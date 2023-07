Paco Báez, medio siglo con el pan a cuestas

«Buenas caballero, señor Paco, es una pena que se nos vaya pero la salud es lo primero. Que tenga suerte y espero que todo le salga bien, un saludo y gracias a usted por lo que nos ha dado». Las palabras las escribe una clienta de Francisco Báez Quevedo, alias Paco el Panadero, a la que lleva dos décadas dejando el pan en la puerta de su casa y recogiendo el dinero, pero a la que no conoce. Ella se despide en una nota y le desea salud porque a sus 63 años Paco se retira por un problema de rodilla después de 53 años ejerciendo como el repartidor del pan de todos los pueblos y pagos distribuidos por el barranco de Arguineguín, desde El Pajar hasta Barranquillo Andrés, desviándose incluso a Montaña Arena o El Llanillo. «Para mi, desde El Pajar hasta Soria, yo los miro a todos como si fueran mi familia», relata.

Paco llegó al mundo por Cercados de Espino en mayo de 1960 y apenas diez años después, aún muy chiquillo, empezó a trabajar con su hermano Antonio, quien además de tener un supermercado era el repartidor del pan por los pueblos de todo el barranco. Pero no empezó precisamente porque le gustase el oficio. «Empecé a trabajar a esa edad por mi interés en subirme en un coche. ¿Usted sabe lo que era montar en coche en esa época? ¡Iba tan motivado que me levantaba solo, sin que nadie me despertase!», recuerda. Y arrancaba también a Lomo Galeón, Las Crucitas, Filipinas, El Caidero, El Horno, Peñones o El Sao con el primer cometido de ir preparando las bolsas en la parte de atrás del furgón.

Los primeros años de trabajo los recuerda «muy duros porque uno era un pibe». Y no es para menos porque con diez años se levantaba a las 01.00 horas de la madrugada para ir a hacer el reparto hasta las 08.00 horas, para que todos los vecinos tuvieran el pan para desayunar y para que sus hijos se llevasen el bocadillo al colegio. Después de salir del trabajo le tocaba sentarse otras tantas horas delante del pupitre de su escuela. «Me quedaba dormido sobre la mesa un montón de veces», rememora, «y mis compañeros se lo decían a los profesores, pero ellos les decían que me dejasen descansar; eran muy comprensivos conmigo». Además, también vendía por los pueblos la mercancía del supermercado de su hermano.

Clientes de Paco se han despedido de él dejándole notas en papel y mensajes en redes sociales

En estos 53 años de oficio, Paco no solo vendía pan. También era el que llevaba las noticias cuando no había teléfonos móviles ni aplicaciones de mensajería instantánea y el que ayudaba en los recados cuando los vecinos le pedían que le llevara una botella de leche a un familiar o que le alcanzara las medicinas o un queso. Incluso vendía el periódico y durante el confinamiento fue trabajador esencial porque «pan se come todos los días», además de hacerle la compra a las personas mayores. En su memoria también guarda recuerdos de cuanto po barranco de Arguineguín corría el agua en las épocas de lluvia y no podía cruzar la carretera. «A lo mejor yo estaba por la parrte del barranco de Mogán y tenía que lanzar el pan hasta la parte de San Bartolomé de Tirajana, por lo menos doce metros».

Ha pasado tantos años repartiendo pan en la zona que así fue como conoció a Marcela Ramos, la mujer con la que lleva 33 años casado. La conoció cuando ella trabajaba en Montaña Arena plantando tomateros. «Allí nos vimos y surgió el flechazo», cuenta, y aunque iba a trabajar confiesa que cada vez que iba a aquel barrio lo hacía con más ganas. «A veces le daba alguna cosilla, algún regalo», relata risueño, «para ir endulzando la cosa». Se ríe.

Para Paco este ha sido el trabajo de su vida y está orgulloso de su oficio. «Este es un trabajo en el que se conoce a mucha gente y con los vecinos he creado una relación estupenda», señala. Lo que más le ha gustado es dialogar con las personas. «Siempre me ha encantado», dice, «la gente me conoce y me piden que les lleve una cosa u otra y yo lo hago, porque me siento bien, muy realizado haciendo esos favores porque yo el coche tenía que llevarlo igual, ¿qué más daba hacer el favor?».

«Desde El Pajar a Soria, yo los miro a todos como si fueran de mi propia familia», señala Paco

Paco el Panadero cree que ha hecho «un bien común» para todos sus vecinos y clientes a los cuales repartía pan, unos 400 al día en las mejores épocas. «Hacía esos servicios porque además de beneficiarlos a ellos, también me beneficiaba yo porque me ganaba su confianza hasta el día de hoy», añade, «alguno ha ido diciendo por ahí que yo me he hecho rico, pero yo no me he hecho rico vendiendo pan, solo me ha dado para comer y vivir». De hecho, cuenta Paco que en estos 53 años de trabajo tan solo ha cogido vacaciones, en conjunto, un mes, quince de ellos para irse de luna de miel cuando se casó y otros 15 en fines de semana sueltos para llevar a su hija un fin de semana a conocer otras islas. «¡Pero si me operé del menisco y a los 13 días me puse a trabajar otra vez!». Ahora sí quiere aprovechar para realizar «pequeños viajes».

Ahora, mientras espera por una operación que le mejore la rodilla, Paco, junto a Marcela, se va a dedicar de lleno a atender sus 3.000 metros cuadrados de fincas, en las que cultiva mangueros, aguacateros, papayeros, limoneros, mandarinos y albaricoqueros y que el año pasado le dieron una producción de más de 5.000 kilos de fruta pese al viento y las altas temperaturas.

Paco desconoce qué habría hecho si aquel interés por montar en coche no lo hubiese enganchado al mundo del pan. Producto que, por cierto, no sabe elaborar a pesar de tantos años repartiéndolo. «Quizá hubiese seguido en el supermercado de mi hermano, donde trabajaba desde los diez años para aprovechar y coger golosinas».