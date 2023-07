Las medianías del sur sobreviven a golpe de abanicos, polos y suspiros

El reloj marcaba las 11.30 de la mañana y los termómetros de Agüimes ya superaban los 39 grados. Una temperatura a la que los vecinos ya están acostumbrados de otros años, pues tal y como explican, cada verano hay unas semanas en la que los termómetros superan las máximas de la isla. Juanito, que ya lleva años viviendo en el municipio de Agüimes, asegura que la gente no tiene por qué alarmarse. "Ahora las casas están bien acondicionadas. Hay ventiladores, neveras y cosas frías para superarlo", comenta. "Cada año hay una ola de calor como esta, pero nunca nos acordamos del pasado".

La Agencia Estatal de Meteorología activó el martes un aviso rojo por altas temperaturas en la mitad sur de Gran Canaria. Un aviso que también se mantendrá mañana en toda la zona con termómetros que superarán los 40 grados. Sin embargo, estas temperaturas veraniegas no han podido detener a los turistas, que impulsados por el buen tiempo de la isla, se han encontrado con la sorpresa de esta ola de calor. "Acabamos de llegar. Somos de Palencia y nos ha sorprendido este calor, pero igualmente en la península es mucho peor", comenta Luis Miguel Santos.

Con su mochila y acompañado de su mujer, no quisieron perder ni un minuto dejando sus pertenencias en el hotel, por lo que según salieron del aeropuerto aprovecharon para hacer una parada en el casco de Agüimes. "Llevamos una hora aquí y ya estamos encantados con lo que vemos. A pesar del calor, todo es muy bonito. El remedio para sobrellevarlo es estar bien hidratado y evitar las horas fuertes del sol", sentencia mientras toma una fotografía.

Turistas y trabajadores

Entre turistas y despistados, por las calles también caminaban a gran velocidad los que el episodio de calor les cogió en sus puestos de trabajo. "Creo que es ya la segunda vez este año que tenemos estas temperaturas", asegura Silvia León. "Vengo de desayunar, que trabajo aquí al lado, pero la verdad es que no se puede estar en la calle", comenta. A su lado, su compañera Amelia Pérez, que explica que hay ciertas horas del día en las que no se puede estar en la calle. "Al menos en la oficina se está bien con el aire acondicionado, pero cuando sales a la calle el cambio de temperatura es tan brusco que puede jugar en nuestra contra", finaliza.

Luis Miguel Santos: «Acabamos de llegar de Palencia y este calor nos ha cogido por sorpresa»

Sin embargo, el municipio de Agüimes no fue el único que se vio perjudicado por esta ola de calor, sino que en Santa Lucía de Tirajana y en Temisas, la situación era igual o incluso peor. Con los relojes marcando la hora del mediodía, los hogares de Santa Lucía permanecían con las puertas abiertas, y los vecinos se reunían en las puertas de sus casas en busca de una ráfaga de aire que les diera un respiro a las altas temperaturas. Abanicos en la mano, agua fría, polos de hielo y suspiros que explicaban lo que no llegaban a decir las palabras. "Yo creo que en lo que va de verano ha hecho más calor que otros años", comenta Pepe. Él, lleva toda la vida viviendo en Santa Lucía, pero parece que aún no se ha acostumbrado a las altas temperaturas que se registran en verano.

Con los termómetros subiendo a medida que pasaba el día, en Temisas no parecían temer al calor, pues a pesar de las altas temperaturas que se registraron, los vecinos seguían afirmando que no hacía tanto calor en comparación con otros años. Yuri Pérez lo tiene claro, y es que a pesar de que es obvio que la ola de calor ese ha hecho notar, en esta zona de la isla están habituados a soportar estas temperaturas durante el verano. "Soy camarera y hoy es mi día libre, por lo que he venido con mi hijo y mi madre a pasar el día a la piscina", comenta.

La piscina de Temisas tiene una capacidad para 80 personas y un coste de dos euros

"Cada vez viene más gente a esta piscina, y el 90% de las personas no son de aquí, sino que vienen de Telde o incluso de Las Palmas", comentan los vecinos. Por un total de dos euros, todo el que así lo desee podrá pasar el día en la piscina, que tal y como la define Jonathan Hernández, responsable de la instalación de la piscina de Temisas, se trata de un espacio "familiar y acogedor" en el que el buen ambiente está asegurado. Con un espacio para 80 personas, los meses de verano esta piscina es la más frecuentada por los vecinos del sureste, que pueden ir alternando con la playa las altas temperaturas provocadas por las olas de calor.

Máximas medibles

En el borde de la piscina, intentando refrescarse de mil maneras, se encuentran Lionel, Marco, Nasira e Ylenia. Residentes en Agüimes, han aprovechado sus vacaciones para desplazarse hasta Temisas, donde pasan el día entre risas y agua. «Nosotros estamos más o menos habituados a esta temperatura, porque en Agüimes también es insoportable en verano», reconocen. Aunque están más o menos habituados, este grupo de amigos tiene claro que «se pasa muy mal, sobre todo cuando llega la hora de dormir».

El responsbale de la instalación, Jonathan Hernández, explica que en lo que va de verano se ha notado una mayor afluencia de personas, aunque los turitas han disminuido. «Yo personalmente he notado que viene mucha más gente canaria, pero a los turistas los he echado en falta. Quizá sea la economía, que eso se nota», comenta. Con la tarea de hacer de socorrista y poner orden en las instalaciones, Hernández destaca la importancia de las altas temperaturas en esta zona de la isla. «Muchas veces en el barranco de las vacas se han registrado las primeras máximas medibles del verano, con temperaturas que oscilan entre los 48 y 50 grados», afirmó.

Con el segundo episodio de calor de este verano, otra de las opciones para sobrellevar las elevadas temperaturas es darse un chapuzón en el mar. La playa de Arguineguín, desde primera hora de la mañana de ayer, contaba con la presencia de los más madrugadores, que al notar el aire caliente, no dudaron en acercarse hasta la costa y sumergirse en el agua.

Cristo González, vecino de Arguineguín, asegura que esperaba mucha más afluencia de gente en la playa, más aún cuando hablamos del mes de julio. «Por la calle se escucha a la gente decir que es insoportable estar en la calle, pero es verdad que en la costa, con la brisa marina, es donde mejor se está con este tiempo», comenta.