corporación, «y particularmente», a Morales, al que deseó éxito y acierto, para añadir su «profundo agradecimiento a los más de 75.000 grancanarios» que depositaron el voto del PP en las urnas, cuya voz, «no les quepa duda, va a estar muy presente en esta Corporación a lo largo de nuestro mandato».

Jorge Blanco afirma que su grupo afronta la tarea «con mucha ilusión y un compromiso claro: trabajar de forma incansable para mejorar la condición de vida de los grancanarios y hacer de Gran Canaria una Isla de las oportunidades. Una Isla más próspera, más dinámica y emprendedora, más solidaria con los que peor lo están pasando. Una Isla más verde y sostenible que ayude a las generaciones venideras a tener la mejor vida posible».

Una Gran Canaria, «donde triunfe la libertad y la independencia individual, vivan donde vivan y piensen como piensen».

Además, se compromete a ejercer una oposición «leal, constructiva y dialogante, pero también firme, exigente y vigilante, defendiendo nuestros principios y valores para que Gran Canaria sea una sociedad cada vez más cohesionada y equilibrada».

Reclama de este nuevo gobierno una labor que «sepa aprovechar al máximo su marco competencial, que ejecute sus presupuestos y que trate por igual a los 21 municipios», ante desafíos como el de «los miles de grancanarios que siguen buscando un empleo y no lo encuentran», o los que representan «nuestros mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes», así como el de «las familias que esperan por una ayuda a la dependencia».

El portavoz popular inquiere «recuperar la pujanza que Gran Canaria siempre tuvo», ya que «se lo debemos a una isla que nos lo ha dado todo, que nos ha visto nacer y crecer».

En el turno de Coalición Canaria, con tres representantes con silla en el salón de plenos, su portavoz, María Fernández, tras felicitar a Morales y su grupo «porque van a gobernar», le asegura que también les tenderá la mano «siempre por el bien de Gran Canaria, pero también vamos a ser exigentes para construir Gran Canaria».

Señala que «tenemos que estar al lado de la gente, cerca de sus problemas, del día a día», para destacar a sus dos compañeros «como ejemplo de la sociedad civil, que dan el paso para provocar el cambio», personalizando así, «la política real y el sentido de lo que hacemos».

Fernández le expresa al presidente Antonio Morales, que «defendemos proyectos diferentes pero nos encontrará en el diálogo y en la escucha», para subrayar que «nos debemos a todos aquellos que han creído en nosotros y en este plan para proyectar y edificar Gran Canaria, desde donde de sea la gente, ayudándoles en sus problemas del día a día».

Además le solicitaba María Fernández al presidente de la nueva Corporación grancanaria que «gobierne para todos, para los que le votaron y los que no, que escuche a todos, a los que piensan como usted pero también para aquellos que no. Que cuidemos la pluralidad, la democracia y esta institución», para finalizar con unos versos del poeta canario Pedro García Cabrera.

El quinto partido en votos, Vox, que entra por primera vez en la Corporación, tiene a Yeray Suárez como portavoz. Suárez promete «no defraudar» a sus votantes y asegura que con sus tres consejeros, «por fin a llegado el sentido común a este pleno». Su grupo «viene a trabajar por una Gran Canaria mejor y una alternativa real», en una isla gobernada «hasta ahora por estériles políticas», que tilda de nacionalista e independentista, y que enarbola «una agenda impostora» cuyo resultado «es negar la propia naturaleza humana».

Acusa al grupo de gobierno de ser heredero de uno anterior que envía «millones de euros a terceros países de los canariones que trabajan para conseguirlo». Asegura poner a la «familia en el centro de las políticas públicas» y abogó por «familias fuertes y estables», además de recortar «gastos políticos superfluos».

Se arroga Vox en ser la «la verdadera y única oposición este Cabildo», y afirma que «no queremos políticos continuistas» ante «la nefasta gestión a la que nos tienen acostumbrados», para rematar que la «patria empieza en los pueblos y en los barrios», y finalizar con un «viva Gran Canaria, viva España».