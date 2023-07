Mette Borresen, la noruega que se enamoró del '¡mi niño!'

El 26 de febrero de 1986, una rubia de ojos azules de tan solo 24 años aterrizó en Gran Canaria procedente de Oslo para hacer una sustitución como guía turística durante apenas tres meses. Pero entre que empezó a aprender el español, que no le apetecía comenzar una nueva vida en otro país, que se le cruzó por delante un chileno y se enamoró, y que le cogió el gusto a eso del ‘chacho’ y el ‘mi niño’ que tan bien pronuncia, Mette Borresen, actual secretaria del Club Noruego de Arguineguín, acumula ya 36 años viviendo en la isla. «Y no me pienso ir, yo procuro portarme bien para quedarme aquí», cuenta.

Mette nació en la ciudad de Oslo en 1962, estudió un curso de formación profesional de Administración y trabajó como secretaria en un periódico y como recepcionista de hotel. Pero su verdadera vocación era ser guía turística y se formó para ello con una empresa del sector en Fuengirola, en Málaga, para luego volverse a su país. Su intención era marcharse a ejercer esa profesión a Grecia, un país que había visitado y por el que rápidamente se sintió atraída, pero una llamada desvió su destino unos cuantos miles de kilómetros. «En 1986, Puerto Rico estaba en pleno boom turístico y experimentando un crecimiento muy rápido, y aquí había grandes empresas noruegas y danesas trabajando», recuerda, «y me llamaron porque una guía había enfermado y necesitaban que yo la cubriese durante tres meses». Mette ya había estado previamente en Gran Canaria en unas vacaciones familiares, pero no le había llamado nada la atención. Aún así aceptó la propuesta y voló a la isla para incorporarse a su puesto dos días después de llegar. Encontró un destino y un turismo muy distinto al de ahora. «Venían muchos vuelos chárter y los turistas no hacían nada si no tenían un guía siempre con ellos», relata. Mette quería irse a Grecia para ser guía turística, pero una oferta de trabajo cambió su destino Mette quería irse a Grecia para ser guía turística, pero una oferta de trabajo cambió su destino A la noruega le tocó primero empaparse y aprender lo básico sobre la isla. «Me dieron un libro tocho y venga, a leer», señala. Se llevaba a los turistas de excursión a Las Canteras, de compras por Triana y Santa Catalina, al casino, a fiestas de folclore canario en la finca del conde en Juan Grande, de ruta en safari por la presa de Las Niñas y Ayacata y hasta a una fiesta en un barco. «Era muy divertido y los guías nos entregábamos mucho». Estuvo año y medio en ese empleo. Un día le pasó por delante el chileno con el que se casó ese mismo mes de octubre, apenas ocho meses después de llegar a la isla y con el que tuvo dos hijos moganeros. «A mi me dijeron que tuviera cuidado con los canarios y los marroquíes, porque podía quedarme aquí, pero nadie me avisó de que había un chileno suelto y dando vueltas», bromea. Se marchó con él a trabajar en su negocio, una cafetería reconvertida en pizzería en el centro comercial de Puerto Rico, además de otros locales en el paseo marítimo y en el centro comercial Europa. «Se ganaba mucho dinero en aquella época, entre 1987 y 1992 los negocios de Puerto Rico vivieron su época dorada». Club Noruego Años después se divorció y se marchó a trabajar como relaciones públicas en un hotel de Amadores, al tiempo que poco a poco fue vinculándose a la actividad del Club Noruego de Arguineguín, fundado hace 36 años. «Cada año se celebra una caminata y como los noruegos pasan poco tiempo en la isla, apenas cuatro o cinco meses al año, nunca terminan de aprender español, así que empecé a ayudarlos en las traducciones», rememora. Fruto de esa colaboración, el presidente del club la reclutó como secretaria hace ya 16 años, aunque también hace de traductora, de encargada diaria del espacio y de guía; de hecho a menudo se lleva a los socios de excursión por la isla. El club tiene 700 miembros. Fue voluntaria del centro ocupacional y de Cruz Roja y forma parte de la Mogán Big Band Fuera de su trabajo, Mette es una amante de la naturaleza y le encanta caminar y nadar, además de la música, pasión que desde hace diez años disfruta como integrante de la Mogán Big Band, de cuya directiva también es miembro. Y además es agradecida con la comunidad que durante tantos años la ha acogido y en la que está plenamente integrada, pues durante 20 años ha sido voluntaria del centro ocupacional de Arguineguín y de Cruz Roja. Mette quería irse a Grecia, pero ya no cambia nada de lo que le ha dado Gran Canaria. «Somos muy afortunados de vivir aquí y a veces no lo sabemos apreciar», señala, «los canarios tienen un corazón muy grande y quien diga lo contrario estaría faltando al respeto; esta isla tiene algo especial, tiene mucha calidad de vida y una energía que hay que cuidar». Esta noruega ya solo vuelve a su país de origen de vacaciones y tiene claro que en esta isla seguirá viviendo incluso después de jubilarse, pues será el mejor momento para disfrutarla. «En Noruega tenemos un dicho: si no has visto a tu vecino en tres meses, vete a Arguineguín».