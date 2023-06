Víctor Hernández Rodríguez: "La situación municipal no es de urgencia, sino que es de emergencia”

Víctor Hernández (1981) es ingeniero técnico industrial, y doctor en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Su inquietud política se inició en 2007 como militante de base del Partido Popular, estrenándose como concejal en la oposición en 2019, tras no salir elegido en los comicios de 2011 y 2015. Ahora afronta su primera etapa como alcalde de La Aldea un año y medio, tras el pacto con Nueva Canarias.

¿Por qué cerraron el pacto con Nueva Canarias y no con el PSOE, que fue el partido más votado en las elecciones?

Las oportunidades fueron para ambos partidos, pero lo cierto es que había más cohesión y acercamiento con los representantes de Nueva Canarias, y también teníamos ganas de incluir sus políticas y fusionarlas con las nuestras. Fue muy sencillo llegar a un acuerdo con ellos.

¿Estaba preparado el acuerdo antes de las elecciones, porque ya hubo mucha alegría por ambas partes nada más saberse los resultados el 28 de mayo, y se hablaba del cambio?

No, no había no nada previsto. Todo lo contrario.

Al final del año y medio que tiene pactado para ser el alcalde, antes de dar paso a su socio, ¿por qué motivo le gustaría que fuera recordado?

No me había hecho esa pregunta. Es un tiempo corto, pero me gustaría dejar mi sello de identidad, que sea social, como de servicio de buen hacer, de cercanía y, sobre todo, de transparencia y responsabilidad. Soy más de personas. Entramos y salimos, pero lo que hacemos se queda.

¿En qué cree que se debe notar el cambio en este mandato de bicefalia respecto a la etapa anterior socialista?

En formar una unidad del municipio y de participación ciudadana. Contando siempre con la vida, con la limpieza, la seguridad y el bienestar de la gente. No se trata de creer que lo hicieran o no, es llegar más lejos de lo que se ha podido hacer hasta ahora. Y que se marque con alegría y que estemos orgullosos de decir: «qué bien está todo». Para los que estamos aquí y cuando vengamos me gustaría que pudiéramos decir «La Aldea está bonita, limpia». Y que el visitante también lo pueda decir. Que diga: «quiero volver a La Aldea».

En la toma de posesión, felicitó al exalcalde Tomás Pérez, y le agradeció el trabajo que había hecho. Eso no suele ser habitual, sobre todo en las circunstancias que se dieron, al pactar ustedes con otro partido y dejarlo fuera del gobierno. ¿Se trata de la política que defiende?

Hay que felicitarlo por lo que ha hecho anteriormente. Le he felicitado cuando lo tenía que hacer. En la política todos sumamos y todos queremos hacerlo lo mejor posible para el municipio. Cuando estás aquí tratas de acertar, o intentas hacerlo lo mejor posible. Eso hay que agradecérselo. Hay que ponerse en esos momentos en su cabeza y ahora me toca a mí hacerlo. Tomás Pérez, como él mismo dijo, ha estado más de 35 en la Corporación y de ellos 16 años como alcalde. Y hay que agradecerse ese trabajo.

¿Qué Ayuntamiento se ha encontrado en estos primeros días? ¿Qué le ha llamado más la atención?

Siempre lo decía, la situación municipal no es de urgencia, sino de emergencia. No estamos para ir solo apagando fuegos, sino que debemos poder marcar las líneas en las que llevar a cabo ese camino hacia el futuro, no para parchear, hay que marcar los hitos que nos queremos proponer de cara al futuro. Tardaremos un poco más, pero será más beneficioso a largo plazo.

¿En qué?

De todo, empleo, servicios socios, seguridad, muchas acciones que nos marquen ese desarrollo del plan rector. Es un compromiso a largo plazo desde ahora. Ahora estamos en la fase en la hay que elaborarlo. Se trata de empezar a redactarlo con la colaboración de empresas, con técnicos y con la participación ciudadana. Hay que buscar para ello un consenso para ese desarrollo de La Aldea. Es un compromiso de ambos partidos para poder llevarlo a cabo en sucesivos mandatos.

En el pleno de constitución se volvió a hablar de las carreteras, de El Risco con Agaete; y el cierre del anillo insular, con el pueblo de Mogán. Ninguna de esas obras es de competencia del Ayuntamiento de La Aldea. ¿Qué va a hacer ante el Gobierno y el Cabildo para que cumplan con sus compromiso?

Hay que aprovechar esas partidas, y desde nuestra humilde ‘casa municipal’ vamos a estar haciendo lo mejor posible apoyando al colectivo ciudadano Roque Aldeano, que lleva años reivindicándolo , por razones de seguridad. El cierre del anillo insular es una gran oportunidad para el municipio. Son muchas las personas que van a trabajar al sur, a Mogán o San Bartolomé de Tirajana, y hay que estar con ellos. Y en la carretera con Agaete hay que seguir ejecutándola y que se cumplan los plazos previstos.

El sector tomatero y agrícola lleva años en crisis en La Aldea. Hablaba también en su toma de posesión de mantener el sector de exportación. ¿De qué forma puede aportar el Ayuntamiento su granito de arena para que el campo siga teniendo tanta relevancia económica?

Principalmente, hay que tener acciones divulgativas, formativas que nos reivindican también, como la diversificación de nuestros productos y la reinversión , con un apoyo férreo a las cooperativas que es nuestra compromiso. Y la celebración de ferias, como la que ya se celebra sobre el tomate, y otras; la organización de mercadillos que faciliten esa llegada de productos de kilómetro cero a nuestras casas.

¿Apoyará el proyecto turístico de Mario Romero Mur, en el que se prevé un hotel de lujo de 1.479 camas turísticas y zonas deportivas?

La tramitación del proyecto se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos. Y le hemos trasladado las felicitaciones. Lleva más de 20 años buscándolo, porque burocráticamente estaba, y gracias a la modificación del Plan Insular de Ordenación (PIO) ha podido caminar ahora. Espero que sea una realidad, más en un presente que un futuro lejano.

¿Qué otras prioridades se propone para estos años?

El objetivo es que La Aldea sea reconocida, como siempre lo ha sido, como el pueblo hospitalario, solidario y trabajador que es.