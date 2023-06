La lucha vecinal contra el cable de alta tensión salta de Carrizal a Vecindario

La Plaforma Justicia Social de Carrizal por la Retirada del Tendido Eléctrico se va extendiendo por el Sureste grancanario. En primer lugar, se está gestando un movimiento en Vecindario, Santa Lucía, interesándose por la lucha de trasladar el cableado eléctrico de zona urbana a otra no urbana, como piden en Carrizal, para llevarlo al barranco de Guayadeque.

Paralelamente, y precisamente hace unos días, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el arranque de los trámites de expropiación en Agüimes para el comienzo de la licitación para iniciar obras en los terrenos. Agrupaciones vecinales están ojo avizor por la repercusión que pudiera tener esta publicación en el BOE, firmada tras el acuerdo y hacerse oficial el uso de terrenos públicos para la acometida de la línea aéreo subterránea de transporte de energía.

En Santa Lucía saltaron las alarmas por si les toca ser ellos los próximos. Aún no se ha hecho oficial, pero hay vecinos que ya están tratando de informarse y establecer un vínculo con la Plataforma de Carrizal, que en todo momento está en contra de lo que se considera usurpación de derechos ciudadanos.

Tal es el caso que uno de los miembros del movimiento se presentó en la última ronda informativa celebrada en Carrizal. Allí acudieron representantes del nuevo gobierno de Ingenio, como su alcalde, José López Fabelo, que ratificó su apoyo y el de todo su grupo de gobierno a la plataforma de Carrizal, que con su Proposición No de Ley (PNL), ha frenado en primera instancia que alguien dé un paso para el cableado en Carrizal.

El primero en saltar y estar preocupado es el vecino de Vecindario José Rodríguez, presidente de la Heredad de Aguas de Sardina. Activista de pro, muestra su inquietud por la incipiente entrada de la localidad en la red eléctrica estructurada para todos los municipios insulares. Estuvo presente en la reunión mantenida en Carrizal con todos los vecinos para informarse de las actuaciones que han llevado a cabo y estar ojo avisor de lo que tarde o temprano pasará en Vecindario. Es por ello que llama a la movilización ciudadana, al igual que lo hizo en Carrizal para que la situación no se revierta y acabe en problema.

Está concienciado de lo que puede pasar y va «a lo justo por el ciudadano», explica. Aún no hay movilizaciones como en Carrizal, pero pretende que las haya.

En Principio no ha salido publicado en el BOE la línea de actuaciones en Santa Lucía. Así lo manifestaba el concejal de Urbanismo de Santa Lucía, Levy Ramos, que confía en que todo vaya por buen camino sin molestar a la ciudadanía.

En Agüimes, por su parte, salió publicado el anuncio de la Dirección de Energía por el que se levantan actas previas a la ocupación y expropiación de áreas para ejecutar la instalación eléctrica para la línea aéreo subterránea de transporte de energía eléctrica entre las subestaciones de Arinaga y Escobar.

El promotor de la iniciativa de Carrizal, Francisco Suárez, no ceja en su empeño de apostar por que el proyecto de electrificación no sea aprobado y aplaude que aún no se haya publicado en el BOE ninguna orden de ejecución en el municipio de Santa Lucía. De hecho, reafirma que con la PNL presentada por la plataforma se puede evitar en Ingenio y en el resto de territorios insulares. La PNL solicita un cambio de jurisprudencia del tipo de cableado que se pretende instalar por tratarse de un territorio insular.

Ayer, el concejal de Urbanismo de Ingenio, Rayco Padilla, volvió a reiterarse en las intenciones del grupo de gobierno de Ingenio y sostuvo que mantendrán reuniones con los nuevos componentes del Parlamento canario para ratificar su postura al lado del movimiento vecinal.