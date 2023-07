La guardiana del mar navega junto a sus fieles

"Sin esperarlo ninguno le pedí al cielo un milagro, y la virgencita del Carmen le dio la vida a mi hermano". De este modo habría sonado la canción que Lucía tenía preparada para cantar a la Virgen del Carmen en su regreso a Arguineguín, pero no se atrevió. Con mucho orgullo, asegura que canta en una rondalla y que incluso tiene "un traje calado precioso para cuando hay actuación". Junto a Marisol, Modestita, Gabriela, Angelines y Maruca han llegado desde Las Palmas hasta Mogán en una excursión organizada por el Risco de San Nicolás. "Es la primera vez que venimos a la procesión del Carmen, y la verdad es que nos ha encantado", explica Marisol.

Este grupo de seis amigas jubiladas llegaron a las diez de la mañana al Puerto de Mogán, donde disfrutaron de la misa previa a la procesión marítima. A las seis de la tarde, una guagua las volverá a recoger para dejarlas en un punto de la capital, donde regresarán a sus hogares después de haber pasado un domingo diferente. "Ahora que ya hemos visto el embarco, que por cierto ha sido precioso, nos sentaremos bajo una sombra a bebernos un whisky, y a lo mejor hasta tenemos suerte y encontramos novio", dicen entre risas.

El puerto de Mogán fue testigo durante la mañana del regreso de la Virgen del Carmen a Arguineguín después de dos semanas en Mogán. Se trataba de la procesión marinera, una de las tradiciones más aclamadas entre los pescadores y vecinos de los pueblos costeros de la isla de Gran Canaria. "Esta tradición se va perdiendo con el paso de los años", comenta Manuel Medina. "Yo vivo en Mogán de siempre, y nunca me he perdido esta cita", explica. "Además, siempre la he hecho en barco, este año es el primero que no ha podido ser", comenta un tanto melancólico. Junto a su mujer, su hija y su nieta de cuatro años en brazos, Manuel vivió con nostalgia el embarco de la Virgen del Carmen, aunque por fuera, tal y como comenta, intenta hacer ver a su nieta que está bien. "A ella, apesar de su corta edad, hemos intentado inculcarle esta fe, y de momento parece que vamos por buen camino", sentencia.

A días para que finalice el mes de julio y con aviso por altas temperaturas en el sur de Gran Canaria, algunos de los más devotos que decidieron acompañar a la Virgen hasta el puerto para su embarco, iban en ropa de baño. "Esto no dura mucho, por eso ahora cuando termine, aprovechamos el día en la playa", comentan los asistentes. "Guapa, guapa y guapa" tararea tímidamente Maite Muñoz. Durante el trayecto que realizo la Virgen, desde la plaza Doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán hasta el puerto, no paró de cantar las canciones que la banda de música tocaba con sus instrumentos, y es que su pasión por el Carmen no tiene límites, motivo por el que, tal y como expresa, "hoy podría ser perfectamente uno de mis días favoritos del año".

Ha venido a la procesión después de cuatro años sin poder hacerlo, y es que «entre la pandemia, los problemas familiares y la salud», se ha tenido que ausentar durante un tiempo.

«Esos años en los que no pude venir, estaba inquieta», explica mientras saca de la cartera una estampa de la Virgen y, antes de enseñarla, la besa. «Cada año que pasaba rezaba para que antes de irme a los cielos pudiera verla una última vez, porque como bien dicen, nunca se sabe cuán es la última vez, por eso hay que aprovechar», sentencia esta devota.

Recorrido a la inversa

Entre la cantidad de turistas que acompañaron a la Virgen hasta el puerto de Mogán, atraídos por el ruido y la multitud en sus vacaciones en la isla destacan Roberto Musso y Lita Sabina. Ambos podrían ser dos canarios más, pues desde hace cinco años se afincaron en Puerto Rico, atraídos por "el buen tiempo, la comida y la manera de vivir de la gente". Roberto, natural de Italia y Lita, de Perú aseguran no perderse ninguna fiesta, ya sea de carácter religioso o cultural. "La Virgen del Carmen es mi favorita, porque a pesar de que llevo poco tiempo aquí, es la de nuestro municipio, y además, según nos han contado, la guardiana del mar", explica Roberto.

