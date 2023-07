El rechazo de la oposición a los sueldos fuerza la dedicación del 75% para todos los concejales de San Mateo

Todos al 75% de la jornada. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, conformado por el pacto bipartito firmado entre Unión Veguera (UVE) y Alternativa por San Mateo-Nueva Canarias (AxSM-NC), ha decidido establecer una dedicación parcial del 75% de la jornada laboral - y por consiguiente, de sueldo- para los cinco integrantes que lo conforman, tres concejales de UVEy otros dos de AxSM-NC y que se lleva este martes a un nuevo Pleno. Se trata de la respuesta a uno de los primeros grandes desencuentros entre el grupo municipal y la oposición, formada por Avesan y el PSOE, que en el Pleno de la semana pasada rechazaron apoyar la distribución de las remuneraciones al no ser el alcalde, Alexis Ramos, uno de los que ostentase la dedicación exclusiva y el 100% del sueldo. Un desencuentro que incluso acabó con la dimisión de uno de los ediles.

La propuesta formulada entonces por el regidor, elevada al Pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, recogía que el propio alcalde Alexis Ramos, la primera teniente de alcalde, Isabel Peñate, y el concejal Mario Hernández tendrían una dedicación al trabajo en el Consistorio del 75% y un salario de 38.632 euros, mientras que la dedicación exclusiva y el 100% de la remuneración -de 51.389 euros- sería para los ediles Raquel Santana y Pedro Jiménez. Esto es, solo dos de los integrantes del equipo de gobierno tendrían dedicación exclusiva, a pesar de que por población la normativa permite hasta tres en este ayuntamiento.

Pero ese reparto no gustó a la oposición, que decidió votar en contra de la distribución propuesta por Ramos al considerar que no era comprensible que el propio alcalde no tuviese la dedicación exclusiva pero sí otros concejales con menos áreas y responsabilidades públicas.

Esa falta de apoyo a la propuesta no sentó nada bien en el seno del grupo de gobierno. «Es incomprensible que la oposición quiera decidir quiénes tenemos que cobrar más o menos en el equipo de gobierno municipal», sostuvo lunes Isabel Peñate, primera teniente de alcalde, quien no obstante asumió que están en una minoría de cinco concejales frente a los ocho de la oposición, seis de Avesan y dos del PSOE. «Habíamos acordado que la dedicación exclusiva y el 100% del sueldo lo cobrasen un concejal de Unión Veguera y otro de Alternativa por San Mateo-NC», prosiguió la edil, «en UVE, el alcalde y el concejal Mario Hernández tienen empresas y quieren seguir manteniendo su actividad, mientras que en AXSM-NC decidimos que fuera mi compañero Pedro Jiménez quien cobrase el 100% y yo no».

La negativa de los dos grupos de la oposición a sacar adelante la propuesta formulada por el alcalde provocó además la dimisión de uno de los dos ediles que se habían propuesto para cobrar la dedicación exclusiva, Pedro Jiménez, de Alternativa por San Mateo-Nueva Canarias, quien ocupó menos de un mes las áreas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Socioeconómico y Rural y Parques y Jardines. En un comunicado, Jiménez sostuvo que se marcha porque que no fue posible «alcanzar un acuerdo satisfactorio con la oposición en lo que respecta a la fijación de un salario digno para los concejales» y alegó que no asumió el cargo por motivos económicos. «Nuestra propuesta como grupo de gobierno se mantiene por debajo del monto que manejaba el grupo de gobierno anterior y está considerablemente por debajo del límite establecido por la ley. No obstante, consideramos que la labor pública debe ser remunerada dignamente para que sea compatible con los proyectos de vida de aquellos que decidimos entrar en política y abandonar nuestras ocupaciones habituales», añadió.

Avesan y PSOE, en la oposición anuncian que apoyarán la nueva propuesta pero advierten de que habrían apoyado la anterior si hubiesen cobrado el 100% el alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal con más áreas, lo que consideran el "orden lógico"

Con una dedicación al 75%, como pedía la oposición, «me obligarían a compaginar mi trabajo como miembro de la Corporación con mi trabajo habitual, lo cual dificultaría enormemente el cumplimiento de los objetivos que me había propuesto al inicio de este mandato», señaló en la nota. En su caso, Jiménez es técnico de actividades socioculturales en el Ayuntamiento de Santa Brígida. «Yo tengo una remuneración más alta y con esa bajada no puedo afrontar el cargo», sostuvo en declaraciones a este periódico. Le sustituirá en el cargo Gustavo Sánchez, quien todavía no ha tomado posesión de su acta.

Apoyo de la oposición

Así las cosas, el grupo de gobierno eleva al Pleno que se celebrará este martes a las 13.00 horas una nueva propuesta en la que los cinco ediles tendrán una dedicación parcial del 75% y un sueldo de 38.632 euros. «No creo que protesten, salvo que ahora crean que cobramos poco», bromeó Isabel Peñate, quien anunció la propuesta.

Desde la oposición, Antonio Ortega, portavoz de Avesan, sostuvo que esta vez sí votará a favor. «Tienen la posibilidad de tener hasta tres concejales con dedicación exclusiva, pero no veo oportuno que pretendieran que los concejales con menos responsabilidades intentaran ganar 51.000 euros, más que yo cuando fui alcalde, que cobré 47.000 euros anuales», dijo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Déniz, también explicó que aprobará esta nueva propuesta. «Con esta propuesta no tenemos problemas, la apoyaremos, pero dejo claro que nosotros apoyábamos hasta las tres dedicaciones exclusivas que por ley corresponden al Ayuntamiento, pero con un orden lógico: alcalde, primer teniente de alcalde y concejal con más áreas, pero no al último de la fila», manifestó Déniz, quien recordó que su grupo ha apoyado seis de las nueve iniciativas que el gobierno ha elevado al Pleno y que el alcalde logró el cargo con los votos de su partido.

Los miembros del equipo de gobierno no cobrarán el primer mes que llevan en sus cargos, desde que el pasado 17 de junio tomasen posesión, pues todavía no se han aprobado sus sueldos y una vez validados, la norma no tiene efecto retroactivo.