La historia detrás de la guerra de las banderas en los balcones de Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro pancartas del PP y una del PSOE ondean en Schamann. Uno de los edificios más visibles de la concurrida calle Pedro Infinito protagoniza una peculiar estampa electoral. La segunda planta del inmueble ha sembrado la semilla de la discordia en el paisaje azul que reina al incluir la única bandera socialista de la fachada. Los vecinos aseguran que la convivencia siempre ha sido buena, y es que han seguido la ancestral y sabida norma de no hablar de política con la persona que tienen al otro lado del rellano. Ahora, sin embargo, la atención que ha recibido el acontecimiento ha hecho aflorar los colores ideológicos en sus conversaciones.

El propietario del inmueble, Manuel Hernández, explica que unos amigos le propusieron pagarle por la colocación de la publicidad del partido y aceptó por el "componente simpático" que suponía. "En Schamann ha generado un momento divertido, es la comidilla del barrio", recalca. Sin embargo, tras recibir el visto bueno de todos los inquilinos, se topó con la negativa de Carlos Arévalo: "Yo pago mi casa y decido si lo pongo o no".

Arévalo, nacionalizado en España y de origen ecuatoriano, llegó hace dos décadas al Archipiélago. "Gracias a la política de extranjería del PSOE toda mi familia pudo tener los papeles", detalla. Por esa razón vota y le debe fidelidad al partido de izquierda. "Me gusta que piensen en los migrantes y que les ofrezcan ayudas, por mi parte no he necesitado ninguna, pero gracias a ellos mi familia obtuvo la nacionalidad", añade.

La colocación de las lonas siguió adelante a excepción de la segunda planta en la que únicamente ondeaba la bandera de la UD Las Palmas. Fue en la misma tela del distintivo deportivo que el vecino escribió en rojo "Vota PSOE" para mostrar su desacuerdo. Miembros del partido socialista al percatarse de la situación ofrecieron al hombre colocar una lona de las mismas dimensiones en su balcón.

"Es una guerra de banderas", resume Héctor López, que tiene la oficina de su empresa en la primera planta. A pesar de la lucha por ocupar el espacio, López explica que en el edificio hay un buen ambiente. "Son todos de diferentes nacionalidades, hay africanos, sudamericanos, canarios, y la convivencia es buena", cuenta. El propietario considera que el hecho de que la bandera sea socialista "es lo de menos, podría ser de cualquier partido", por ello, para Hernández lo importante son las "fuertes convicciones democráticas entre todos los vecinos".

López desvela que ni siquiera votará al PP, pero por la amistad que tiene con el dueño dejó que colocaran la pancarta en su balcón. "No tiene nada que ver, simplemente lo hice por amistad, independientemente de mi afiliación política", detalla. "Mis vecinos no son politiqueros, fue una cuestión de que el dueño lo pidió y las pusieron por él", apunta Arévalo.

El fútbol, punto de encuentro

"La guerra seguirá", asegura López. "Me dijeron que va a haber una contrarréplica, que no sé cuál será", comenta. Por ahora, el único punto de concordia en la fachada son las banderas de la UD Las Palmas que reposan junto a todas las políticas. "Yo fui el primero que la puse y los demás me han copiado", destaca entre risas Arévalo. El vecino cuenta que es un edificio muy futbolero de aficionados, y el equipo está en boca de todos. "Antes de la política va el fútbol, ahí todos nos entendemos", afirma López. "Hablamos mucho de fútbol y sobre todo en el bar Texas, que es el mejor y muy deportivo", afirma Arévalo.

La publicidad ha generado un nuevo ingreso para Arévalo que lo enviará a la poca familia que le queda en Ecuador. "Es una ayuda muy buena para la familia que me queda allá que no es mucha, pero sí muy importante porque tengo a mi abuela por ejemplo", explica.

El próximo domingo los vecinos de las cuatro viviendas están llamados a las urnas y cada uno votará por el partido que considere más afín a su ideología, este o no, desplegado su símbolo político en la fachada hogareña. Después de las elecciones, Arévalo adelanta que no quitará la lona socialista aunque el proceso electoral haya finalizado. "Se quedará porque va a ganar", prevé su esposa sentada en el bar Texas junto a su vecino Héctor López. Ambos se dan la mano sin importar el embrollo de las pancartas electorales, al final, aunque la expectación por los resultados del 23J se nota en casi todas partes desde bares, peluquerías hasta las fachadas de edificios, también reina la convivencia.