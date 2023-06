La cumbre de Gran Canaria roza los 40 grados y afronta otra jornada en aviso naranja

El resto del territorio canario está en aviso amarillo (riesgo) en esas horas centrales del día, una situación que se prolonga hasta este jueves en La Gomera, El Hierro, las vertientes sur de Gran Canaria y Tenerife, y el oeste de La Palma.

Sin llegar a las cifras de la ola de calor que afecta a la Península, con temperaturas por encima de los 42 grados en muchas localidades andaluzas y un pico de 44,4 grados en Huelva, el fuerte calor subió este martes los termómetros en Gran Canaria hasta los 39,2 grados, registrados a las 13.00 horas en la estación de la Aemet de Las Tirajanas, en la localidad de Tunte.

En el pueblo de Tejeda se alcanzaron los 38,4 grados, 37,8 grados en el municipio tinerfeño de La Laguna y 36,0 en Valleseco. En una veintena de estaciones de la Aemet en distintos puntos de las islas se superaron los 30 grados.

El otro dato significativo es que hubo lugares en los que las temperaturas no bajaron de los 25 grados en toda la noche, lo que dificulta el descanso de la población más sensible al calor. La mínima de Tejeda fue de 25,4 grados, registrada a las 2.50 horas de la madrugada. En otra decena de localidades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tampoco bajaron de los 23 grados.

Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria se sumó a las declaraciones de alerta del Gobierno de Canarias, emitidas desde el lunes, y decretó la de riesgo de incendios forestales en la isla a partir de las 9.00 horas del martes 27 de junio. El ámbito territorial afectado es el ubicado por encima de la cota de 200 metros, en la zona norte, y de la cota de 400 metros, en las zonas este, sur y oeste.

El gobierno insular, recién constituido y con Raúl García Brink como nuevo consejero de Medio Ambiente, explicó que la dirección del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (Infogran) ha adoptado esta decisión con base en las predicciones de la Aemet y en aplicación de la situación de alerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias.

«En este escenario», detalló, «la Corporación insular recomienda a la ciudadanía que extreme las precauciones y acate las medidas de prevención establecidas para estas situaciones». Por tanto, queda prohibido encender fuegos en todo tipo de espacios abiertos, así como en los lugares habilitados para ello en las áreas recreativas, las zonas de acampada, los albergues y los espacios de descanso de la red de carreteras, en donde tampoco se podrá usar cualquier tipo de sistema portátil.

Entre otras medidas, se prohíbe el acceso rodado por la GC-216, la carretera de acceso a Tamadaba, excepto a los vehículos de la población de la zona y de los servicios públicos, y el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y del área recreativa de Tamadaba. Igualmente, se suspenden de forma temporal todas las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos, pastos permanentes, y de restos de poda y selvícolas, en tanto se mantenga el riesgo de incendios.

Se restringe también el uso de maquinaria y de equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas. No está permitida la introducción o el uso de material pirotécnico, y también queda prohibido el acceso y el tránsito por los senderos y las pistas forestales, salvo a los residentes y a los servicios públicos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) ante las declaraciones de alerta. Los servicios de Limpieza y de Parques y Jardines y los servicios municipales de emergencia se quedan en situación preventiva para que, en caso de incendio forestal en la isla, se tenga todo dispuesto para acudir en el menor espacio de tiempo posible en el caso que se requiera su presencia.

Daños en la viticultura





El episodio de calor que sufre el Archipiélago estos días tendrá incidencia en el cultivo de la uva, en especial en aquellas viñas en las que aún no ha madurado bien el fruto, según auguraron ayer el enólogo Luis Molina y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Gran Canaria, Pedro Suárez, quienes explicaron que el fuerte calor puede quemar las hojas de las parras e impedir la función clorofílica, con el resultado de que la planta se deshidrata y las uvas no desarrollan los azúcares, aromas y colores que luego permiten elaborar el vino. Molina detalló que las uvas que aún están verdes en la mata pueden malograrse si se prolonga la ola de calor y no reciben un buen riego, lo que no siempre es posible porque hay cultivos de secano. Por su parte, Suárez se mostró optimista y consideró que esta ola de calor, si no se prolonga mucho tiempo, no afectará a la vendimia de este verano.