Doce horas de camino a Santiago

Pasadas las 23.00 horas del lunes salió de su casa en Bellavista camino a Santiago para cumplir una promesa que hizo hace años por haber superado una operación para extirparle un cáncer, y a las 12.07 horas de este martes ya estaba enfilando la calle Reyes Católicos de Tunte en dirección a la parroquia. Tomás Santana tardó casi doce horas en cubrir a pie el trayecto que separa su casa de la villa de San Bartolomé de Tirajana a través del barranco de Fataga, un recorrido que lleva realizando ya unas tres décadas. «Superé el cáncer y ahora me toca cumplir lo que prometí», señala este peregrino de 67 años apoyado sobre un palo de manera que facilita el camino y bajo un gorro de paja para protegerse del sol.

Tomás es solo uno de los tantos devotos que ayer se acercaron hasta Tunte para festejar al apóstol Santiago en su día grande y que durante horas llenaron las calles de vida. Ni los 30,3 grados que el termómetro marcaba a mediodía espantó a ni uno solo de los feligreses, aunque después de la ola de calor de la semana pasada muchos sorprendían con un «está el día más fresco».

A las 05.00 horas arrancó la Diana Floreada por las calles de Tunte, acompañada de la Banda de Agaete, una celebración que reunió a decenas de personas y logró uno de sus mayores éxitos de los últimos años. Horas después, ya más descansados, Tunte volvió a llenarse de gente llegada desde todos los puntos de la isla para gozarse, a las 12.00 horas, la solemne eucaristía que presidió el sacerdote Eusebio Sánchez Domínguez y que estuvo acompañada por la agrupación folclórica Achimencey. Pasadas las 13.00 horas, la talla del apóstol Santiago salió en procesión por unas abarrotadas calles de Tunte escoltada por la Escuadra de Gastadores de Infantería de Marina del Mando Naval de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que estas fiestas han recuperado la presencia de los militares y de su banda de música después de una década, según explicó Ismael Guerra, presidente de la Asociación Cultural Santiago El Chico. Además, por primera vez se realizó una ofrenda floral y musical a los pies del apóstol a cargo de Las 8 Islas Canarias.

Tradiciones familiares

Minutos antes de todo el despliegue festivo por el centro del pueblo llegaba Tomás hasta Tunte. «Hacemos este camino siempre un grupo de amigos, pero este año uno de ellos cayó enfermo y el resto no quiso venir, pero yo hablé con ellos para venir yo solo porque tenía que seguir cumpliendo mi promesa», explicó este caminante, quien a pesar de tantas horas de trayecto confesó no estar cansado. «Traigo agua y comida basada en hidratos».

Hasta la villa de San Bartolomé de Tirajana también subieron Noelia Quintana, Mario y su hijo Santiago, de siete años. Residente ahora en El Tablero pero natural de San Mateo, Noelia explicó que lleva desde que nació subiendo a Tunte por Santiago, y de eso hace ya 46 años. «La devoción viene de mi padre, que se llamaba Santiago, quien siempre nos traía tempranito después de recoger a mis abuelos en Las Lagunetas; veníamos a ver salir al santo, dábamos una vuelta por el pueblo y luego nos íbamos a la cumbre a comer», señala. Una tradición familiar que ella continúa inculcando en su hijo Santiago, que ahora recoge el testigo. «Si tienes fe es muy fácil de trasmitir esta tradición a las nuevas generaciones», añade, «es muy bueno traspasar la cultura y el legado a nuestros hijos y contarles la historia de Santiago Apóstol, además de enseñarles a compartir con los vecinos».

Noelia recuerda cómo antaño su padre llegaba y se ponía un pañuelo en las rodillas y andaba de rodillas desde la puerta de la parroquia hasta la imagen del santo. Y ella no se pierde una, porque siempre sube el 25 de julio a Tunte, incluso cuando trabajaba en Las Palmas de Gran Canaria hacía lo posible por pedirse el día libre para cumplir con su tradición familiar.

Y de tradiciones va la cosa enTunte, porque quien de casa sale, a casa vuelve. Fue el caso de Miguel Ortega, «el de los Ortega de Tunte de toda la vida» dice, quien hace años que vive en San Mateo pero cada 25 de julio, siempre que puede, regresa al pueblo donde se bautizó. Esta vez lo hizo con amigos y su esposa, Manuel, Loli y Agustina, para continuar cumpliendo una promesa que hizo hace muchos años, cuando también llegaba a la villa caminando desde Vecindario o desde Maspalomas. Al menos hasta su 70 años, pero ya no lo hace a sus 78 veranos. «A mi me jala esto mucho», cuenta, al tiempo que recuerda que «las fiestas han cambiado mucho; antes había mucha más gente, sobre todo cuando bajaba la procesión desde el pinar». No obstante, considera que estas fiestas siguen manteniendo su esencia.

Tunte terminó anoche sus fiestas en honor a Santiago con una gala presentada por Daniel Calero y con las actuaciones de La Banda de Los Piojitos, la cantante Cristina Ramos, Marea 3, Kike Pérez, Yeray Rodríguez y Thania Gil. Por otro lado, el próximo sábado, para cerrar el programa de actos religiosos, la parroquia del barrio acoge a partir de las 20.15 horas una misa por todos los difuntos del pueblo.

Acaban las fiestas de Santiago per en unas pocas semanas arrancan las fiestas en honor a San Bartolomé, que el pueblo festeja del 11 a 24 de agosto y cuya programación incluye una gala infantil, una carrera de carretones, un concurso de repostería, torneos, encuentros vecinales, varias verbenas, el concierto Medianía del Timple- Memorial Totoyo Millares, la bajada del carbonero y un fin de fiestas con un concierto de Bertín Osborne.