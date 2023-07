Josefa Alonso, la moganera que canta al mar

«En la Playa de Mogán, playa serena y tranquila, donde van los marineros a pescar todos los días. Si quieres saber mi nombre, yo te doy mi paradero, en la Playa de Mogán, barrio de los marineros». Sin pensarlo y de carrerilla, y con una privilegiada memoria, Josefa Alonso Hernández es capaz de recitar decenas de cantares heredadas de la sabiduría popular y otros inventados por ella. A sus 93 años y cinco meses, es la vecina más mayor de este barrio marinero y el Ayuntamiento la ha homenajeado brindando su imagen al programa de las fiestas del Carmen. «Perdón, también soy la que más habla de Playa de Mogán», bromea.

«Marinero fue mi padre, marineros mis hermanos y marinerito fue aquel que me dio la mano», continúa Josefa en unas canciones que miran hacia el mar y que cantan a los marineros y a su «bendita» virgen del Carmen, por la que tiene gran devoción. Unos cantos, señala, que tiene «guardados en la cabeza», que ha trasmitido a sus nietos para que no se pierda esta tradición y que alguno continúa aunque «ya la juventud no quiere saber nada».

Josefa nació en 1930 en este barrio, en el que ha vivido durante toda su vida aunque en diferentes ubicaciones. Es hija de Benito Alonso, un majorero de apellido burgalés que se mudó a Gran Canaria, y de María Jesús Hernández, quienes formaron una familia con doce hijos muy humilde que pasó grandes dificultades y muchas veces se acostó sin cenar o para dormir se cubría del frío con la tela de la vela de los barquillos.

Estudió la enseñanza básica hasta donde pudo y aprendió a leer y a escribir, porque su sueño era ser maestra. «Me gustaba mucho ese oficio, desde chica quería ser estudiante pero no pude ser maestra porque mis padres eran muy pobres y no había dinero», lamenta. Su pasión por esa profesión es tal que todavía recuerda el nombre de Alberta Dumpiérrez Domínguez, quien fuera su maestra. Y la instrucción que recibió en la escuela todavía no la olvida, pues a su edad presume de saber que el río Ebro es el más caudaloso de España, que el Miño discurre por Galicia y Portugal, se sabe buena parte de las capitales europeas y la geografía española.

Josefa no pudo estudiar pero trabajó durante toda su vida. Desde muy joven vendía el pescado que capturaba su padre cuando salía a faenar en el chinchorro, incluso ella a veces lo acompañaba. Y no solo vendía el género en Playa de Mogán, sino que marchaba a pie y con el pescado en el interior de una cesta que colocaba sobre su cabeza a venderlo en Veneguera y hasta Tasarte. ¿Cuántos días tardaba en ir y volver? «¿Días? ¡Qué va, en un par de horas! Caminando, y todo caminando», relata. «Mi padre cogía unos meros que partían el alma, aquello daba gusto verlo», reflexiona.

Además de al mar, también se dedicó a la agricultura, pues plantó tomateros en Playa de Mogán, en Playa del Cura y en Pasito Blanco, además de Carrizal, y trabajó como empaquetadora de tomates y plátanos en una nave de Míster Pilcher.

A lo largo de su vida, Josefa ha sido testigo de la evolución de su pueblo, desde aquel barrio de esencia marinera y de plataneras frente a una playa a la que llegaban las falúas al enclave turístico de primer nivel que es en la actualidad. «El Mogán de antes era precioso, con esa playita que teníamos y en la que había charcos donde cogíamos pescados y pulpos; era un pueblo muy distinto al de ahora, porque ahora se ha fabricado pero, oye, que Mogán también tiene derecho a tener vida», señala. Y ella está encantada con los turistas. «Mire Mogán lo bonito que está, es famoso en muchos sitios, se nombra por muchos lugares y tenemos el mejor clima del mundo».

Recuerda cuándo de niña y adolescente le gustaba jugar en la playa, cómo la juventud se iba a pasar el día a la playa de Taurito y los asaderos en el muelle viejo todas las noches deSan Juan, con un baño incluido en la playa. «Mogán era un pueblo en el que nos conocíamos todos», recuerda, de hecho en ese escenario conoció a Ángel Medina, el que fuera su marido durante 64 años y padre de sus hijos. En el pueblo también era conocido, rememora, su abuelo Elías -al que ahora recuerda una escultura- pues los niños corrían tras él para que les diese caña dulce.

Josefa Alonso Hernández, vecina conocida y reconocida de Playa deMogán, sacó adelante a siete hijos «con leche de cabra y gofio», tiene 15 nietos y 12 bisnietos a los que quiere con locura. «Yo estoy muy contenta con la vida que he tenido, y a mis nietos los quiero con locura, lo puedo decir con la boca llena».