Es la primera vez que esta pareja de extranjeros realizan este recorrido a la inversa, pues según explican, desde hace cinco años lo hacen pero desde Arguineguín. Hoy, el trayecto ha variado, e incluso se han atrevido a vivir la experiencia de hacer la procesión en uno de los barcos. "Ha venido nuestra familia de Italia, nos vamos a encontrar con ellos un poco más adelante y vamos a embarcar en uno de los barcos que seguirán a la Virgen hasta Arguineguín", dice Lita. "Compramos los tickets hace unos días, cuando a la familia le pareció una buena idea descubrir las tradiciones de la isla".

Roberto Musso y Lita Sabina acompañan desde hace cinco años al Carmen en la procesión marítima

Alice y Margot, en cambio, sí que son nuevas en esta cita religiosa. Han venido desde Manchester para pasar dos semanas recorriendo las islas orientales y en su primera parada han dado con esta procesión. «Siempre es bueno nutrirse de las tradiciones de cada uno de los lugares a los que vamos, nos parece muy curioso y divertido», explican.

Aterrizaron el viernes por la noche y en estos días le ha dado tiempo de razonar y explicar a la perfección los motivos por los que cambiarían, mañana mismo si fuese necesario, Reino Unido por España, concretamente Gran Canaria. «De momento sólo conocemos esta, pero es suficiente para tomar una decisión», comenta Alice. «Intentamos venir a España cada año y así conocer los diferentes rincones del país, motivo principal por el que hablamos más o menos el español», remarca Margot.

Las primeras veces

La curiosidad por la festividad hace a los más nuevos preguntarse cuál es el recorrido exacto que tendrá que realizar el Carmen hasta embarcar. Es el caso de Yasmín y Marcos, mellizos de diez años que acuden a la procesión junto a sus abuelos, Loli y José Antonio. «¿Desde cuándo se hace esto, abuela?» pregunta Yasmín mientras se cuelga en su hombro la toalla de playa. «Esto tiene una larga historia. Abuela y abuelo vienen desde hace muchos años, cuando éramos pequeños nuestros padres nos traían», le explica.

Marcos, en cambio, opta por mantenerse en silencio y pensativo, mientras observa todos y cada uno de los rincones que ve a su alrededor. Desde los barcos atracados, se asoman a ver el paso de la Virgen mientras ultiman su desayuno de domingo, al igual que los que tienen su casa a los pies del paseo, o los que simplemente están alojados de forma temporal. «Abuelo, ¿Podemos ir nosotros también en uno de los barcos?, pregunta el niño. José Antonio, entre risas, le explica que no han comprado las entradas para ir acompañando a la Virgen por el mar, pero que si tanto le ha gustado, el próximo año lo podrán hacer, algo que ambos niños reciben con ilusión.

«Justo cuando la Virgen embarca es cuando sale el sol», dice Aurora Marín a su nieto Néstor

Ya con la Virgen a punto de zarpar los mares, bien ataviada con flores rosadas y aclamada entre sus seguidores, los voladores dieron el aviso al buque Gominar para poner rumbo a Arguineguín. "¿Te das cuenta, Néstor? El día se levantó tímido y justo ahora, cuando la Virgen se va, es cuando se ha despejado el día. Ahora el sol aprieta con fuerza. Esto son los milagros de la Virgen del Carmen", comenta Aurora Marín a su nieto. "Graba, graba hasta donde puedas, que esto lo veo yo cada vez que esté baja de ánimo y me pongo buena".

Ancianos, adultos y niños. Todos viven la procesión marítima del Carmen con la misma expectación. Desde los que sienten la melancolía de no volver a verla después de toda una vida a sus pies, hasta los que lo viven como si el tiempo no volara, y los más pequeños de la casa, que lo ven con la expectación y la curiosidad de las tradiciones que tenían sus mayores y que ahora intentan inculcarles con la mayor pasión del mundo y la esperanza de que no desaparezca.

De este modo, un año más y sin perder la costumbre, se llevó a cabo la procesión marítima de la Virgen del Carmen acompañada por varias embarcaciones. Una procesión que cada mes de julio congrega a sus fieles en un recorrido de mucha pasión, donde se siente la fe de cada una de las personas que la acompañan, y donde piden, de todo corazón, volver al año siguiente a ese mismo lugar, donde por un momento las inquietudes desaparecen y la felicidad se apodera de los ahí presentes.