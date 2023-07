La nueva novela del policía Aday Ortega: una mansión lujosa con luces y sombras

Un contrato de trabajo cuyo sueldo es una tarjeta sin fondos y que requiere cumplir con solo tres cláusulas: ver, oír y callar. Ese es el reto al que se enfrenta Niel Mir, alias Tigre, un joven huérfano menorquín de apenas 18 años que llega a Ibiza para trabajar en la mansión más grande y lujosa de Europa, propiedad de la familia Fischer, un matrimonio multimillonario alemán que organiza grandes fiestas secretas. Pero una de esas cláusulas, la de callar, peligra en una residencia en la que aflora la corrupción, la prostitución de menores y el tráfico de armas y de drogas entre políticos, empresarios y reconocidos deportistas y presentadores de televisión. ¿Será capaz de cumplir con su contrato?

Ese es el hilo conductor de La sombra de la fruta, la nueva novela del policía nacional agüimense Aday Ortega, una obra de ficción ambientada en la exclusiva mansión ibicenca de Sa Ferradura en la que la alta sociedad europea, organizaciones y mafias cierran grandes acuerdos de dudosa ética. «Lo único real que hay en la novela es la existencia de esa mansión, la más lujosa de Europa, que se alquila durante todo el año, todo lo demás es inventado», aclara, «quise ambientar la novela allí porque en mi imaginación quería tener un plano de la casa para poder escribir y saber cómo orientarme por ella, y podría ver las fotos en internet».

En el libro, el autor relata la historia de Niel Mir, un joven estudiante de periodismo que trabaja limpiando piscinas para pagarse la carrera y que llega a una mansión con luces y sombras en la que se desarrollan hechos que, si salen a la luz pública, provocarían una gran alarma social. El protagonista ve mucho, pero lo que escucha es aún peor y, si lo revela, se enfrenta a peligrosas consecuencias.

El escritor de Agüimes publica su nueva obra tras el éxito de la trilogía ‘Calcetines Mojados’

Sostiene el autor que, pese a su condición de agente de policía nacional, todo lo que plasma en la novela es irreal, solo ficción. «Es verdad que he estado en investigaciones y en casos relacionados con cosas que pasan dentro de lugares en los que al final se destapan asuntos muy turbios, pero en la historia no hay nada real; puede serlo, pero no».

Para desarrollar la historia, Aday Ortega, un hombre muy interesado por los sucesos, comenzó a documentarse a través de la prensa nacional e internacional sobre el tipo de fiestas que se celebran en grandes mansiones aisladas alrededor del mundo. Se inspiró, sobre todo, en el caso de Jeffrey Edward Epstein, un multimillonario estadounidense condenado por tráfico de menores. «Me empapé de diferentes casos y creé una historia ficticia, pero documentada», añade el escritor.

Documentación

Al igual que hiciera con la trilogía Calcetines Mojados, que comenzó a escribir en sus trayectos en avión entre Gran Canaria y Madrid, donde estuvo 10 años destinado como policía, Aday Ortega comenzó a documentarse y a escribir esta obra, esta vez, en sus idas y venidas entre Gran Canaria y Tenerife, donde está destinada su pareja. «Pero es verdad que en esta ocasión sí tuve más tiempo para sentarme en casa y centrarme en lo que escribía», relata.

Comenzó a escribir esta nueva novela en diciembre de 2021, justo cuando estaba promocionando la trilogía. «Tenía ya una idea en la cabeza, y al ver cómo se vendía muy bien y que tenía muy buenas críticas de los lectores, estaba muy motivado y aproveché ese tirón emocional para empezar a escribir esta nueva historia», señala. Escribe «sin patrón ni guiones, cambiando los enfoques a medida que voy escribiendo», cuenta. Cuando iba por el 70% del libro, el escritor necesitó hacer una pausa de dos meses «para renovar ideas», lo que le dio nuevas alas para concluir la obra. «Podía esperar, no tenía prisa por acabarla porque yo no vivo de esto».

El autor reconoce que todavía no ha tenido la oportunidad de visitar la isla de Ibiza pero al escribir la novela él mismo se ha creado la necesidad de hacer ese viaje. «Mi idea es ir y sacarme una foto con el libro en la puerta de la mansión», sostiene Aday Ortega, quien reconoce que ambientó la novela en Ibiza y no en Gran Canaria porque «aunque aquí hay grandes villas, quería buscar una mansión fuera de lo normal». «Cuanto más misteriosa y cuanto mayor es el anonimato del lugar, más me atrajo», añade.

El libro está recién publicado y hace pocas semanas Aday Ortega participó en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, donde, señala, obtuvo muy buenas críticas y logró buenas ventas. La novela ha sido publicada por Editorial Vecindario, pues su propietario, Carmelo Hernández, ha vuelto a confiar en este autor tras la aceptación de la anterior trilogía; y la portada ha sido diseñada por la ilustradora Gabriela Rey.

A partir de ahora, señala Aday Ortega, no tiene más ideas en mente para desarrollar nuevas novelas y su intención es «disfrutar de este libro unos meses». El libro, que próximamente presentará públicamente en el Ayuntamiento de Agüimes, puede encontrarse en la Librería Vecindario, Librería Primicia en San Fernando de Maspalomas y Librería Lilu en Ingenio.