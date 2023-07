Una actuación policial digna de héroes

La familia Gutiérrez de la Cruz estará eternamente agradecida al servicio que le prestaron los Policías Locales Margarita Domínguez Pulido y Óscar Manuel Santana Guerra. Jorge Gutiérrez y su mujer son dos personas dependientes que necesitan cuidados las 24 horas del día, y son sus hijos quienes se encargan del bienestar de sus padres. En un cambio de turno entre los hijos del matrimonio, Jorge se levantó para ir al baño, algo que no es habitual cuando se encuentra solo en el domicilio, con la mala fortuna de que se cayó en el interior del cuarto de baño y se fracturó la cadera.

Malali Gutiérrez, que era la que hacia ese relevo, se encontró al llegar al domicilio que su padre estaba encerrado y en el suelo, por lo que no dudó en llamar al 112 para pedir ayuda. «Mi padre padece de Alzheimer y no era capaz de decirme qué le pasaba ni qué le dolía, por lo que todo fue un poco más complicado», relata la hija del matrimonio. Una situación que se complicó al darse cuenta que su padre estaba justo detrás de la puerta del baño, por lo que esta no se podía abrir. «Yo antes de entrar por la ventana del baño decidí llamar a emergencias, y los primeros en llegar fueron la Policía Local junto a la ambulancia», relata.

Siguiendo en todo momento las instrucciones de médicos, Malali entró por la ventana, logró mover a su padre, y dejó la puerta del baño libre para que el personal sanitario y la autoridad pudiera entrar y socorrer al anciano. «Tanto Óscar como Margarita, que fueron los dos agentes que se desplazaron hasta el domicilio, hicieron una actuación excelente y a pesar de la situación en la que se encontraba mi padre, lo hicieron todo con mucho cariño y cuidado», explica Malali.

Por este motivo, desde el ayuntamiento de Santa Brígida, se hizo un acto de agradecimiento a estos dos agentes locales, en el que estuvo presente el alcalde José Miguel Bravo de Laguna y el concejal de seguridad, Adrián Camacho Mayor. Un acto en el que también hizo acto de presencia la jefa accidental de la Policía Local de Santa Brígida, Begoña Santana. «Siempre estamos acostumbrados a ver a la Policía como una autoridad que va a lo malo y sin embargo ellos pusieron sembraste y calma familiar», comenta la hija del afectado, que no dudó en escribir a estos dos héroes una carta en la que agradeció, de parte de la familia Gutiérrez de la Cruz, el servicio prestado.

Por su parte, Óscar Manuel Santana Guerra explicó a este periódico cómo vivió esa llamada telefónica. «Fue por la tarde en un servicio más», explica. «Una vecina nos pidió auxilio porque su padre se había caído y no dudamos en colaborar», rememora. En el municipio de San Brígida, tal y como explica este agente, el 80% de los servicios cuenta con la asistencia de la Policía Local. «Nosotros siempre vamos a ser una primera respuesta y normalmente llegamos antes que cualquier recurso porque solemos estar patrullando», comenta.

Actuaciones de este tipo han tenido muchas, aunque no siempre se les agradece el trabajo realizado. «Al final que reconozcan tu trabajo está bien y es algo que se debería hacer más a menudo, y en este sentido, este grupo de gobierno ha empezado con buen pie», asegura Óscar Santana.

Finalmente, Jorge Gutiérrez fue trasladado al hospital con una fratura de cadera, y aunque el susto para Malali y sus hermanos fue inmenso, la ayuda recibida por parte de estos dos agentes de la Policía Local fue clave para poder solventar de la mejor manera posible una caída que podría haber sido peor.