Sobrevivir a las miserias de la pesca

Pepe recuerda bien el día del intento de golpe de Estado de 1981. "El 23 de febrero tenía el examen para obtener la certificación del título de patrón de barco". Se encontraba respondiendo al cuestionario. "De repente, se abre la puerta del aula bajo vigilancia del militar Alfredo Muñoz Ramírez y gritan: Alfredo, acabamos de tener un golpe de Estado". Eso lo comunicó el capitán al mando. El examinador atendió atento a alguien que interrumpía un examen de importancia. Acababan de dar un golpe de Estado en España y estaban en medio de militares. Todos en ascuas.

"Nos paralizamos. Allí en el aula no había televisor y salimos corriendo tras recibir permiso para ver lo que ocurría en el despacho del superior". Solo él tenía tele. "Escuchamos algo de lo que estaba sucediendo y ante el asombro, volvimos al aula para proseguir el examen". Aprobó. Ahí empezó uno de los capítulos de su gran camino. Un serial de vida que recuerda con emoción al relatarlo.

Así lo rememora Pepe el Negro para los amigos de Arinaga y Agüimes, y José Herrera Pérez para el resto de los mortales. Se encontraba allí respondiendo al cuestionario y se convirtió tras aprobarlo en patrón de barco.

Se constituyó como el componente del sexteto de los históricos pescadores de Arinaga, que vendían a domicilio sus capturas, subiendo caminando por pedregales hasta Agüimes, bajo el solajero y la ventolera.

Es solo una anécdota de los más insignes y respetados ciudadanos de Arinaga. Él, su mujer Adela, dos hijos y dos nietos, y con 80 años, Pepe ha pasado por todo en la vida. Desde recoger en nasas 50 kilos de pulpo en las costas de Arinaga a ser bombero en el Aeropuerto de Gran Canaria, ser camionero, formar parte del equipo de ejecución de la actual avenida marítima de la capital grancanaria o la piscina del Aeroclub, en San Bartolomé de Tirajana.

Pepe el Negro ha sido uno de los seis barqueros que faenaban en Arinaga antiguamente, como Los Parientes. "Éramos una familia de seis y una piña". Son historia viva de lo que ofrecía la pesca en todo el Sureste y que sobrevivieron buscándose la vida. "Claro que podía pescar los pulpos antes y luego los vendíamos. Hoy está prohibido".

Pepe, de niño, iba con su padre a la pesca y al llegar al puerto de Arinaga a descargar, eran las mujeres las que iban con un sereto en la cabeza a vender el pescado por los barrios y hasta Agüimes. Lo dice por él mismo, porque sus hijos no se dedican a esto.

Su padre, José Herrera, era del Castillo del Romeral. Llegaba al muelle viejo de Arinaga tras la faena. Después, y tras la descarga, su madre, Trinidad Pérez y Pepe el Negro, con ocho años, se iban de peregrinación al casco de Agüimes y barrios aledaños. "Recuerdo que el cimiento se derretía en mis pies descalzos mientras mi madre, cargando con el bulto, soportando viento y calor me decía, camina por el terrerío hijo. Quema menos. Y ella seguía cargando".

También antes no había agua, ni para beber, rememora Pepe: "Íbamos a buscarla con algún cántaro a Agüimes a una fuente medio seca que la dosificaba. Te daban con la condición de que no la repartiéramos entre otros vecinos". En el Sureste era un bien escaso por no decir imposible de conseguir. Era simplemente agua para beber. "Era triste, pero lo que había". En esos momentos pensó en diversificarse. "Si sabías conducir un camión tenías trabajo". Y eso hizo.

"La pesca no daba para nada" indica, "solo trabajar y comer". De hecho, dijo muy explícito que en el momento de la jubilación iba a tener una doble paga, y tenía que decidir entre lo cotizado como pescador o como empleado en el Aeropuerto "y dije, quita pallá la pesca, eso no da para nada". Y se quedó con lo que más le reportaba después de una vida de trabajo, desde niño. "La pesca no le dejó legado, a pesar de los sacrificios. "Trabajar para comer y ya. No se vive de la pesca".

Tiene claro que ser pescador marcó su vida y por eso lo conocen los lugareños. Es afable en el trato y muy educado y con unas ganas tremendas de dar a conocer no solo sus vivencias, sino todo lo que aprendió. De hecho, Pepe estuvo sentado un rato en un rincón de Arinaga, y todo el que pasaba buscaba su saludo. "Hola Pepe, dónde te metes?".

Su padre fue un gran maestro: "Hijo, el mar está lleno de pescados. Existen especies que ponen huevas y que nacen en el mar millones de peces, de todo tipo. Y luego están los de cuero, o sea, los que tienen parto con uno o dos. El cazón, el chucho y otros. Pero esto está lleno de viejas, bogas y especies que ponen huevas. Tenlo en cuenta", le comentaba. A raíz de estos consejos, dice no entender por qué en comunidades como la gallega o catalana pueden pescar libremente y usan artes de pesca que si se regula bien, no son nocivas. "Pero como dije, las leyes las hace gente que no sabe, y los pescadores de toda la vida sí, pero ahí no me meto".

También recuerda a sus hermanos. Eran cuatro, dos fallecidos. Uno de ellos era Chano el Negro, fallecido recientemente y que por "errores de la vida, se perdió un poco", dice con pena. Pero todos lo conocían.

A la pregunta de por qué lo de Negro, en su hermano y él mismo, Pepe responde que Chano eligió esa vida y "siempre estaba al sol. Y no era negro, solo moreno". Pepe está con colorcito playero también, pero es tanto por sus años en la mar y ahora, por cuidar a su nieto, a quien se lleva todos los días a la playa.

Pepe el Negro relata su vida con alegría a pesar de las penurias que refleja en sus palabras. "¿Sabes algo? Hoy día los que marcan las leyes de Costa no saben de qué va esto. A mi no me han preguntado, que llevo toda la vida en el mar, por eso no opino" . Hoy día a Pepe el Negro se le ve feliz .