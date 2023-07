Evadir la realidad a golpe de risa

Dicen que uno vuelve siempre a aquellos sitios donde amó la vida. No se sabe si a los meses o a los años, pero el ser humano necesita volver a donde la vida parecía sonreírle a cada hora del reloj. No es que los niños de los campamentos de Tinduf, en Argelia, no lo sean durante los meses que pasan en el que es su hogar, junto a sus familias, sino que cuando llegan a España, donde pasan las ‘Vacaciones en paz’, los problemas desaparecen durante dos meses. Tiempo en el que viven una realidad paralela a la que están acostumbrados. Lujos como el agua, la luz, los supermercados, las grandes playas o los centros comerciales.

El reloj no había marcado las 8.30 de la mañana cuando el parque de la Condesa, en el barrio de Jinámar, ya estaba concurrido por 42 menores saharauis de entre 8 y 12 años. Algunos correteaban descalzos por el césped, otros reían con banderas en la mano que pedían la libertad del Sáhara y otros, sin embargo, lloraban desconsolados bajo los árboles. Un llanto que probablemente escondiera dos emociones: la de la tristeza por estar tan lejos de sus familias, y lade la felicidad por entender que durante estos dos meses, les espera algo mejor. El eterno problema de La Pardilla Muchos de los menores repiten estancia con sus familias canarias de acogida, mientras que otros muchos se enfrentan a las primeras veces. A la incertidumbre de cómo serán las próximas semanas, si la adaptación será buena o si valdrá la pena haber hecho un viaje tan largo para vivir esta experiencia que les ha ofrecido la vida. Elisa Hernández afronta su segunda vez con un niño de acogida. Una iniciativa que le surge por el hecho de que “hay que dar visibilidad a niños que no tienen acceso a un primer mundo y darles esta oportunidad es una manera de poder ayudar”. Ella, al igual que otros padres, ha vivido durante la mañana el reencuentro con su pequeño Mustad, al que ha comunicado que en una semana y media tendrá una nueva hermana bebé que se llamará Martina, pues está a punto de dar a luz de su primera hija, Martina. “Hoy está muy cansado del viaje, por lo que le dejaremos descansar y luego iremos a comprarle ropa y todo lo que necesite”, explica emocionada. Una de las novedades que incluye este año el programa de vacaciones en paz es la incorporación de niños autistas. “Hemos trabajado con 12 y finalmente hemos traído a tres de ellos, pero la diferencia con los demás es que ellos estarán en un piso con nosotros, los monitores, recibiendo terapia y trabajando con ellos bien”, explica Davinia González, presidenta de la asociación. “Dentro de la entidad hay personas y profesionales que trabajarán con nosotros y podrían ser posibles familias de acogida para estos niños en un verano futuro”, comenta. Jorge, con tan sólo doce años, ha acudido junto a sus padres al parque de la Condesa a recibir a sus dos hermanos adoptivos. Una iniciativa que tomaron sus padres hace cuatro años y en la que él ha aprendido mucho sobre la vida. “Me acuerdo que la primera vez que iban a traer a los niños de acogida estaba con mis hermanos mayores y me llamaron. Fui y me dijeron que iba a venir un niño del Sahara que iba a estar conmigo. Yo me emocione porque como mis hermanos se iban a independizar quería tener a alguien que me acompañara y me sentí a gusto desde el principio”, explica. 19 Aunque hay muchas palabras que no entienden, pues la mayoría de ellos el único dialecto que conocen es el árabe, las familias de acogida tienen la misión de enseñarles, poco a poco, el español. “Esto es un aprendizaje constante”, dice Nauzet López, que está recibiendo a su hija de acogida, Alia, tras un largo año sin ella. “Hemos tenido mucha suerte con ella, es muy buena y noble. Nos comunicamos con señas y a veces a través de Alexa, que traducimos lo que queremos decirle al árabe y ella lo entiende a la perfección”, explica sonriente. Nieves Rodríguez, por su parte, es veterana a la hora de hablar de este proyecto, pues afronta su cuarto año de la mano de Vacaciones en Paz. Este verano, después de tres años junto a uno de los menores, deberá adaptarse a un nuevo menor. “Mi primera experiencia fue mi buena. Yo ya tengo un niño y fue muy bonito. Mi hijo tiene 12 años y espero que la relación sea como la de cualquier otro hermano”, comenta. Mientras trata de calmar a su nuevo hijo adoptivo, planea el desarrollo de la tarde, en la que sin duda alguna, el descanso del pequeño debe ser lo primero. “Están muy cansados, salieron ayer a mediodía de África y no han llegado hasta hoy por la mañana”. Una ducha, atender las primeras necesidades como médicos y vestimenta que necesiten o llamar a sus familias de Tinduf será la prioridad durante estos primeros días en Gran Canaria. A partir de ahí, el objetivo será hacer entender a estos menores que la vida, a veces, es muy bonita, y que lo más sensato es evadirse de la realidad a golpe de risa.