La peluquería de Gran Canaria a la que acudían hasta los calvos

Si hubo una barbería de barrio famosa en el sureste grancanario fue la de Juan Rodríguez Ortega, situada en la zona de El Ejido, en Ingenio. Allí acudían hasta los calvos, porque en el desaparecido local se concentraba toda una variopinta legión de personajes a todas horas dispuestos a conversar de los asuntos más insospechados, mientras se afeitaban o cortaban el pelo.

Una de las exposiciones que se exhiben hasta el próximo día 30 de julio en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, en el marco de la 28º edición del Festival Internacional de Folclore 'Muestra Solidaria de los Pueblos', reproduce la esencia de aquel local que cerró sus puertas para siempre hace cuatro años, en un rincón de dicho espacio cultural en el que se rinde memoria a Juan, el barbero de El Ejido.

Su hija menor, de 45 años, Esther Rodríguez, recuerda que en aquella modesta barbería que se mantuvo igual durante décadas ajena a las modas y los cambios que surgían en el ámbito de la moderna peluquería, acudían clientes habituales "aunque no todos iban a por un afeitado o un corte. Muchos solo pasaban por el local para alegar, jugar a la zanga y a oír las historias que contaba mi padre. Quedarse calvo no era un impedimento para pasarse por allí con cierta frecuencia", señala.

"En la memoria de muchos está la barbería"

"Toda mi generación conoció a un pueblo sujeto por las supersticiones, la labor doméstica de los esteleros, lleno de hombres con su cachorro y su naife colgando del cinto, de mujeres subiendo por sus cuestas empinadas cargadas de alfalfa, pero también en la memoria de muchos y muchas está aún la barbería de mi padre", avanza Esther Rodríguez con cierta nostalgia. Ahora que Ingenio se acuerda de Juan el barbero, su hija desea no olvidarse de su madre, "la mujer que estuvo 52 años siempre a su sombra, que pasaba horas lavando y planchando esas batas de tela que se empleaban en el local y que fue servicial siempre en la crianza, educación y atención de los seis hijos que ambos criaron".

"No recuerdo a mi padre hacer otra cosa que cortar el pelo a sus clientes de lunes a sábado", dice. El local de Juan se encontraba en los bajos de una vivienda de la calle León y Castillo del barrio de El Ejido de Ingenio. Con una discapacidad en una de sus piernas, su madre, que regentaba una tienda de aceite y vinagre, lo animó inicialmente a emplearse con 'El gordo', otro histórico barbero de la zona del sureste con quien aprendió el oficio. "Allí no había que pedir cita como ahora. El primero que llegaba podía ser el primero que se pelara... o no, porque era frecuente que la gente se organizara el turno en función de las prisas que llevara. Se pelaron allí todos sus hijos y nietos", explica su hija.

Incluso cuando Juan sufrió la pérdida de una de sus piernas siguió cortando el pelo a sus clientes en su domicilio. "Juanillo, mira a ver si me puedes arreglar el pelo, que en ningún otro sitio me dejan como tú lo haces", le decían muchos. "Mi padre nunca llegó a cobrar doce euros por una pelada", admite Esther Rodríguez. "No lavaba la cabeza. Cortaba siempre con tijera y usaba muy poco la máquina. Con un 'fuchi-fuchi' mojaba el pelo y luego cortaba. Algunas veces acudían al local chiquillos jóvenes que le solicitaban cortados especiales de moda y mi padre les decía que no se los hacía, pero salían privados porque siempre volvían a repetir".

La esencia de la barbería de Juan puede contemplarse en la muestra. Sus tijeras, su sillón giratorio al que el cronista de Ingenio puso de nombre irónicamente "el potro de tortura", sus toallas de colores, sus brochas de afeitado, productos de cosmética, algunas que otras fotografías en blanco y negro empleándose a fondo con sus clientes en las que se observa siempre a un Juan sonriente... "Aquella barbería era su vida. Cuando ya no pudo trabajar más se vino abajo emocionalmente", lamenta su hija. Juan el barbero falleció recién cumplidos los 76 años, pero su recuerdo aún perdura en todos los que lo conocieron y se gastaron los cuartos en su negocio.