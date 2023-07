Aito, el centinela de la virgen del Carmen de Arguineguín

Para Juan Álamo Álamo, la virgen del Carmen «es todo» y no se imagina el barrio de Arguineguín sin la patrona de los marineros, a la que lleva años guiando y custodiando sobre el trono durante la procesión terrestre entre la iglesia y la playa de Las Marañuelas para celebrar el acto de acción de gracias y cantar el rosario. «Sintiendo estoy que mis hijas me digan que ya no puedo hacerlo más», señala. Algo que ya ocurrió en una ocasión porque padece problemas en un pie y le motivó un pequeño enfado. «Yo de la iglesia a la playa si la puedo llevar, que el camino es corto; es verdad que tengo un problema en el pie, pero el que tenga prisa que hubiese salido antes, ¡que detrás de mi no corre nadie!», relata con humor. Ha sido reconocido por el Ayuntamiento con su imagen en el programa de las fiestas.

La devoción por la virgen del Carmen ha llevado a Juan, a quien todo el mundo conoce como Aito, a ser el centinela de la imagen de Arguineguín y guiar, a pie y con la ayuda de un volante, el trono de la patrona del mar desde la parroquia hasta la bahía, donde embarca para la procesión marítima que la traslada a visitar a su homóloga en Playa de Mogán. Y mientras ella navega, él se traslada en coche hasta Playa de Mogán, con su carro, para volver a desembarcarla allí y acercarla al encuentro con la Carmen moganera. «Soy un marinero de agua dulce», relata. También se ocupa de su manto, que ya ha lavado y planchado, y hace años participaba en la recolección del dinero entre los vecinos para enramar a la virgen. «Sin la virgen no me amaño».

Pero no queda ahí: hasta hace dos años iba tres días a la semana con un bidón de agua a regar las flores de la imagen religiosa que custodia a los pescadores en el muelle de Arguineguín, a la que, lamenta, le han robado varias veces las joyas.

Aito nació hace 86 años y desde entonces vive en la misma casa, que construyó su padre Manuel Álamo en primera línea de la playa de Las Marañuelas, donde bien muestra su devoción pues a las puertas de su domicilio luce un mural de su patrona. Juan no aprendió a leer ni escribir, pero desde pequeño destacó en la carpintería, una profesión heredada de su progenitor, quien se dedicaba a la construcción y reparación de barcos y la elaboración de ataúdes. Le ayudó en su oficio y hasta llegó a construirse un barco, el Trini, con el que él salía a pescar «para no estar pidiendo favores a nadie». También diseñaba porruños, la porra de madera que usan los marineros para matar a los pescados de mayor tamaño. «Luego al día siguiente me daban un bonito recién capturado, pero yo les decía que no lo quería, que yo hacía aquello sin pedir nada a cambio», cuenta Aito, «la madera es lo mío». También trabajó como jardinero en una urbanización de Arguineguín, en la finca de plataneras del Conde y dando de comer a las vacas en El Pajar, donde, con su padre, también elaboró los yugos de madera.

Aito siempre tiene algo que ver con todos sus vecinos, porque no hay moganero que pase delante de la puerta de su casa, donde se resguarda del sol con un toldo con mando a distancia, y no le diga unas palabras. Allí está, mañana, tarde y noche, junto a su esposa Amalia Cazorla, con la que lleva 53 años casado como consecuencia de «un flechazo», y con la que tiene tres hijos, Fátima, Juan Miguel y Almudena, y dos nietas, Amanda y Arancha. «Dos tesoros tengo yo aquí», dice cuando se refiere a sus nietas.

Aito ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Mogán por su labor altruista durante años a favor de sus vecinos y de la virgen del Carmen, un acto que se celebra este miércoles por la noche anoche en la plaza de Las Marañuelas como colofón a un homenaje que empezó con la impresión de su fotografía en el programa de estas fiestas. Él estaba ayer contento y satisfecho por todo lo que ha hecho. «Yo lo hago porque quiero», dijo. «El mundo necesita más personas como él, que haga las cosas sin pedir nada a cambio», sostuvo orgullosa Amanda, una de sus nietas.