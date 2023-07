Encontrar una casa digna sin dejarse el sueldo. Ese es el sueño de muchos a la hora de alquilar una vivienda en estos últimos años. Algunos ejemplos de estas desilusiones incluyen anuncios que promocionaban acogedores estudios, pero que en realidad resultaban ser espacios reducidos y poco adecuados para una vida cómoda. También se han presentado casos de luminosos apartamentos que, en la visita, se descubría que solo contaban con una pequeña claraboya como fuente de luz, lo que generaba una sensación de insatisfacción entre los interesados.

Es el caso que ha ocurrido recientemente en un anuncio de alquiler de Idealista sobre un piso de "20 metros cuadrados ubicado en San Bartolomé de Tirajana". El anuncio viene encabezada con una fotografía que muestra cómo la ducha está justo al lado del microondas, la cocina y la lavadora acompañada por una descripción de "preciosa pequeña casa de madera" por la que piden 400 euros al mes, eso si, los gastos vienen incluidos.

El propietario hace especial hincapié en que el piso es solo para una persona.

Este anuncio se ha vuelto viral en compartirse en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde los usuarios han manifestado su malestar ante la presencia de este tipo de anuncios.

"Pone que no se permiten animales, ¡pero si no hay espacio n para un hámster!", escribe un tuitero. "No tenéis visión de rico. Imagínate tomarte un té recién hecho mientras estás dándote una ducha. El culmen de la comodidad", escribe otro con sorna. "Oye, vigilar que no se te queme la comida desde la ducha es un puntazo", dice un tercero en la misma línea.

"Parece un capítulo de mil maneras de morir. Si no mueres por electrocución, te espera el escalón móvil para patinar y romperte la crisma", finaliza otro en tono sarcástico.

Las microcasas de 30m2 se disparan en Canarias

Una cocina con apenas dos fogones y sin encimera para preparar los alimentos o un salón que sirve a la vez de dormitorio y comedor. Estas son algunas de las características de los pisos más pequeños del mercado inmobiliario, los que tienen un tamaño de 30 m2. Unas edificaciones que, según el último informe Censos de Población y Viviendas 2021 publicado en junio por el INE, cada vez son más comunes en Canarias. De hecho, en diez años estas casas se han duplicado en las Islas, aumentando un 149.31% y pasando de haber 4.719 en 2011 a 11.765 en el último año del que se tienen datos, 2021.

Si miramos estos datos por provincias, Santa Cruz de Tenerife es donde más crecen estas microcasas, un 198% en diez años. Así, mientras que en 2011 había 1.973 pequeñas casas, en 2021 prácticamente se triplicaron, pasando a registrarse un total de 5.873.

En el caso de Las Palmas las pequeñas viviendas se duplicaron en el mismo período, aumentando un 115%. De 2.746 casas de 30m2 o menos se pasó a notificar 5.892. Y aunque en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura el aumento no es tan considerable, destaca el hecho de que la presencia de microcasas es mayor que en la provincia vecina.