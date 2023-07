El Auditorio de Valleseco se convierte estos días en un centro de perfeccionamiento para una quincena de jóvenes cantantes líricos de diversos países que desean profundizar en su formación. Para muchos de ellos, llegar a la excelencia conlleva en sus carreras invertir tiempo, esfuerzo y dinero en clases, talleres y estudios para pulir la técnica, la dicción y conocer el repertorio. El stage de alto rendimiento impulsado por Artifex Proart con la colaboración del ayuntamiento de Valleseco en el marco de la iniciativa ‘Secretos Líricos en el Hotel Santa Catalina’, reúne a intérpretes emergentes de México, Cuba, Brasil, Rumanía y España, entre ellos los grancanarios Aridane Betancor, Melanie Zerpa y Pamela Cruz.

El cantante de Moya Aridane Betancor lleva más de dos décadas dedicado a la música. En Madrid realizó su grado superior, en donde el próximo año iniciará un master. «El mundo del canto es muy complicado y exigente. Si la cosa sale mal como solista, siempre existen los coros profesionales como el del Teatro de la Zarzuela, el de RTVE, el Cono Nacional de España, el del Teatro Real…o dedicarme a impartir clases» Por ello en septiembre se somete a las pruebas del Coro Nacional de España. «Estas iniciativas te permiten aprender y profundizar un poco más en las aportaciones técnicas de los grandes maestros que imparten las clases».

Nauzet Mederos es uno de los tres pianistas acompañantes que figuran en el stage de Valleseco que se celebra hasta el día 19 de julio. El sonido del piano ayuda a los cantantes y a los profesores en las clases. «Suplimos a la orquesta para que los chicos y chicas puedan cantar sobre música real. Para un buen cantante lírico es fundamental conocer el rico repertorio zarzuelístico. Deben dejarse aconsejar por los profesores de canto y especialistas», señala Mederos, que recuperó hace tres años una de las zarzuelas costumbristas compuesta hace más de un siglo en Canarias por el maestro Santiago Tejera Ossavarry, inspirada en el barrio marinero de San Cristóbal.

La directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico e impulsora de este stage, Isabel Costes, sostiene que «es imprescindible que los alumnos posean una formación integral y completa que les permita estar preparados para cuando accedan a sus carreras artísticas profesionalizadas».

Respiraciones diferentes

«La respiración mientras se canta y se baila es muy distinta en la zarzuela y la ópera, por ejemplo. En la zarzuela se unen muchas artes. Lo importante es que valoremos que existen en España muchos jóvenes que poseen voces valiosas, pero también es tarea de los docentes convencerlos de que no pueden arruinarlas con las prisas por hacer una carrera rápida. Para lograr conseguir contratos futuros es necesario encerrarse en el aula a estudiar, subir a cantar al escenario para ganar experiencia teatral, dándose así a conocer entre los programadores, agentes y compañeros de profesión del ecosistema artístico», añade.

Andrea Carpintero es una joven intérprete malagueña que llegó al stage después de iniciar sus estudios de canto con Manuel Cerezo. Carpintero, que terminará el año próximo su ciclo de canto en el Superior de Madrid, desea en Valleseco «aprender mucho y pasárselo bien cantando, porque no soy de las que me emociono con las expectativas. En este stage los profesores te motivan y te obligan a mejorar. Todas buscamos soltura escénica y seguridad vocal», confiesa.

Entre esos profesores figuran, ni más ni menos, que Aquiles Machado, María Katzarava, Augusto Brito, Polo Falcón, Guacimara Correa, Rubén Tenesor, Nauzet Mederos, Miguel Huertas, Cristina Naranjo, Yónatan Sánchez o Federico Figueroa.

De México a la Isla

Alberto Galicia se desplaza desde mucho más lejos. El mexicano, que cursa su último año de carrera en el Conservatorio Nacional de Música en donde ingresó con 17 años, figura en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes de Ciudad de México, entidad que lo becó para que acudiera al curso que dirige Costes. «Quiero sacar todo el provecho de los maestros. Estas experiencias te permiten foguearte y conseguir poco a poco el nivel que luego te permita tener una carrera profesional», admite.

El profesor de danza de este curso de formación intensivo, Rubén Tenesor, cree que las nociones coreográficas asimismo complementan la formación de los cantantes. «Los intérpretes deben saber controlar los movimientos escénicos y no es fácil que un cantante lírico se mueva con sentido, al igual que no los es que un bailarín cante. Por eso esa flexibilidad artística y permeabilidad en el dominio de la escena te garantiza como artista más posibilidades de éxito».

Todos ellos suelen efectuar audiciones frecuentemente con la pretensión de llegar a ser partiquinos en algún título de ópera o zarzuela en su ciudad. Estudian continuamente para perfeccionar técnica y expresión. Demasiada disciplina, horizontes poco claros.